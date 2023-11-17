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萬千星輝賀台慶2023｜盤點歷屆大獎得主 最多贏190萬、汪明荃疑似造假奪獎

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每年的11月19日都是TVB男女藝人全台出動慶祝台慶的大日子，在過去多年的《萬千星輝賀台慶》中，除了有一連串的特備表演兼上台玩遊戲，最激烈的環節非「台慶送大禮」莫屬，原來TVB自舉行台慶以來，加加埋埋至少已經送出超過千萬港元的獎金獎品，而且奪大獎的藝人更有不少能夠一夜成名，更能升呢做埋業主，事業名利雙收！

翻查資料，第一位奪台慶壓軸大獎的是阮兆祥，他於1996年奪得現金獎20萬元，之後TVB將獎金不斷加碼，試過有一年暴升至近200萬，其後獎金又再次暴跌，所以幾乎每一年的大獎都相當懸殊……

汪明荃去年疑似造假奪獎：比亞迪電動車總28萬港元+現金獎10萬港元

去年台慶的終極大獎是一輛價值28萬港元的電動車，當時由阿姐汪明荃抽出有機會抽車的藝員，但最後一個竟抽到自己，與黃嘉雯及丁子朗齊齊角逐大獎。3人跟次序來抽車匙，哪一條電腦匙能開到車門就成為車主，汪明荃雖然最後一個抽匙，但於前面的藝人抽匙時，錢嘉樂在後方已不停叫喊：「邊個敢拎走阿姐㗎車？」結果到汪明荃開門時，本來開不到車門的電腦匙，擾攘了一會兒終於開到，阿姐即興奮坐上車。不過事後不少網民都質疑「送車造假」，認為其實每條車匙都是由幕後操控開車門，不過至今真相依然無從得知。

tvb 台慶 眼見前面幾個都開唔到匙，汪明荃更加坐定粒六，不過不少人的焦點都去了後面的黃嘉雯身上。
眼見前面幾個都開唔到匙，汪明荃更加坐定粒六，不過不少人的焦點都去了後面的黃嘉雯身上。（圖片來源：TVB）
tvb 台慶 台慶大獎 tvb台慶 汪明荃 汪阿姐最初開極都開唔到架車，成堆人上前幫手。
汪阿姐最初開極都開唔到架車，成堆人上前幫手。（圖片來源：TVB影片截圖）
tvb 台慶 台慶大獎 tvb台慶 汪明荃 搞咗一輪汪阿姐終於開到，全場哄動，麥美恩去咗邊？
搞咗一輪汪阿姐終於開到，全場哄動。（圖片來源：TVB影片截圖）
tvb 台慶 台慶大獎 tvb台慶 汪明荃 汪阿姐跳上架電動車，變成「汪阿車」。
汪阿姐跳上架電動車，變成「汪阿車」。（圖片來源：TVB影片截圖）

即重溫歷屆台慶大獎：

2021年李芷晴：上海商業銀行慧通理財存款戶口+千足黃金總值38萬港元

tvb 台慶 李芷晴在TVB台慶奪得年度大獎，極速引起網民熱議！
李芷晴在TVB台慶奪得年度大獎，極速引起網民熱議！（圖片來源：TVB ）
tvb 台慶 麥美恩肉緊祝賀，呢一幕被網民高度評價。
麥美恩肉緊祝賀，呢一幕被網民高度關注，麥美恩自己亦有分享「識攬一定係咁樣攬」。（圖片來源：TVB ）

2020年陳曉華：上海商業銀行慧通理財存款戶口+千足黃金總值38萬港元

tvb 台慶 2020年得獎者：陳曉華。
2020年得獎者：陳曉華。（圖片來源：TVB截圖）

2019年邱晴：上海商業銀行慧通理財存款戶口總值52萬港元

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2019年得獎者：邱晴。（圖片來源：TVB截圖）

2018年黃庭鋒：上海商業銀行慧通理財存款戶口總值51萬港元

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2018年得獎者：黃庭鋒（圖片來源：TVB截圖）

2017年得獎者余思霆：獎金獎品總值100萬港元

tvb 台慶 2017年得獎者：余思霆。
2017年得獎者：余思霆。（圖片來源：TVB截圖）

2016年李嘉：獎金獎品總值100萬港元

tvb 台慶 2016年得獎者：李嘉。
2016年得獎者：李嘉。（圖片來源：TVB截圖）

2015年于淼：獎金獎品總值100萬港元

tvb 台慶 汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 于淼即是《多功能老婆》嘅「顏爺」，《星空下的仁醫》同《法證先鋒V》都有參演。
2015得獎者：于淼。（圖片來源：tvb.com）

