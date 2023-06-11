中年好聲音2︱三大參賽者賽前大起底！猛料港姐季軍曾晉級新秀決賽

TVB音樂選秀節目《中年好聲音2》今日於電視城舉行海選，有超過6千人在網上收看直播，人氣爆燈。隨著上一屆《中年好聲音》的成功，不少喜愛唱歌的中年男女都慕名參加，參賽者中不乏多位有水準的參賽者，其中有三位參賽者一出場就瞬間被網民起底！