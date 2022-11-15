娛樂新聞台丨鞏姿希被爆人見人憎被封「白面女鬼」 曾向曾志偉主動大派心心
面對評價態度樂觀 淚談患病過程
鞏姿希早前參加了TVB節目《全能司儀選拔大賽2022》，其中有一部分播出了幕後和觀眾對參賽者的評語，有位幕後直言鞏姿希不夠起眼令人留意：「冇咩特色，只係一個娛樂記者。其實做主持冇個人特色已經係死罪。」
另一位幕後則表示能力比外貌重要：「個樣靚唔靚唔係一個代表性，係你能力話唔話畀人聽用唔用到你囉。」
自爆有驚恐症
看完幕後的評價後被主持Bob問到她年初曾發病時，鞏姿希立刻哽咽表示當時自己的抑鬱症和驚恐症明顯復發，更明言：「我曾經每日起身都喺度諗點解我未死？」
後來因為覺得世界沒有自己想像的差，所以更努力生存。在之後談到這個話題時，鞏姿希又稱自己好怕與其他人分享抑鬱症的話題，覺得自己在娛樂圈：「係分享開心，唔係要將啲唔開心嘅嘢話畀人知。」
鞏姿希被爆人緣超差 性格唔好？
原來在這賣慘中，鞏姿希早就收到風會面對50面觀眾，但好笑的是就算早已知道比實內容，也避免不了被淘汰的命運，看來賣慘以及出術也並不能令她勝出這賽事。
有大台工作人員爆料指台前幕後都十分討厭鞏姿希，因為她經常見高拜見低踩，而在比實中收到風會面對50面觀眾出術這件事，其他參賽者都不知情的，考驗他們的是臨場反應。而且更有幕後人員稱鞏姿希為「白面女鬼」，在節目中鞏姿希聲稱自己「係一個好想去接觸好多嘢，好想去學嘢嘅人」，又表示自己「好真同唔怕死」，對於這個講法，知情人士爆料指出鞏姿希實質是個會「射波」，尤其是外景又熱又曬時會推掉、不做辛苦工作的人，更稱她之前玩獎門人有贏獎金獎品，有人提出平分該些獎勵時，她卻不太願意，看似想獨吞獎品獎金，看來和鞏姿希本人的描述有所出入。
寸爆陸浩明句句有骨
由肥媽和陸浩明（6號）主持的《煮‧野食》，14/3播出最後一集，並邀請獲無綫重用，娛樂新聞台主播鞏姿希（Krystl）擔任壓軸嘉賓。原來Krystl同肥媽好有淵源，肥媽說：「由細睇到佢大，識咗佢好耐，同佢媽咪好熟。」有肥媽撐腰Krystl當然有風駛盡艃，粗重工作全交由6號負責，又經常與肥媽「一唱一和」狂窒6號。當肥媽遇有失手時，雖然證據確鑿，但有肥媽這強大後盾，Krystl仍發揮「機心女」本色寸爆6號：「咩都話女人啱，咁先係好男人嚟嘛，我真係好鍾意呢個節目。」而6號要求鞏姿希讚他靚仔時，她即毫不留情謂：「我要做一個唔講大話嘅藝人。」之後Krystl又嫌棄對方「乜都唔使做」，句句有骨！
「機心女」主動向志偉撒嬌派心
其實鞏姿希自從去年在無綫《明星運動會》上，主動向高層曾志偉撒嬌擺出心心甫士後，近年漸漸上位。當日《明星運動會》最大亮點就係女藝員射箭項目，連曾志偉都有現身打氣！Krystl就最識搶鏡，佢多次射中紅心得到高分，獲場邊嘅志偉拍掌叫好，鞏姿希亦好識撈，主動派心回禮，派完手指心心，再撒嬌擺出大動作心心甫士，點知畀鏡頭捉到正，曾志偉唯有笑笑口回敬，當時已有網民批評鞏姿希充滿機心博上位！
鞏姿希入行時間短主持多個節目
2018年落選港姐鞏姿希（Krystl）自加入無綫後，一直擔任無綫娛樂新聞台主播，19年為節目《 Do姐有問題》擔任「問題專員」，又曾主持過旅遊節目《出走地圖》，被網友譽為無綫隱藏版美女！近排再被志偉愛將，J2台節目創意總監C君（鄭詩君）賞識，與無綫劇《愛上我的衰神》女主角陳嘉慧（Erica）、落選港姐伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）一同主持新節目《陀地外國人》，走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。
精通5種語言
鞏姿希自細在香港長大，曾於英國、日本、韓國居住留學，精通廣東話、普通話、英語、日語及韓語5種語言。在英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打入了20強，但仍加入了無綫，並入讀短期無綫電視藝員訓練班，之後開始擔任娛樂新聞台主播。鞏姿希直言入行短短幾年便能主持多個節目，每日都過得充滿挑戰性及新鮮感，令她覺得非常感恩。
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