TVB台慶月黃金檔驚爆臨時調動 1原因三線劇集變兩部《愛回家》連播兩集救場

TVB台慶月黃金檔期突然爆出重大調動，原定三線台慶劇播出計劃出現變數，其中一部更要延遲播放。下星期開始，觀眾將會見到前所未有的特殊安排，連處境劇《愛回家之開心速遞》都要臨時頂檔救場。究竟背後發生什麼事，令無綫要作出如此緊急調動？