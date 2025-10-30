TVB台慶月黃金檔驚爆臨時調動 1原因三線劇集變兩部《愛回家》連播兩集救場
TVB台慶月黃金檔期突然爆出重大調動，原定三線台慶劇播出計劃出現變數，其中一部更要延遲播放。下星期開始，觀眾將會見到前所未有的特殊安排，連處境劇《愛回家之開心速遞》都要臨時頂檔救場。究竟背後發生什麼事，令無綫要作出如此緊急調動？
《巨塔之后》本週大結局 黃金檔期出現真空
由宣萱、陳煒、劉佩玥、陳展鵬主演的台慶劇《巨塔之后》將於本週正式大結局，意味著晚上8點半的黃金時段需要新劇接棒。原本緊接播出的應該是佘詩曼、黃宗澤、李施嬅主演的重頭台慶劇《新聞女王2》，但據悉由於內地配合問題，需要延遲一星期播放，導致11月台慶月第一個星期出現檔期真空的尷尬情況。
TVB官方確認節目調動 《東張西望》延長播放
根據TVB官方網頁的節目表顯示，下星期一11月3日起將會實施特別調動安排。《東張西望》將會由晚上7點半起播放1小時，比平常延長30分鐘。原定晚上8點播出的處境劇《愛回家之開心速遞》將會順延至晚上8點半起播放1小時，每次播放兩集，接著再由《金式森林》繼續晚上9點半檔播放。這個安排意味著台慶月第一星期只有兩部劇集在黃金時段播出。
《新聞女王2》延遲播放 11月10日正式首播
經過一星期的特別調動後，萬眾期待的壓軸台慶劇《新聞女王2》將於11月10日於翡翠台晚上8點半隆重首播。這部由佘詩曼回歸主演的續集備受觀眾期待，延遲播放的消息相信會令不少劇迷感到失望。據了解，延遲播放的原因與內地配合問題有關，但具體詳情暫時未有進一步透露。
網民熱議檔期調動 質疑安排倉促
消息傳出後，網民紛紛在社交平台討論這次突然的檔期調動。有觀眾表示：「等咗咁耐《新聞女王2》竟然要延遲，好失望！」亦有網民質疑安排過於倉促：「用《愛回家》頂檔都算，但連播兩集會唔會太趕？」不過也有支持者認為：「起碼有嘢睇，總好過播重播劇。」部分資深劇迷則擔心這次調動會影響台慶月的整體收視表現。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期