網民嚴選10大最洗腦TVB主題曲 羅嘉良意外上榜2首、陳奕迅呢首最經典！

TVB劇集近年被外界批評質素一年不如一年，但卻經常被網民大讚主題曲高質，以前更是一聽前奏就識唱！近日有網民就在討論區發文討論最印象深刻的TVB主題曲，其中不少都由天王天后主唱，10首中總有一首你唱得出！