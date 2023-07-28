網民嚴選10大最洗腦TVB主題曲 羅嘉良意外上榜2首、陳奕迅呢首最經典！
1. 《藍天》（2000年）
由Do姐鄭裕玲、黃子華所主演的《男親女愛》當年創下最高50點收視紀錄，由主角黃子華所演唱的《藍天》節奏輕快加上歌詞朗朗上口，光是一句「藍藍天空高掛我的夢」就已經唱到街知巷聞，勾起大家的回憶。
2.《祝君好》（2000年）
TVB劇集《十月初五的月光》雖然多年來一直被翻拍再翻拍，主題曲《祝君好》亦被多位歌手不斷翻唱，但要數最經典的就一定是由「初哥哥」張智霖唱的版本。網民都留言指「寧願沒擁抱共你可到老」這句歌詞充分表現出「純愛單戀的極致」。
3. 《皆大歡喜》（2001年）
「唏呀唏呀唏呀唏呀唏」，唔準諗即刻唱！相信大部分90後都會即刻自動波唱出下句歌詞「團結一心有新轉機」。當年經典長篇古裝情境喜劇《皆大歡喜》深受觀眾歡迎，一家大細都齊齊守在電視前看劇集首播，再加上此首洗腦神曲，絕對是經典中的經典。
4.《未來的守望者》（2003年）
由羅嘉良所主唱的《未來的守望者》為他和蒙嘉慧主演的《衛斯理》主題曲。網民留言大讚這首主題曲非常高質，更有網民指：「『如眼睛可分對或錯』你打一句，我即刻唱番晒成首出黎」、「我都諗起衛斯理」、「衛斯理正到爆」、「真心高汁架，套劇同首歌match到」等。
5. 《歲月如歌》（2003年）
當年神劇《衝上雲霄》除了掀起了機師熱潮之外，連主題曲《歲月如歌》都成為經典名曲之一。網民都表示每次去機場都一定會聽《歲月如歌》，更笑指每次唱K一定會唱埋副歌前的「唔~」，絕對是80、90後的集體回憶之一。
6. 《一字馬》（2003年）
由林保怡主唱的《智勇新警界》主題曲《一字馬》一直被網民封為「十大硬膠歌之首」。網民都指時隔多年依然不明白歌詞意思，特別是「男人心一字馬，讓女人心擔驚受怕」、「男人不一字馬，讓女人艷麗也黯啞」這兩句歌詞令網民𢯎晒頭。
7.《實情》（2005年）
樣靚身材正的廖碧兒，原來唱歌都有一手。《人間蒸發》主題曲《實情》，可能大家光聽歌名的話可能有點陌生，但相信大部分網民一聽第一句即刻識得唱。網民都留言大讚：「呢首完全唔似主題曲」、「依家聽返都幾好聽，點都好過auto tune」、「呢首真係經典」、「隻歌真係好歌，寫得好」。
8.《一個人》（2007年）
由歐陽震華和宣萱主演的《洗冤錄》，當年大受歡迎，收視一度高達40點，帶連由黃霑及金培達作詞作曲，陳奕迅主唱的主題曲《一個人》爆紅。網民都紛紛留言大讚：「金培達曲，霑叔詞，醫神唱，有今生無來世嘅組合」、「重點係霑叔既詞，同劇情既呼應，基本上歌詞講哂全套劇」。
9.《紅蝴蝶》（2008年）
「世間甚麼愛叫純潔 妳甘願化振翅紅蝴蝶」由吳卓羲演唱的《巾幗梟雄》主題曲《紅蝴蝶》都被網民大讚唱得好聽夠自然，加上曲美詞美非常洗腦：「細個聽嗰陣時純粹覺得首歌好聽，但係而家聽返覺得啲詞好靚」、「曲美詞美加上吳卓羲恰到好處的演繹，很難得的粵語古風佳作」、「句句都唱進心裏」等。
10.《差一剎的地老天荒》（2009年）
除了《衛斯理》主題曲《未來的守望者》之外，羅嘉良為《富貴門》演唱的主題曲《差一剎的地老天荒》都深受網民追捧！網民大讚羅嘉良唱得非常有感情，句句歌詞都夠上口：「聽過一次已經記得啲歌詞，同埋估唔到佢唔止識演戲，唱歌都咁有感情 ！」、「『我怕就怕 失望』呢句真係好上口」、「晚晚聽，撈家演得真係演得好好」等。
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