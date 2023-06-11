中年好聲音2

中年好聲音2︱三大參賽者賽前大起底！猛料港姐季軍曾晉級新秀決賽

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TVB音樂選秀節目《中年好聲音2》今日於電視城舉行海選，有超過6千人在網上收看直播，人氣爆燈。隨著上一屆《中年好聲音》的成功，不少喜愛唱歌的中年男女都慕名參加，參賽者中不乏多位有水準的參賽者，其中有三位參賽者一出場就瞬間被網民起底！

1. 呂良國︱呂良偉弟弟 亞視入行超型中佬

呂良偉的弟弟呂良國今日現身《中年好聲音2》海選，身穿黑色西裝，帶上黑框眼鏡，型爆出鏡。今年62歲的呂良國曾在演藝圈發展，為亞洲藝人訓練班第一期的學員，與黃秋生、苑瓊丹等人是同班同學，入行後亦拍過《邊緣十八》等電視劇，不過星途就不如呂良偉順利，後來決定淡出娛樂圈，轉行做保險、貿易等生意。

中年好聲音2 呂良偉的弟弟呂良國今日現身《中年好聲音2》海選，身穿黑色西裝，帶上黑框眼鏡，型爆出鏡。
呂良偉的弟弟呂良國今日現身《中年好聲音2》海選，身穿黑色西裝，帶上黑框眼鏡，型爆出鏡。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
中年好聲音2 呂良國近年都有北上接拍廣告及登台。
呂良國近年都有北上接拍廣告及登台。（圖片來源：微博@美樂家宋智明）
中年好聲音2 早前同區靄玲一齊開live唱懷舊金曲。
早前同區靄玲一齊開live唱懷舊金曲。（圖片來源：影片截圖）
中年好聲音2 呂偉國一度轉行做保險。
呂偉國一度轉行做保險。（圖片來源：微博圖片）

兩女兒曾被傳為呂良偉私生女

呂良國與前妻張彤欣育有兩女呂善螢及呂善婷，不過在2011年曾經有報道誤傳呂善螢及呂善婷為呂良偉的「私生女」。當時呂良偉兩夫妻、呂良國和兩位女兒呂善螢及呂善婷一起開記招澄清，並展示出世紙等相關證明文件，力證自己並非呂良偉的私生女。

中年好聲音2 一家人關係都好好。
一家人關係都好好。（圖片來源：[email protected]

女兒呂善婷遺傳完美基因 曾參加ViuTV選美節目

女兒呂善婷受到伯父呂良偉的影響，從小到大都對娛樂圈非常有興趣，更曾經參加ViuTV選美真人騷《美選D.n.A》，不過就12強止步。之後亦曾經加入TVB短期藝人訓練班，直至去年2月約滿離巢後，就一改藝名為「呂晨曦」，轉戰內地發展。

中年好聲音2 呂善婷早前與伯父呂良偉一同拍攝電影《疾速反擊》
呂善婷早前與伯父呂良偉一同拍攝電影《疾速反擊》（圖片來源：微博@呂良偉Ray）

2. 戚黛黛︱港姐季軍出身 曾晉級新秀決賽

今年41歲的戚黛黛於今日海選中唱出陳曉東的《心有獨鐘》，不過就被伍仲衡狠批有懶音將「國語」講成「角語」。戚黛黛於2003年勇奪香港小姐季軍，不過原來在選港姐前曾參加過1998年的全球華人新秀歌唱大賽，當時更成功躋身8強，非常厲害！

中年好聲音2 戚黛黛被嫌棄有懶音。
戚黛黛被嫌棄有懶音。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 當年勇奪港姐季軍。
當年勇奪港姐季軍。（圖片來源：[email protected]截圖）
中年好聲音2 曹敏莉、楊洛婷、戚黛黛時隔20年依然經常保持聯絡！
曹敏莉、楊洛婷、戚黛黛時隔20年依然經常保持聯絡！（圖片來源：[email protected]

41歲凍齡有法 下嫁靚仔機師男友

戚黛黛於2016年與機師男友Calvin在意大利古堡拉埋天窗。雖然戚黛黛今年已經41歲，但依然保養得宜，身上零贅肉之餘，臉上亦毫無皺紋，被網民稱為「凍齡美魔女」。

中年好聲音2 戚黛黛雖然今年已經41歲，但依然keep得非常好！
戚黛黛雖然今年已經41歲，但依然keep得非常好！（圖片來源：[email protected]
中年好聲音2 2016年下嫁靚仔機師男友。
2016年下嫁靚仔機師男友。（圖片來源：[email protected]

3. 許志偉︱許志安餅印哥哥 素人出身熱愛唱歌

今年62歲的許志安哥哥許志偉現身《中年好聲音2》海選，不過許志偉一出場並沒有表明自己身份，直到評判伍仲衡指出其單眼皮令他聯想到許志安時，許志偉先點頭承認自己為許志安哥哥。許志偉於家中十兄弟姐妹中排第八，現正在貿易公司擔任文職工作。雖然許志偉並沒有上鏡經驗，但因為熱愛唱歌所以決定參賽。

中年好聲音 素人 中年好聲音2 62歲的許志安哥哥許志偉有份參加海選
62歲的許志安哥哥許志偉有份參加海選。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音 素人 中年好聲音2 兩兄弟一個餅印
兩兄弟一個餅印。（圖片來源：[email protected]

參賽前曾聯絡許志安 對方卻已讀不回

許志偉在傳媒接受訪問時被問到許志安有否為自己加油打氣，許志偉驚爆雖然曾經聯絡過許志安，但對方並沒有回覆短訊。許志偉為胞弟護航，表示許志安可能太忙，才沒有回覆自己，不過依然感到有點傷心。

中年好聲音2 許志偉大爆許志安已讀不回訊息，並沒有為自己加油打氣。
許志偉大爆許志安已讀不回訊息，並沒有為自己加油打氣。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 微博@呂良偉Ray [email protected]娛樂新聞台

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