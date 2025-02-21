TVB一線男星獲離巢藝人分享相處經歷勁讚超Humble超Nice 網民認同：有家教修養
前TVB藝人 勁讚「TVB男主角」超Humble超Nice
這位前藝人是在2022年離巢TVB的梁百川（Patrick），他日前在社交網分享自身在TVB時的經歷，寫道：「TVB入邊有個男主角超Humble（謙遜）超Nice（友善），我最行衰運嘅日子，冇咩特別好紀念，唯獨有一個禮拜工作係幾開心。我有一個禮拜客串，同呢個男主角做戲，但拍劇通常九成時間係等，大家服裝車等，本應好尷尬，但佢好主動撩我傾偈，傾音樂、傾經歷、傾廢話，傾咗一個禮拜，日日都好主動。」
畀足貼士：佢最近啱啱拍完《魷魚遊戲2》
這件事原來還有後續，梁百川感嘆：「本來咁小事，我諗佢都唔會記得，但之後撞到都會打招呼，成日會見佢鼓勵後輩，冇咩架子，好人唔係特別多，最記得係佢。」雖然冇開到這位「TVB男主角」名，但最後梁百川都畀足貼士話：「唔開名啦，但知佢最近啱啱拍完《魷魚遊戲2》。」一講這句，大家都估到係講緊同《魷魚遊戲2》主角李政宰撞樣的譚俊彥（Shaun）！
網民認同：佢老竇教出咗一個好品格嘅人
網民都紛紛認同譚俊彥的確好Nice，更分析認為係家教原因，但都似乎對他的演技有微言：「譚仔？佢演技如何我唔評論，但為人真係相當好同有禮貌！」、「似乎係阿Shaun，佢都話佢老竇好嚴又道理王，加上佢聽教，或者咁樣就教出咗一個好品格嘅人。Btw，其實佢演技都唔係話差，可能演得唔夠放。」、「家教修養，佢自己都話狄龍細個對佢好嚴，好似有講過會困佢入狗籠，又會打到佢仆街」、「佢可以開拓多D戲路 唔駛成日苦口苦面咁」等。
譚俊彥兒時曾被爸爸狄龍罰與惡犬共困狗籠半小時
常被外界稱呼「星二代」 的譚俊彥，曾在TVB節目《爸爸的告白》中，透露年幼時因太頑皮，曾經被爸爸把他與惡犬共囚狗籠半小時做懲罰，令他驚到發燒。
多年後，爸爸狄龍談及此事，他表示深感內疚，指這件事是他心中一道疤痕，更向兒子譚俊彥道歉謂︰
「係爸爸唔啱！其實我後來都了解到用呢類壓力式方法去改變一個人，只會令佢驚，但唔會令佢了解到事情嘅真相。」
最終，兩父子終冰釋前嫌。