TVB開放免費7日睇溏心風暴 網民怒斥無綫抽水 盤點證據鬧爆「二次傷害」
TVB官方開放免費七日看溏心風暴
Threads myTV SUPER官方小編宣布將會限時免費七日重溫《溏心風暴》系列。隨着林峯演唱會日前熱烈舉行，網民期待已久的嘉賓鍾嘉欣一登場，瞬間勾起無數觀眾對《溏心風暴》及《溏心風暴之家好月圓》的童年回憶。myTV SUPER特別宣布限時七日免費開放兩部經典劇集，讓觀眾重拾昔日感動。
網民留言怒斥：兩個都俾你負過
不過，TVB近日在myTV SUPER重播《溏心風暴》及《溏心風暴之家好月圓》，引起不少網民不滿。大批網民認為TVB趁鍾嘉欣從加拿大返港，擔任林峯演唱會嘉賓之際熱度飆升，藉此「抽水」賺流量。
林峯頒獎禮多次食白果：TVB欠他一個視帝
網民更翻出兩人過往在TVB曾遭遇的不公平對待，指出他們在《溏心風暴》及《星空下的仁醫》中表現出色，卻始終與視帝視后無緣；林峯更曾因過度「捧殺」而引來反感，加上在《萬千星輝頒獎典禮》多次失落視帝，令一眾粉絲及觀眾覺得：「TVB欠林峯一個視帝」。
鍾嘉欣輸畀林夏薇最可惜
鍾嘉欣2022年專誠由加拿大返港出席無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》，可惜最終未能奪得最佳女主角獎。雖然已是第11度失落視后寶座，但嘉欣仍保持正面心態，日前在她個人YouTube頻道公開短片，自爆原來頒獎禮當日早已在後台拍片，讀出她事先準備的得獎感言，除了點名感謝「萬中無一」的老公Jeremy外，還多次提到今次極可能是自己最後一次回到「娘家」TVB。
林峯奪「亞太男歌星」捧TVB「捧殺」
林峯於2009年獲頒「亞太區最受歡迎香港男歌星」殊榮，當年一度引來大批網民恥笑，認為他事業發展穩步上揚之際，卻被TVB過度力捧，最終陷入所謂「捧殺」的漩渦。林峯在接受DJ艾力YouTube頻道專訪時，罕有地坦言當年獲獎的真實感受，親自回應外界多年來的質疑。
其實宣佈之後，我望到好多同期嘅歌手，佢哋都用眼神畀嗰動力我『上去，攞咗先！』跟住我嗰心稍微得到少少勇氣去接嗰獎。因為完咗之後，你仲要去後台見記者訪問，一定好多問題啦。我就企喺嗰舞台後面，企咗喺到2分鐘。我要令我嗰心定番，準備好我要面對嘅問題。我先行出去。
鐘嘉欣入行17年陪跑14次 從加回港坐足成晚食白果
至於鍾嘉欣就入行 TVB 17年，獲提名14次卻都止步於5強，2021年憑著《星空下的仁醫》章以芯一角競爭視后，其多層次演技，無論揪心喊戲抑或與拍檔鄭嘉穎曖味甜蜜都讓人看得舒服，獲不少網民大讚演技肉眼可見的進步而成為大熱，已遠嫁加國專心相夫教子的她，為了頒獎禮特別回港隔離出席，惜仍難逃陪跑命運，敗給林夏薇。