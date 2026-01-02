TVB年度報告震撼出爐｜狂吸6億點擊揭曉片王！《中年3》撼贏《新聞女王2》？

TVB昨日公布2025年網絡成績單，數據極之驚人！旗下各大社交平台及YouTube頻道，全年累積播放次數竟突破6億大關，而綜藝節目《中年好聲音3》更以高達8,500萬的播放次數，強勢登上「年度片王」寶座。不過，論到社交平台的互動量，冠軍寶座又落在另一套節目手上，究竟邊套劇集同藝人先係真正的人氣王？