萬千星輝賀台慶2023｜盤點歷屆大獎得主 最多贏190萬、汪明荃疑似造假奪獎
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每年的11月19日都是TVB男女藝人全台出動慶祝台慶的大日子，在過去多年的《萬千星輝賀台慶》中，除了有一連串的特備表演兼上台玩遊戲，最激烈的環節非「台慶送大禮」莫屬，原來TVB自舉行台慶以來，加加埋埋至少已經送出超過千萬港元的獎金獎品，而且奪大獎的藝人更有不少能夠一夜成名，更能升呢做埋業主，事業名利雙收！
翻查資料，第一位奪台慶壓軸大獎的是阮兆祥，他於1996年奪得現金獎20萬元，之後TVB將獎金不斷加碼，試過有一年暴升至近200萬，其後獎金又再次暴跌，所以幾乎每一年的大獎都相當懸殊……
汪明荃去年疑似造假奪獎：比亞迪電動車總28萬港元+現金獎10萬港元
去年台慶的終極大獎是一輛價值28萬港元的電動車，當時由阿姐汪明荃抽出有機會抽車的藝員，但最後一個竟抽到自己，與黃嘉雯及丁子朗齊齊角逐大獎。3人跟次序來抽車匙，哪一條電腦匙能開到車門就成為車主，汪明荃雖然最後一個抽匙，但於前面的藝人抽匙時，錢嘉樂在後方已不停叫喊：「邊個敢拎走阿姐㗎車？」結果到汪明荃開門時，本來開不到車門的電腦匙，擾攘了一會兒終於開到，阿姐即興奮坐上車。不過事後不少網民都質疑「送車造假」，認為其實每條車匙都是由幕後操控開車門，不過至今真相依然無從得知。
即重溫歷屆台慶大獎：
2021年李芷晴：上海商業銀行慧通理財存款戶口+千足黃金總值38萬港元
2020年陳曉華：上海商業銀行慧通理財存款戶口+千足黃金總值38萬港元
2019年邱晴：上海商業銀行慧通理財存款戶口總值52萬港元
2018年黃庭鋒：上海商業銀行慧通理財存款戶口總值51萬港元
2017年得獎者余思霆：獎金獎品總值100萬港元
2016年李嘉：獎金獎品總值100萬港元
2015年于淼：獎金獎品總值100萬港元
2014年黎諾懿：獎金獎品總值100萬港元
2013年郭栢榮：豪華電梯洋房總值81萬8千港元
2012年黎耀祥：獎金獎品總值100萬港元
2011年鄧健泓： 獎金獎品總值100萬港元（包括：儲蓄戶口總值20萬）
2010年羅鈞滿：獎金獎品總值100萬港元（包括：儲蓄戶口總值20萬）
2009年張韋怡：獎金獎品總值100萬港元（包括：儲蓄戶口總值20萬）
2008年王君馨：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值20萬港元
2007年江芷妮：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值20萬港元
2006年甄志強：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值39萬港元
2005年陳霽平：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額總值38萬港元
2004年唐寧：樟木頭豪華洋房連俱樂部會籍總值60萬港元
2003年潘芳芳：樟木頭住宅單位
2002年羅敏莊：樟木頭住宅單位價值60萬港元及現金獎6萬港元
2001年陳敏之：樟木頭住宅單位60萬港元及現金獎15萬港元
2000年蔡子健：番禺豪華洋房連俱樂部會籍總值50萬港元
1999年郭晉安：樟木頭豪華洋房連俱樂部會籍總值60萬港元
1998年陳彥行：碧桂園花園洋房一套及會籍總值50萬港元
1997年薛家燕：旺角影樓式商務單位價值190萬港元
1996年阮兆祥：現金獎20萬港元
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、節目截圖、藝人IG、微博、東方新地圖庫