巾幗梟雄之懸崖｜52歲康華貴氣造型演繹大紅姐 現實係隱形小富婆
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TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中，52歲康華以民初貴氣造型扮演大紅姐，引起觀眾熱烈討論。現實中，康華除咗係一位keep得勁好嘅美魔女，原來仲係一位隱形小富婆！
劇情高潮：財產交易引發衝突
在昨晚播出的第七集中，劇情描述了柴十七（黎耀祥飾）與七爺（胡定欣飾）的關係再次陷入緊張。七爺對於一向在上海頗有名氣的大紅姐（康華飾）頗有微詞，在談判房地產買賣時，表面上提出將購買價格提高至888萬大洋，實際上卻是計劃讓貪財的大紅姐拒絕其他買家，最終以388萬大洋的低價出售房產。這一計謀引起了柴十七的不滿，他與七爺大吵一場，並激烈批評七爺的無恥行為，「到今日我先徹頭徹尾知道呢個賤字點寫。」
康華華麗造型極有貴氣
52歲的康華在劇中以兩種貴氣造型亮相，一是暗紅色絨毛領大衣，一是黑金長旗袍配毛毛披肩，展現了她的霸氣與女性魅力。昨晚的劇集中，大紅姐原本在物業交易中佔有優勢，她試圖坐地起價，但七爺的計謀最終讓她陷入困境。知道自己被欺騙後，大紅姐在損失金錢的同時，堅決不失風度地揭露七爺的詭計，並怒斥對方人無恥則無敵。
康華現實生活手揸四物業
雖然劇中的康華角色在生意場上顯得不夠精明，但現實生活中的她卻是圈中的隱形小富婆。據報導，她曾在2012年購入兩個荃灣單位並打通自住，目前估計她擁有四個物業。近年來，康華雖然鮮少有新劇作品，但她最近除了參與《巾幗梟雄之懸崖》，還參演了無綫的另一部重頭劇《刑偵 12》，期待度極高。
圖片來源：TVB、康華@微博、方紹聰IG