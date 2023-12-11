化妝間多秘聞？梁思浩爆有TVB女星專屈男藝人非禮 結局竟被化妝師一句KO

早前有TVB外景車長爆料指「一線男藝人」冇品兼扮嘢，引起網民熱討話「好想知邊個」！其實唔只外景車長，化妝間原來亦有不少秘聞，梁思浩就曾在網台節目中大爆有兩位女藝人經常屈男藝人非禮和抽水，其中一位更是TVB女星，但結局竟然是被一位資深化妝師一句K.O.！