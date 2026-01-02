TVB年度報告震撼出爐｜狂吸6億點擊揭曉片王！《中年3》撼贏《新聞女王2》？
《中年3》8,500萬次播放登頂片王 《女神配對》互動量稱霸
根據TVB官方公布的「TVB 網絡年度回顧 2025」，去年網絡表現最好的節目及劇集正式揭曉。在影片播放次數方面，《中年好聲音3》憑藉參賽者們的動人歌聲，成功累積了驚人的8,500萬播放次數，成為「年度片王」。緊隨其後的是話題戀愛綜藝《女神配對計劃》，錄得8,450萬次播放，而處境劇《愛．回家之開心速遞》亦以7,865萬次播放位列第三。不過，若計算社交平台的互動量（包括留言、分享及讚好等），冠軍則由《女神配對計劃》以約170萬次互動奪得，力壓錄得138萬互動的《奪命提示》及122萬互動的《新聞女王2》，可見其引發的討論度極高。
葉蒨文曾展望人氣登頂 佘詩曼劉穎鏇齊齊上榜
節目的成功亦直接帶挈藝人人氣急升！根據TVB自家平台的數據分析，2025年度數據人氣榜的榜首位置，由憑藉《女神配對計劃》贏盡全城關注的葉蒨文及曾展望霸佔，兩人真摯的互動成為網絡熱話。排在他們之後的，則是相隔17年再拍旅遊綜藝《帶阿姐看世界》的汪明荃、在《新聞女王2》中霸氣逼人的佘詩曼，以及在《奪命提示》中憑最強Body躍升為「新一代打女」的劉穎鏇。這份名單反映了去年不論是話題情侶、阿姐級藝人、視后級演員還是新生代打女，都能夠憑藉出色表現俘虜觀眾心。
《東張西望》年度熱話回顧 「夜香姐高空掟屎」成雙料冠軍
要數最能引爆城中熱話的節目，必定是《東張西望》。報告整合了去年節目追擊的城中事件，當中「夜香姐『高空掟屎』」事件，同時登上「社交平台互動量」及「影片觀看次數」的榜首，成為年度雙料冠軍，可見其震撼程度。其他上榜的熱話亦相當矚目，互動量高的有「無良上司呃智障女借財仔」及「72歲婆婆被『劉德華父女』呃身家」；而觀看次數高的則包括「天水圍『飛腳姐』」及「港女赴泰失聯被拐賣事件」，每一單都成功引起全城關注及網民激烈討論。
網民熱議年度節目 「甜蜜CP」與「霸氣金句」成流量密碼
這份年度報告出爐後，亦引發網民熱烈討論各大節目的成功之道。綜合分析，去年能夠跑出的節目，都掌握了不同的「流量密碼」。《女神配對計劃》中葉蒨文與曾展望的「甜蜜真摯互動」被認為是節目成功的關鍵，讓觀眾看得非常投入，因而瘋狂留言互動。至於《新聞女王2》則勝在有大量「經典場口同埋經典對白引發迴響」，佘詩曼的霸氣金句在網上被瘋狂轉發。而《奪命提示》中劉穎鏇的連場打鬥戲，亦成功塑造出「新一代打女」形象，成為觀眾焦點，證明了精彩的內容才是吸納觀眾的不二法門。