全能司儀選拔大賽｜「六合彩之子」蔡國威冇人肯用：我懷疑過自己人生
過三關先有機？
參賽的藝員要通過三大考驗，第一考驗為「負評測試」，每名參賽者需個別面對50名幕後工作人員的「負評Hashtag」，及現場50名觀眾當面最赤裸、最直接的評價，測試眾人應變能力、談吐及大方度。第二考驗，將為1對1綜藝節目主持，分別由李家鼎、譚玉瑛、黎諾懿、方力申、郭偉亮及梁芷珮擔任不同類型綜藝節目的「主考官」。
黃子華參加1987年全能司儀大賽
壓軸舞台「司儀挑戰」，將由無綫不同年代的司儀界代表人物：鄭丹瑞、鄭裕玲、阮兆祥及森美擔任。是次《全能司儀》其實是向1987版本致敬，當年評判之一，正是今次復辦賽事的主持及評判鄭裕玲，她當年更即場與曾志偉表演棟篤笑，相當精彩。而現在出名口才及轉數了得的黃子華，當年亦是參賽者之一。
《東張》緊身衣主持梁菁琳參賽
相隔35年復辦的司儀大賽，參賽者雖然同樣具備一定主持及司儀經驗，但年資卻各有不同，其中經驗最淺的梁菁琳，是2021年入圍港姐，現任《東張西望》外景主持，並以穿貼身上衣做節目成為熱話。
蔡國威入行26年「乏人問津」
至於年資最高的是在亞視及無綫共工作了26年、人稱「六合彩之子」的蔡國威。現年49歲的蔡國威，2005年開始為亞視擔任《六合彩》主持，轉戰無綫後於2017年開始再度擔任《六合彩》主持，成為首位曾在亞視及無綫主持《六合彩》的藝人。在亞視擔任過多個大騷司儀的威仔，坦言是次參賽主因是「乏人問津」：「我懷疑過自己人生架，你唔係做咗十年司儀同主持架喇咩？點解呢邊冇人肯用你蔡國威嘅？我又未至於放棄，我相信自己一日仲喺呢度，我都仲有機會去逐步攞番個機會返嚟。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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