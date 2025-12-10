萬千星輝2025女配角得獎預測 62歲龔慈恩雙劇提名成大熱 28歲劉穎鏇獲3項提名
TVB萬千星輝頒獎典禮2024最佳女配角提名名單正式出爐，共有31位女藝人角逐這個重要獎項。當中62歲老戲骨龔慈恩憑《金式森林》及《新聞女王²》雙劇提名成為大熱門，而28歲劉穎鏇及郭柏妍各獲3項提名並列個人提名之最。《巨塔之后》以6項提名稱霸單劇提名數量，《新聞女王²》緊隨其後獲5項提名，競爭激烈程度前所未見。
龔慈恩62歲雙劇發威成奪獎大熱
在眾多提名中，62歲資深演員龔慈恩表現最為搶眼，她同時憑藉《金式森林》和《新聞女王²》兩部熱播劇集獲得提名。龔慈恩在兩劇中分別飾演不同類型的角色，展現出豐富的演技層次。網民普遍看好她的得獎機會，認為她在兩套劇集中都有出色發揮，「龔慈恩兩套都演得好好，比觀眾見到係兩種人嘅故事，情緒層次鮮明，令人感受到唔同嘅屈同痛。」有粉絲更直言「係龔慈恩攞呢個獎嘅喇！佢真係做呢類富太角色做得好好。」
劉穎鏇28歲雙劇提名展現實力
年僅28歲的劉穎鏇憑藉《奪命提示》和《執法者們》兩部劇集獲得提名，成為年輕演員中的佼佼者。她與同齡的郭柏妍並列個人提名數量最多，各自獲得3項提名。劉穎鏇在兩部不同類型的劇集中都有精彩表現，證明了她的演技實力和可塑性。作為新生代演員，她能夠在競爭激烈的提名名單中脫穎而出，實屬難得。
吳若希33歲《巨塔之后》突圍而出
33歲的吳若希憑藉在《巨塔之后》中的出色演出獲得提名，該劇成為今屆提名大贏家，共有6位女演員獲得最佳女配角提名，包括吳若希、蔣家旻、陳楨怡、康華和謝雪心。吳若希在劇中的表現備受觀眾認可，能夠在眾多實力派演員中獲得提名，足見其演技獲得業界肯定。《巨塔之后》佔據了近五分之一的提名席位，反映出該劇的整體製作水準和演員陣容的強勁實力。
網民熱議提名結果各有支持
提名名單公布後，網民紛紛表達意見和預測得獎結果。除了普遍看好龔慈恩外，《新聞女王²》的其他提名演員也各有支持者。有網民分析「新聞女王占5個名額，當中龔慈恩為大熱！龔慈恩、王敏奕、蔣祖曼、高海寧、陳曉華都有份參演《新聞女王2》，當中龔慈恩第一，王敏奕人氣第二，蔣祖曼第三。」不過也有網民對部分演員的表現提出不同看法，認為「陳曉華角色不討好，成個超級8婆潑婦，一見佢亂叫想轉台。」整體而言，網民對今屆的提名質素表示認同，期待頒獎典禮的最終結果。
圖片來源：YouTube@TVB、IG@kung_mimi、TVB、優酷資料或影片來源：原文刊於新假期