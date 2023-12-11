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化妝間多秘聞？梁思浩爆有TVB女星專屈男藝人非禮 結局竟被化妝師一句KO

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早前有TVB外景車長爆料指「一線男藝人」冇品兼扮嘢，引起網民熱討話「好想知邊個」！其實唔只外景車長，化妝間原來亦有不少秘聞，梁思浩就曾在網台節目中大爆有兩位女藝人經常屈男藝人非禮和抽水，其中一位更是TVB女星，但結局竟然是被一位資深化妝師一句K.O.！

梁思浩 爆一TVB女星愛屈男藝人「𥄫波」

梁思浩經常在主持的網台節目《大家真風騷》大爆娛樂圈中的秘聞，他曾經將一位TVB女藝人化名為「妖怪」，他指這位「妖怪」經常跟男藝人開心傾偈，轉個頭卻對化妝師投訴：「佢頭先𥄫住我對波！」梁思浩指其實「妖怪」只是想用這件事去提升自己的萬人迷地位。

化妝間 梁思浩主播的《通靈之王2》最近正在TVB播出。
梁思浩主播的《通靈之王2》最近正在TVB播出。（圖片來源：TVB

指控資深男藝員 「惡行」被拆穿

梁思浩指後來遇到一件事，令「妖怪」的「惡行」被拆穿，事源當日「妖怪」跟一名60多歲的資深男藝員傾偈後，轉頭「妖怪」就眼泛淚光地跟一位化妝高層投訴，指控該男藝人望她的胸部，誰知被該位化妝高層直斥：「你有病呀？有病就睇醫生啦！佢都唔鐘意女人！」

化妝間 梁思浩經常在節目中大爆娛樂圈「秘聞」。
梁思浩經常在節目中大爆娛樂圈「秘聞」。（圖片來源：《大家真風騷》截圖）

清純女藝人指控在化妝間被「揸波」

梁思浩又曾大爆有位TVB女藝人在化妝間屈一位男藝人非禮，他憶述有位外表清純兼楚楚可憐的女藝人，曾對他指控一位男藝人在化妝間對她「揸波」，但由於該名男藝人一向形象正面，在梁思浩質疑下，女方一再改口風，最後更指只是「覺得」被對方掂到。

化妝間 有網民猜測梁思浩所講外表清純兼楚楚可憐的TVB女藝人是楊思琦。
有網民猜測梁思浩所講外表清純兼楚楚可憐的TVB女藝人是楊思琦。（圖片來源：IG@szekikk）

梁思浩一句KO：化妝間有CCTV

梁思浩指好多女仔鍾意用這種「忘想症」技倆來刷「存在感」，他指其實化妝間有CCTV，要報警的話一定能立案，而該名女藝人最後也不敢真的報警，但之後這件事傳開，所有男藝人都和她保持距離。由於梁思浩提到這位女藝人已離開TVB十多年，有網民猜測這位TVB女藝人是楊思琦，亦有人猜測是劉綽琪或陳松伶。

化妝間 劉綽琪先後做過TVB及亞視，08年曾淡出幕前並移居美國，近年再回流香港。
劉綽琪先後做過TVB及亞視，08年曾淡出幕前並移居美國，近年再回流香港。（圖片來源：FB@Patricia Liu 劉綽琪）
化妝間 陳松伶曾在06離巢，至近才回TVB拍劇。
陳松伶曾在06離巢，至近年才回巢TVB拍劇。（圖片來源：微博@陳松伶）

爆已故女星曾大鬧化妝間

梁思浩又曾爆料指有一名已故女星曾發脾氣大鬧化妝間，他指這位女星好鍾意戴帽，當時她要求化妝師讓她即使戴著帽，看上去也要像有Set頭，但她的頭髮十分短，令化妝師十分「頭痕」，他更指該女星發脾氣時，似足她在電影《女子監獄》中的惡形惡相，令人十分驚恐。由於線索十分明顯，網民都紛紛指出該名女星應該是已在2017年離世的魯芬。

化妝間 魯芬
魯芬1988年時曾拍電影《女子監獄》，飾演女惡霸囚犯「山東婆」。（圖片來源：《女子監獄》截圖）
化妝間 魯芬生前愛戴帽。
魯芬生前愛戴帽。（圖片來源：FB@Fun Fun Lo）

教導化妝師生存之道：花更多時間

梁思浩隨即大教化妝師生存之道，就是愈不靚的女人，愈需要弄更長時間的化妝和整頭，讓她感覺受到尊重就可以了。因為通常「茄喱啡」的妝都不需要花太多心思，所以花愈多時間，就愈能令女藝人感覺滿意。

化妝間 梁思浩指女藝人都鍾意化妝師化更多時間為她們化妝。
梁思浩指女藝人都鍾意化妝師化更多時間為她們化妝。（圖片來源：IG@leung_sze_ho_spencer）

星級化妝師爆在TVB一日化七個妝

有在TVB任職過化妝師多年的星級化妝師Stephen，亦曾大爆TVB化妝間秘聞，他指阿姐汪明荃因為五官靚，個妝最易化，又指Do姐曾直接問他今日化幾多個？他回答7個，Do姐繼續追問他點安排時間？係咪邊個畀得多錢就化先？之後Do姐更開咪公開兩人對話，令他感嘆：「化妝間冇秘密！唔可以亂咁講嘢！」

化妝間 化妝師Stephen是汪阿姐的御用化妝師。
化妝師Stephen是汪阿姐的御用化妝師。（圖片來源：IG@stephenmakeup）
化妝間 Do姐亦曾爆化妝師秘聞。
Do姐亦曾爆化妝師秘聞。（圖片來源：IG@do_do_cheng）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、《大家真風騷》截圖、IG@szekikk、FB@Patricia Liu 劉綽琪、微博@陳松伶、《女子監獄》截圖、FB@Fun Fun Lo、IG@leung_sze_ho_spencer、IG@stephenmakeup、IG@do_do_cheng

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