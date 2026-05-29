TVB節目巡禮2026｜曝光8大重頭劇 台慶劇花落誰家成為網民最大懸念

TVB年中節目巡禮2026今日於香港會議展覽中心盛大舉行，超過百位藝員星光熠熠現身撐場，活動上一口氣曝光8部重頭劇集最新宣傳片及劇情大綱。當中哪一套會成為今年台慶劇，成為全城影迷最關注的焦點，而8部劇集的陣容與題材之強勢，足以令觀眾目不暇給。