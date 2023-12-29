無綫電視宣布高層有變動 電影界猛人晉升助理總經理
黃德慧擔任助理總經理
TVB今日以「電視廣播有限公司人事晉升」為題發聲明宣布，曾志偉的得力左右手黃德慧晉升為助理總經理（企業傳訊），主管企業傳訊部門，負責領導宣傳科、對外事務科以及Digital Social Media Management，同時兼任「無綫電視暨職藝員愛心基金」董事局主席，並簡單介紹她的背景：「黃女士於2021年加入無綫電視，在改進傳統節目宣傳管理、網絡平台發展、上市公司的企業行為規範，以及大型企業傳訊項目上均有卓越表現。」
黃德慧擁20年電影業豐富經驗
聲明又提到，黃德慧擁有工商管理碩士學位，以及深厚的香港電影及電視產業背景，她在90年代修畢電影及電視管理課程，隨後加入電視業界發展，從事國際音樂節目的編導工作。其後轉向電影行政和管理工作，為電影行政監製及製片人，並擁有超逾20年豐富經驗為香港電影金像獎協會的媒體與宣傳顧問。
黃德慧獲政府委以重任
黃德慧在2016年至2023年期間，作為香港特區政府委任的香港電影發展局的專責委員和基金批核委員，審核多項電影融資和首部劇情電影計劃的工作，對香港電影業的繁榮貢獻良多。今年她再次被香港特區政府委以重任，成為香港藝術發展局委員及其電影及媒體藝術組別的副主席：「她致力於促進香港影視產業以及跨媒體平台的發展，擔任香港演藝界內地發展協進會的對外事務顧問，以及中國電影家協會的會員，積極協助香港影視業在內地的發展和權益爭取。黃女士擁有豐富的專業知識和經驗，對無綫電視發展中的跨媒體平台發展策略起著關鍵性作用。」
傳曾志偉將離巢 無綫中期業績更錄得4.06億元虧蝕
曾志偉回娘家TVB 2年半，擔任電視總經理（節目內容營運）一職，轉做管理層的他目的是要令TVB轉虧為盈，同時亦要令製作節目播放後收視要提升，但成果卻欠理想。今年無綫公開中期業績更錄得4.06億元虧蝕，據知TVB損失嚴重。身為總經理的曾志偉自然首當其衝，8月時有報道指出他即將會離巢TVB，同時主席許濤亦會離職，該報道還指出TVB將會有人事變動，另外還會將重心放在內地發展。
TVB外事部發聲明：純屬虛構，完全沒有根據
不過一切都是傳聞，TVB外事部在凌晨2時發出聲明：
我們注意到針對電視廣播有限公司的一篇報道，其內容包含嚴重的不實資訊。 該報道誤導性地宣稱電視廣播有限公司行政主席許濤及總經理曾志偉職位之變動。
我們在此申明澄清：報道所謂的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構， 完全沒有根據。 而事實是許濤先生與曾志偉先生將繼續帶領我們的集團營運前進。
作為一家在香港上市且依循持牌制度運作的公司，我們必須對一些可能對公眾產生影響的不實報道持嚴肅態度。我們保留對該報道及相關轉載採取法律行動之權利，以防止這種誤導性的揣測進一步擴散。
我們強烈呼籲所有媒體在報道相關信息時，必須確保其準確性和真實性，避免造成公眾的誤導和猜測。 感謝大家對我們公司的理解和支持，並希望通過本聲明消除所有不實的揣測。
主席許濤：我哋係最適合帶領TVB改革團隊
許濤於8月24日在將軍澳電視城開記者會，表示報道所講的他與曾志偉離開TVB崗位絕非事實：「我噚日先開完公司董事會，同董事們相討發展方向。另外，我作為公司執行主席，亦同股東有常態性溝通，認為我哋係最適合帶領TVB改革團隊。」
另外，他又譴責部分傳媒扭曲事實，有可能會影響公司股價，因此決定交給相關執法機構處理：「任何一間上司公司，關於高級行政人員變動消息，絕對對股價敏感嘅訊息，而我哋TVB噚日發布咗中期業績，喺媒體上流傳嘅呢啲不實報道，可能會對公司股價有所影響，所以今日要嚴肅處理呢個問題，按照公司程序將呢件事提交畀相關執法機構。」
曾志偉以視像形式現身
曾志偉早前因為在台灣開刀接受切除動脈瘤手術要停工休息，他今日亦以視像形式見記者，兼否認辭職的說法。他表示自己十數年前已經知道身體出現狀況，因此決定疫情後就在台灣做微創手術。
曾志偉再對離巢一事作回應：遞過幾封辭職信畀人彈返轉頭
曾志偉從台灣返港之後一步出禁區就即刻接受傳媒訪問。剛接受完動脈瘤微創手術的他精神十足，與記者們有講有笑。當記者問到會否在明天上班時，曾志偉就笑指：「你聽日嚟唔嚟吖？你聽日嚟我嚟。」似乎暗示明日星期一就會正式復工。此外，在曾志偉休養期間，曾經一度傳出他將會離開TVB，當被記者問到會否辭職時，曾志偉就笑指：「遞過幾封辭職信畀人彈返轉頭」。
曾志偉怒斥做假新聞害死人
當被問到有否受近日各種傳聞影響時，曾志偉幽默回應指：「本身我就唔睇呢啲新聞嘅，做咗呢行幾廿年啦。但實在有好多朋友都搵我，我仲同佢哋開玩笑講：『嗰個唔係我嚟，係韓琛嚟』。係韓琛先會做呢啲，我哋點會做呢啲詐騙集團呢。我最憎呢啲嘢。」曾志偉說的韓琛是他在電影《無間道》飾演的角色。
曾志偉怒斥假新聞容易令一些小朋友睇唔開
曾志偉開完玩笑就再次正經回應事件，他指：「假新聞對我哋呢啲咁年長、係到咁多年，其實對我哋影響唔係太大，但如果係後生、剛剛出道嘅，明明接咗好好嘅廣告或劇集，最後因為假新聞而失去機會，其實真係好慘。好多時都因為假新聞而害到好多人，甚至一啲小朋友因為睇唔開而自殺。」曾志偉呼籲市民在看網上新聞時不要盡信，要判斷新聞的真偽；而做假新聞的人亦要問清楚良心，希望在做假新聞前三思。
發聲明否認參與投資詐騙集團
近日網上一度流傳有關曾志偉涉嫌參與投資緬甸詐騙集團，甚至已經被警方帶走接受調查。傳聞越傳越逼真，曾志偉於昨日（2日）接受傳媒訪問，表示對事件「完全唔知情」，並且馬上透過無綫發出聲明，指控無理指控對他個人和專業聲譽造成了嚴重損害，並且會保留留尋求法律賠償的所有權利。
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