2014年黎諾懿：獎金獎品總值100萬港元

tvb 台慶 汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 當年11月11日黎諾懿迎娶5億家族老婆，11月19日就得到台慶大獎，阿嫂果然旺夫！
2015年得獎者：黎諾懿。（圖片來源：tvb.com）

2013年郭栢榮：豪華電梯洋房總值81萬8千港元

tvb 台慶 2013年得獎者：郭栢榮。
2013年得獎者：郭栢榮。（圖片來源：TVB圖片）

2012年黎耀祥：獎金獎品總值100萬港元

tvb 台慶 汪明荃 台慶大獎 tvb台慶 2022 萬千星輝賀台慶 麥美恩 plt 黎耀祥2012年台慶抽中獎金獎品總值一百萬。​
2012年得獎者：黎耀祥。​（圖片來源：tvb.com）

2011年鄧健泓： 獎金獎品總值100萬港元（包括：儲蓄戶口總值20萬）

tvb 台慶 2011得獎者：鄧健泓。
2011得獎者：鄧健泓。（圖片來源：TVB）

2010年羅鈞滿：獎金獎品總值100萬港元（包括：儲蓄戶口總值20萬）

tvb 台慶 2010得獎者：羅鈞滿。
2010得獎者：羅鈞滿。（圖片來源：TVB圖片）

2009年張韋怡：獎金獎品總值100萬港元（包括：儲蓄戶口總值20萬）

tvb 台慶 2009年得獎者：張韋怡。
2009年得獎者：張韋怡。（圖片來源：TVB）

2008年王君馨：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值20萬港元

tvb 台慶 2009年得獎者：王君馨。
2009年得獎者：王君馨。（圖片來源：TVB）

2007年江芷妮：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值20萬港元

tvb 台慶 2007年得獎者：江芷妮。
2007年得獎者：江芷妮。（圖片來源：TVB）

2006年甄志強：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值39萬港元

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2006年得獎者：甄志強。（圖片來源：TVB）

2005年陳霽平：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額總值38萬港元

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2005年得獎者：陳霽平。（圖片來源：TVB）

2004年唐寧：樟木頭豪華洋房連俱樂部會籍總值60萬港元

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2004年得獎者：唐寧。（圖片來源：TVB）

2003年潘芳芳：樟木頭住宅單位

tvb 台慶 2003年得獎者：潘芳芳。
2003年得獎者：潘芳芳。（圖片來源：TVB）

2002年羅敏莊：樟木頭住宅單位價值60萬港元及現金獎6萬港元

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2002年得獎者：羅敏莊。（圖片來源：TVB）

2001年陳敏之：樟木頭住宅單位60萬港元及現金獎15萬港元

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2001年得獎者：陳敏之。（圖片來源：TVB）

2000年蔡子健：番禺豪華洋房連俱樂部會籍總值50萬港元

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2000年得獎者：蔡子健。（圖片來源：TVB）

1999年郭晉安：樟木頭豪華洋房連俱樂部會籍總值60萬港元

tvb 台慶 1999年得獎者：郭晉安。
1999年得獎者：郭晉安。（圖片來源：TVB）

1998年陳彥行：碧桂園花園洋房一套及會籍總值50萬港元

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1998年得獎者：陳彥行。（圖片來源：TVB）

1997年薛家燕：旺角影樓式商務單位價值190萬港元

tvb 台慶 1997年得獎者：薛家燕。
1997年得獎者：薛家燕。（圖片來源：TVB）

1996年阮兆祥：現金獎20萬港元

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1996年得獎者：阮兆祥（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、節目截圖、藝人IG、微博、東方新地圖庫

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