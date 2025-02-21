TVB一線男星獲離巢藝人分享相處經歷勁讚超Humble超Nice 網民認同：有家教修養

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近日有一位已離巢TVB的前藝人在社交網分享了一篇帖文，當中大讚TVB入邊有一位一線男星為人「超Humble超Nice」，雖然文中並冇開名，但都畀足貼士，讓網民能夠輕易估到係邊位一線男星！

前TVB藝人 勁讚「TVB男主角」超Humble超Nice

這位前藝人是在2022年離巢TVB的梁百川（Patrick），他日前在社交網分享自身在TVB時的經歷，寫道：「TVB入邊有個男主角超Humble（謙遜）超Nice（友善），我最行衰運嘅日子，冇咩特別好紀念，唯獨有一個禮拜工作係幾開心。我有一個禮拜客串，同呢個男主角做戲，但拍劇通常九成時間係等，大家服裝車等，本應好尷尬，但佢好主動撩我傾偈，傾音樂、傾經歷、傾廢話，傾咗一個禮拜，日日都好主動。」

TVB 梁百川（左）畢業自2017年第29期TVB電視藝員訓練班，曾演出《愛回家》，亦客串過不少劇集，於2022年離開TVB，現已轉行做命理KOL。（圖片來源：IG@pat_lpc）
梁百川（左）畢業自2017年第29期TVB電視藝員訓練班，曾演出《愛回家》，亦客串過不少劇集，於2022年離開TVB，現已轉行做命理KOL。（圖片來源：IG@pat_lpc）

畀足貼士：佢最近啱啱拍完《魷魚遊戲2》

這件事原來還有後續，梁百川感嘆：「本來咁小事，我諗佢都唔會記得，但之後撞到都會打招呼，成日會見佢鼓勵後輩，冇咩架子，好人唔係特別多，最記得係佢。」雖然冇開到這位「TVB男主角」名，但最後梁百川都畀足貼士話：「唔開名啦，但知佢最近啱啱拍完《魷魚遊戲2》。」一講這句，大家都估到係講緊同《魷魚遊戲2》主角李政宰撞樣的譚俊彥（Shaun）！

TVB 譚俊彥（右）有「港版李政宰」之稱。（圖片來源：Netflix、IG@tammerz）
譚俊彥（右）有「港版李政宰」之稱。（圖片來源：Netflix、IG@tammerz）

網民認同：佢老竇教出咗一個好品格嘅人

網民都紛紛認同譚俊彥的確好Nice，更分析認為係家教原因，但都似乎對他的演技有微言：「譚仔？佢演技如何我唔評論，但為人真係相當好同有禮貌！」、「似乎係阿Shaun，佢都話佢老竇好嚴又道理王，加上佢聽教，或者咁樣就教出咗一個好品格嘅人。Btw，其實佢演技都唔係話差，可能演得唔夠放。」、「家教修養，佢自己都話狄龍細個對佢好嚴，好似有講過會困佢入狗籠，又會打到佢仆街」、「佢可以開拓多D戲路 唔駛成日苦口苦面咁」等。

TVB 網民分析認為譚俊彥家教好，全因有個嚴父狄龍。（圖片來源：IG@tammerz）
網民分析認為譚俊彥家教好，全因有個嚴父狄龍。（圖片來源：IG@tammerz）
TVB 不過現在譚俊彥現在自己做人父，就成為了一個「廿四孝爸爸」，對住仔仔一副冧樣。（圖片來源：IG@tammerz）
不過現在譚俊彥現在自己做人父，就成為了一個「廿四孝爸爸」，對住仔仔一副冧樣。（圖片來源：IG@tammerz）

譚俊彥兒時曾被爸爸狄龍罰與惡犬共困狗籠半小時

常被外界稱呼「星二代」 的譚俊彥，曾在TVB節目《爸爸的告白》中，透露年幼時因太頑皮，曾經被爸爸把他與惡犬共囚狗籠半小時做懲罰，令他驚到發燒。

多年後，爸爸狄龍談及此事，他表示深感內疚，指這件事是他心中一道疤痕，更向兒子譚俊彥道歉謂︰

「係爸爸唔啱！其實我後來都了解到用呢類壓力式方法去改變一個人，只會令佢驚，但唔會令佢了解到事情嘅真相。」

最終，兩父子終冰釋前嫌。

TVB 譚俊彥童年被狄龍困狗籠（圖片來源：IG@tammerz）
譚俊彥童年被狄龍困狗籠（圖片來源：IG@tammerz）
TVB 2021年， 譚俊彥憑《換命真相》首奪最佳男主角，仍被狄龍不停在鏡頭前教訓，教導兒子要謙虛﹗（圖片來源：TVB）
2021年， 譚俊彥憑《換命真相》首奪最佳男主角，仍被狄龍不停在鏡頭前教訓，教導兒子要謙虛﹗（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：IG@pat_lpc、Netflix、IG@tammerz資料或影片來源：原文刊於新假期

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