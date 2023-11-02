TVB節目巡禮2024｜「翻版蔡思貝」火速上位企頭排傅嘉莉憑3劇成「劇后」
TVB節目巡禮2024｜港姐Juliana火速上位企頭排
每年節目巡禮的大合照排位都能夠看得出哪位藝人最得寵，今年就有2位視帝陳展鵬、馬國明企C位，視后蔡思貝和林夏薇都有份企正中間。至於近期hit爆的「火雞姐」傅嘉莉亦終於升呢企第一排，另外排第一行的亦有小花何依婷、劉穎鏇和郭柏妍。值得一提的是，剛加盟的「翻版蔡思貝」兼應屆港姐5強郭珮文（Juliana），即與2022年港姐冠軍林鈺洧平起平坐，齊齊企頭排，火速上位地位非凡！
TVB節目巡禮2024｜兩大咪神同框合照
除了有「翻版蔡思貝」之稱，更獲封為「高海寧2.0」嘅Juliana當然唔放過同元祖咪神高Ling合照嘅機會！兩大咪神難得同框合照，網民都大讚眼球夠曬震撼！
TVB節目巡禮2024｜傅嘉莉捱出頭憑3劇成「劇后」
今日在節目上公佈了來年將會播映10套重點劇集，包括《巾國梟雄之懸崖》、《飛常日誌》、《奪命提示》、《再見‧枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案2》、《非常檢控觀》、《反黑英雄》、《企業強人》和《法證先鋒6倖存者的救贖》。其中傅嘉莉終於捱出頭，有3套參演劇集等住播映成「劇后」。「劇王」方面就有馬德鐘和陳山聰，二人均有2套主演劇集播映。
TVB節目巡禮2024｜三套熱播劇出續集
來年將會有三套熱播劇播出續集，除了有陳展鵬和林夏薇所主演的《逆天奇案2》之外，新一輯《巾幗梟雄4》即將會由視后胡定欣頂替鄧萃雯擔正女主角。深受內地觀眾喜愛的《法證先鋒》系列亦將會推出第6季，並且將會再由黃宗澤擔正，連同袁偉豪、蔡潔等人參演。
TVB節目巡禮2024｜「強人」系列繼續出 由兩大視帝擔正
無綫近年來開拍多套「強人」系列的電視劇，如《破毒強人》、《白色強人》等。今次無綫再開拍《企業強人》，男主角陣容都非常強大，2大視帝陳豪和譚俊彥主演。至於女主角方面，雖然曾經傳過胡定欣、唐詩詠、張曦雯等人會擔任女一之位，但今日就終於宣佈將由龔嘉欣擔正做女主。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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