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東京愛情動作故事｜相澤南TVB新劇10大女優檢閱！仲有「四十路」加盟

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myTV SUPER購入的全新劇集《東京愛情動作故事》，即將於香港獨家首播！今次大台誠意十足，先揭曉首位登場人物日本前AV女優相澤南，充滿話題性！由她打頭炮來香港做宣傳。《東京愛情動作故事》總共有10位女優參演，myTV SUPER官方IG目前已公布3名女優身份，一齊睇睇！

tvb 新劇 tvb 劇集 除了首位登場的相澤南，大家最想有邊位女優參演？
除了首位登場的相澤南，大家最想有邊位女優參演？（圖片來源：[email protected]

《東京愛情動作故事》10大AV女優大檢閱！持續更新

《東京愛情動作故事》由港日製作班底炮製，全劇一共10集，即將在myTV SUPER 全港獨家播出。該劇共有10位女優參與演出，詳細名單將逐一公佈。

1.首位「港產女優」相澤南強勢列陣

今年6月宣佈引退的27歲前日本AV女優相澤南，一直在男士心中都有一定地位，因父親從商經過香港時將其誕下，成就了「港產」一字。她曾表示未來可能會在香港和台灣的演藝界發展，是次《東京愛情動作故事》亦為她退役後首度參與演出，有呢位女王強勢列陣，吸引力一定大增！

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電視劇《東京愛情動作故事》（圖片來源：[email protected]
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有呢位女王強勢列陣，吸引力一定大增！（圖片來源：[email protected]
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她曾表示未來可能會在香港和台灣的演藝界發展，是次《東京愛情動作故事》亦為她退役後首度參與演出。（圖片來源：[email protected]

2.「暗黑長澤雅美」古川伊織

有「暗黑長澤雅美」之稱的30歲女優古川伊織因為清新的鄰家女氣質加持，讓她在日本被封為「最具透明感美少女」的稱號。古川伊織在2012年底出道後就人氣高漲，曾在第64回的SOD大賞中拿下「優秀女優賞」，絕對是有仙氣又有實力！

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女優古川伊織有「暗黑長澤雅美」之稱。（圖片來源：[email protected]
tvb 新劇 tvb 劇集 有仙氣又有實力！
有仙氣又有實力！（圖片來源：[email protected]
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十分出色！（圖片來源：[email protected]

3.「四十路」退役女優金子美廣Mihiro

退役女優唔止相澤南，仲有位「四十路」加盟！以樣貌甜美見稱的41歲Mihiro於2010年宣布退役，引退後仍活躍於演藝界，包括客串劇集、綜藝節目等。2021年，Mihiro亦有份客串NETFLIX製作的影集《全裸監督SERIES 2》，並飾演SM孃一角；同年，Mihiro亦宣布改名為「金子美廣」。Mihiro瓣數多多，閒時亦有在YouTube頻道拍片。

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（圖片來源：[email protected]
tvb 新劇 tvb 劇集 以樣貌甜美見稱的41歲Mihiro於2010年宣布退役。
以樣貌甜美見稱的41歲Mihiro於2010年宣布退役。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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