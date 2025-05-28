TVB開放免費7日睇溏心風暴 網民怒斥無綫抽水 盤點證據鬧爆「二次傷害」

林峯演唱會如火如荼舉行，第七場嘉賓有鍾嘉欣驚喜現身，勾起不少觀眾對這對熒幕情侶的回憶。TVB隨即宣布限時七日免費開放經典劇集《溏心風暴》及《溏心風暴之家好月圓》供觀眾重溫，消息一出隨即引發熱議。不少網民質疑TVB「趁熱度抽水」，留言鬧爆：「兩個都俾你負過。」