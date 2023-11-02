TVB節目巡禮2024｜「翻版蔡思貝」火速上位企頭排傅嘉莉憑3劇成「劇后」

一年一度的TVB節目巡禮將於11月4日星期六晚上播出，今年名為《TVB繼續創新節目巡禮2024》，一眾藝人均齊齊現身出席。今年大合照有2位視帝陳展鵬、馬國明企C位，而剛加盟的「新晉咪神」港姐Juliana郭珮文都有份企頭排，火速上位可見她甚為得寵！