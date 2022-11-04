全能司儀選拔大賽｜「六合彩之子」蔡國威冇人肯用：我懷疑過自己人生

為迎接無綫55周年，一連串不同類型的全新綜藝節目相繼推出。繼《全城一叮》、《香港小姐再競選》播出後，《全能司儀選拔大賽2022》在日前播出，節目由鄭裕玲、林盛斌及陸浩明擔任主持，為一眾有志成為司儀的藝員提供機會，甄選出五男五女參賽爭奪台慶夜兩大司儀席位。