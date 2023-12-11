化妝間多秘聞？梁思浩爆有TVB女星專屈男藝人非禮 結局竟被化妝師一句KO
梁思浩 爆一TVB女星愛屈男藝人「𥄫波」
梁思浩經常在主持的網台節目《大家真風騷》大爆娛樂圈中的秘聞，他曾經將一位TVB女藝人化名為「妖怪」，他指這位「妖怪」經常跟男藝人開心傾偈，轉個頭卻對化妝師投訴：「佢頭先𥄫住我對波！」梁思浩指其實「妖怪」只是想用這件事去提升自己的萬人迷地位。
指控資深男藝員 「惡行」被拆穿
梁思浩指後來遇到一件事，令「妖怪」的「惡行」被拆穿，事源當日「妖怪」跟一名60多歲的資深男藝員傾偈後，轉頭「妖怪」就眼泛淚光地跟一位化妝高層投訴，指控該男藝人望她的胸部，誰知被該位化妝高層直斥：「你有病呀？有病就睇醫生啦！佢都唔鐘意女人！」
清純女藝人指控在化妝間被「揸波」
梁思浩又曾大爆有位TVB女藝人在化妝間屈一位男藝人非禮，他憶述有位外表清純兼楚楚可憐的女藝人，曾對他指控一位男藝人在化妝間對她「揸波」，但由於該名男藝人一向形象正面，在梁思浩質疑下，女方一再改口風，最後更指只是「覺得」被對方掂到。
梁思浩一句KO：化妝間有CCTV
梁思浩指好多女仔鍾意用這種「忘想症」技倆來刷「存在感」，他指其實化妝間有CCTV，要報警的話一定能立案，而該名女藝人最後也不敢真的報警，但之後這件事傳開，所有男藝人都和她保持距離。由於梁思浩提到這位女藝人已離開TVB十多年，有網民猜測這位TVB女藝人是楊思琦，亦有人猜測是劉綽琪或陳松伶。
爆已故女星曾大鬧化妝間
梁思浩又曾爆料指有一名已故女星曾發脾氣大鬧化妝間，他指這位女星好鍾意戴帽，當時她要求化妝師讓她即使戴著帽，看上去也要像有Set頭，但她的頭髮十分短，令化妝師十分「頭痕」，他更指該女星發脾氣時，似足她在電影《女子監獄》中的惡形惡相，令人十分驚恐。由於線索十分明顯，網民都紛紛指出該名女星應該是已在2017年離世的魯芬。
教導化妝師生存之道：花更多時間
梁思浩隨即大教化妝師生存之道，就是愈不靚的女人，愈需要弄更長時間的化妝和整頭，讓她感覺受到尊重就可以了。因為通常「茄喱啡」的妝都不需要花太多心思，所以花愈多時間，就愈能令女藝人感覺滿意。
星級化妝師爆在TVB一日化七個妝
有在TVB任職過化妝師多年的星級化妝師Stephen，亦曾大爆TVB化妝間秘聞，他指阿姐汪明荃因為五官靚，個妝最易化，又指Do姐曾直接問他今日化幾多個？他回答7個，Do姐繼續追問他點安排時間？係咪邊個畀得多錢就化先？之後Do姐更開咪公開兩人對話，令他感嘆：「化妝間冇秘密！唔可以亂咁講嘢！」
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