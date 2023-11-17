萬千星輝賀台慶2023｜盤點歷屆大獎得主 最多贏190萬、汪明荃疑似造假奪獎

每年的11月19日都是TVB男女藝人全台出動慶祝台慶的大日子，在過去多年的《萬千星輝賀台慶》中，除了有一連串的特備表演兼上台玩遊戲，最激烈的環節非「台慶送大禮」莫屬，原來TVB自舉行台慶以來，加加埋埋至少已經送出超過千萬港元的獎金獎品，而且奪大獎的藝人更有不少能夠一夜成名，更能升呢做埋業主，事業名利雙收！