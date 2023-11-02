TVB節目巡禮2024

TVB節目巡禮2024｜「翻版蔡思貝」火速上位企頭排傅嘉莉憑3劇成「劇后」

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Keith
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一年一度的TVB節目巡禮將於11月4日星期六晚上播出，今年名為《TVB繼續創新節目巡禮2024》，一眾藝人均齊齊現身出席。今年大合照有2位視帝陳展鵬、馬國明企C位，而剛加盟的「新晉咪神」港姐Juliana郭珮文都有份企頭排，火速上位可見她甚為得寵！

TVB節目巡禮 全台藝人曬冷出席節目巡禮活動。
全台藝人曬冷出席節目巡禮活動。（圖片來源：TVB）

TVB節目巡禮2024｜港姐Juliana火速上位企頭排

每年節目巡禮的大合照排位都能夠看得出哪位藝人最得寵，今年就有2位視帝陳展鵬、馬國明企C位，視后蔡思貝和林夏薇都有份企正中間。至於近期hit爆的「火雞姐」傅嘉莉亦終於升呢企第一排，另外排第一行的亦有小花何依婷、劉穎鏇和郭柏妍。值得一提的是，剛加盟的「翻版蔡思貝」兼應屆港姐5強郭珮文（Juliana），即與2022年港姐冠軍林鈺洧平起平坐，齊齊企頭排，火速上位地位非凡！

TVB節目巡禮 Juliana紅圈）火速上位企頭排！
Juliana（紅圈）火速上位企頭排！（圖片來源：TVB）
TVB節目巡禮 港姐Juliana獲封為「TVB新晉咪神」，剛加盟不久就火速上位企頭排。
港姐Juliana獲封為「TVB新晉咪神」，剛加盟不久就火速上位企頭排。（圖片來源：IG@julianakpm）
TVB節目巡禮 「正翻版蔡思貝」世紀同框！
「正翻版蔡思貝」世紀同框！（圖片來源：IG@julianakpm）

TVB節目巡禮2024｜兩大咪神同框合照

除了有「翻版蔡思貝」之稱，更獲封為「高海寧2.0」嘅Juliana當然唔放過同元祖咪神高Ling合照嘅機會！兩大咪神難得同框合照，網民都大讚眼球夠曬震撼！

TVB節目巡禮 TVB兩大咪神都齊齊合照，Jualiana認真識玩！
除了有「翻版蔡思貝」之稱，更獲封為「高海寧2.0」嘅Juliana當然唔放過同元祖咪神高Ling合照嘅機會！兩大咪神難得同框合照，網民都大讚眼球夠曬震撼！（圖片來源：IG@julianakpm）

TVB節目巡禮2024｜傅嘉莉捱出頭憑3劇成「劇后」

今日在節目上公佈了來年將會播映10套重點劇集，包括《巾國梟雄之懸崖》、《飛常日誌》、《奪命提示》、《再見‧枕邊人》、《神耆小子》、《逆天奇案2》、《非常檢控觀》、《反黑英雄》、《企業強人》和《法證先鋒6倖存者的救贖》。其中傅嘉莉終於捱出頭，有3套參演劇集等住播映成「劇后」。「劇王」方面就有馬德鐘和陳山聰，二人均有2套主演劇集播映。

TVB節目巡禮 香港人在北京 傅嘉莉 傅嘉莉 火雞姐
傅嘉莉近排在《香港人在北京》表現亮眼，深得網民喜愛。（圖片來源：TVB）

TVB節目巡禮2024｜三套熱播劇出續集

來年將會有三套熱播劇播出續集，除了有陳展鵬和林夏薇所主演的《逆天奇案2》之外，新一輯《巾幗梟雄4》即將會由視后胡定欣頂替鄧萃雯擔正女主角。深受內地觀眾喜愛的《法證先鋒》系列亦將會推出第6季，並且將會再由黃宗澤擔正，連同袁偉豪、蔡潔等人參演。

tvb節目巡禮2024 巾幗梟雄 巾幗梟雄 續集 其後黎耀祥又與胡定欣開直播，令網民都紛紛留言追問定欣今次是否會做女主角。
其後黎耀祥與胡定欣事隔多年再合作！（圖片來源：微博圖片）
tvb節目巡禮2024 巾幗梟雄 tvb 巾幗梟雄 無綫 《巾幗》系列的「柴九CP」最受觀眾喜愛。
《巾幗》系列的「柴九CP」最受觀眾喜愛，可惜新一輯已經不復見。（圖片來源：TVB）

TVB節目巡禮2024｜「強人」系列繼續出 由兩大視帝擔正

無綫近年來開拍多套「強人」系列的電視劇，如《破毒強人》、《白色強人》等。今次無綫再開拍《企業強人》，男主角陣容都非常強大，2大視帝陳豪和譚俊彥主演。至於女主角方面，雖然曾經傳過胡定欣、唐詩詠、張曦雯等人會擔任女一之位，但今日就終於宣佈將由龔嘉欣擔正做女主。

tvb節目巡禮2024 巾幗梟雄 兩大視帝陳豪和譚俊彥主演。
兩大視帝陳豪和譚俊彥主演。（圖片來源：IG@moses_chan_）
TVB節目巡禮 女一之位由龔嘉欣擔任。
女一之位由龔嘉欣擔任。（圖片來源：IG@kungkaty）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB、IG@rositakpyy、IG@moses_chan_、IG@kungkaty、微博圖片、

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