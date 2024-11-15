黑色月光丨 楊茜堯楊卓娜爭執再升級 黃翠如「眼神失焦演技」極搶戲
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TVB台慶劇《黑色月光》第14集有重大突破，楊茜堯終於發現當年下藥的真正加害者，決心對此人進行終極復仇。然而，她的姐姐楊卓娜堅決反對再次陷入復仇的漩渦中，兩姐妹之間爭執再次升級，再加上黃翠如嘅獨特演技，3人同場情感大爆發！
楊茜堯復仇之路意外發現
原來，楊茜堯的復仇之路並未結束。在一連串的曲折中，她發現下藥的加害者不是馬志威，而是一名神祕女性。楊茜堯對楊卓娜擅自刪除監控錄像的證據感到憤怒，這促使她追問真相，最終導致三姐妹之間的激烈爭吵。
楊茜堯質問楊卓娜為何要這樣做，而楊卓娜則苦心勸說不要再沉迷於復仇。但楊茜堯無法忘記過去的悲劇，堅持要找出真正的加害者。兩人的爭吵激烈至極，楊卓娜情緒激動地爆喊：「你要報仇，你報飽佢，但你唔好搞個妹」，展現了她深厚的演技。
黃翠如「眼神失焦」演技 網友反讚：做得好好喎
楊茜堯在劇中淚眼婆娑，堅持自己的立場，展現了她的實力派演技。而旁邊的黃翠如也以其獨特的演技引起了觀眾的熱烈討論，她那滿是淚水的眼神和如失焦般的凝視，再次證明她的演技實力。
網友對黃翠如的表現讚不絕口，紛紛留言表示：「黃翠如眼神做得好好喎」、「高質，好耐無追過劇了 !」、「如果計層次感黃翠如好好多，但計演戲嘅張力就楊蒨堯，深度就楊卓娜！」、「睇好楊卓娜」。
圖片來源：TVB