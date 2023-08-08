東京愛情動作故事｜相澤南TVB新劇10大女優檢閱！仲有「四十路」加盟

myTV SUPER購入的全新劇集《東京愛情動作故事》，即將於香港獨家首播！今次大台誠意十足，先揭曉首位登場人物日本前AV女優相澤南，充滿話題性！由她打頭炮來香港做宣傳。《東京愛情動作故事》總共有10位女優參演，myTV SUPER官方IG目前已公布3名女優身份，一齊睇睇！