TVB節目巡禮2026｜曝光8大重頭劇 台慶劇花落誰家成為網民最大懸念
8大重頭劇集宣傳片同步曝光震撼全場
今次節目巡禮公布的8部重點劇集分別為《玫瑰戰爭》、《模仿人生》、《枱底人生》、《模範律師團》、《飛常日誌II》、《警是個大佬》、《璀璨之城》及《驅魔速遞》，涵蓋復仇懸疑、法律鬥爭、賭場風雲、靈異奇幻等多元題材。每部劇集均配備頂級演員陣容，現場播放的宣傳片畫面豐富，令在場媒體及藝人均大感震撼，不少演員更即場互相打氣，氣氛熱烈。
《玫瑰戰爭》楊茜堯領軍復仇揭娛樂圈黑幕
《玫瑰戰爭》由楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚等重磅卡司主演，講述影后關子盈（陳自瑤飾）離奇「自殺」後，摯友夏無雙（楊茜堯飾）七年後帶著日記重返娛樂圈，以合拍電影為契機，逐步揭露四位「好姐妹」的背叛與謀殺真相。劇情涉及資本勢力脅迫、權力漩渦與欲望博弈，被視為年度最具話題性的女性群戲。
《模仿人生》袁詠儀江美儀聯手上演間諜復仇戰
《模仿人生》由袁詠儀、江美儀、張曦雯、羅子溢、張振朗領銜主演，陳自瑤特別演出。故事圍繞少女魏嘉欣目睹父母墜樓、遭財團誘騙後被商業間諜組織首領溫敏（袁詠儀飾）所救，被改造成全新身份展開復仇。劇中臥底、間諜、滅口等元素交織，當復仇硝煙散盡，眾人終將褪去偽裝面對真實自我。
《模範律師團》楊茜堯羅嘉良法庭上正面交鋒
《模範律師團》為《正義女神》延伸作品，楊茜堯、羅嘉良、陳煒、張曦雯、滕麗名等強勢加盟。故事講述殿堂大狀潘澤生（羅嘉良飾）轉戰角逐律政司司長，與昔日戰友「刑事天后」高淑樺（楊茜堯飾）正面對決，同時三位徒弟為爭奪首席大律師之位明暗較勁，處理多宗棘手謀殺案件，一場精心設計的意外將徹底改寫所有人的軌跡。
《枱底人生》兄弟賭場爭霸最終反目成仇
《枱底人生》以東南亞賭博業為背景，講述高偉豪離鄉闖蕩賭場，與小混混林家安共同對抗惡勢力，卻發現家安竟是失散多年的親兄弟兼警方臥底。偉豪從被栽贓陷害到逆轉開創網上賭博王國，最終家安成為國際刑警臥底要剿滅兄長的犯罪集團，兄弟反目、夫妻決裂，一生都在「賭命」。
《飛常日誌II》馬國明高海寧回歸機場城市新篇章
《飛常日誌II》由馬國明、高海寧、劉穎鏇、周嘉洛、朱敏瀚、洪永城等原班人馬回歸，故事設定香港國際機場轉型為集商業、文化、旅遊於一身的機場城市。四位骨幹迎來職涯新階段肩負傳承使命，三位背景迥異的年輕人加入團隊展開蛻變之旅，刻畫機場人的專業精神與薪火相傳。
《警是個大佬》林盛斌羅子溢黑白靈魂附身爆笑鬥智
《警是個大佬》由林盛斌、羅子溢、王敏奕、容天佑、傅嘉莉、賴慰玲主演，講述黑幫龍頭高天遭伏擊重傷昏迷，靈魂意外附身交通警家佑，兩人黑白對立卻被迫聯手查出暗殺真相。家佑火速上位與龍頭女兒日久生情，令高天頭痛不已，最終暗殺真相浮面牽出父女救贖的感人結局。
《璀璨之城》張智霖吳卓羲兄弟鬩牆爭奪酒店帝國
《璀璨之城》由張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衞領銜，講述酒店集團兩位聯席行政總裁——官孝賢（張智霖飾）與官孝君（吳卓羲飾）兄弟明爭暗鬥。孝賢利用前閨密洪海允（高海寧飾）心中的仇恨化為攻擊利器，在父親管治下這個家成為扭曲的賽場，野心是美德、鬥爭被獎賞、仇恨是善良。
《驅魔速遞》周嘉洛陳曉華AI時代驅魔冒險展開
《驅魔速遞》由周嘉洛、陳曉華、吳偉豪、戴祖儀主演，講述電腦工程師張喆（周嘉洛飾）被AI取代後誤入神秘速遞公司，表面送貨實則驅魔。冷艷驅魔人霍冰冰（陳曉華飾）看中他的通靈體質，將其培養為「驅魔雷達」，在一次次任務中直面人性陰暗，而他與冰冰的愛情亦逐漸成為魔詭覬覦的破口。
台慶劇花落誰家成為網民最大懸念
節目巡禮消息一出，網民隨即展開熱烈討論，焦點集中在「邊套係台慶劇」。有網民留言「《玫瑰戰爭》卡司咁強一定係台慶劇」，亦有人認為「《璀璨之城》張智霖吳卓羲先夠份量做台慶」，更有網民表示「《模範律師團》係《正義女神》續集，收視一定有保證」。不過亦有觀眾關注新鮮題材，留言指「《驅魔速遞》好有新意，終於唔係警匪片」、「《枱底人生》賭場題材好耐冇拍過」。8部劇集題材各異、陣容鼎盛，台慶劇最終花落誰家仍是未知之數。