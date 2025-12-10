萬千星輝2025女配角得獎預測 62歲龔慈恩雙劇提名成大熱 28歲劉穎鏇獲3項提名

TVB萬千星輝頒獎典禮2024最佳女配角提名名單正式出爐，共有31位女藝人角逐這個重要獎項。當中62歲老戲骨龔慈恩憑《金式森林》及《新聞女王²》雙劇提名成為大熱門，而28歲劉穎鏇及郭柏妍各獲3項提名並列個人提名之最。《巨塔之后》以6項提名稱霸單劇提名數量，《新聞女王²》緊隨其後獲5項提名，競爭激烈程度前所未見。