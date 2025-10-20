TVB 58周年台慶片曝光｜AI女神Sammi驚喜現身 結尾5秒晒冷15套神劇角色掀網民暴動！
TVB昨日（19日）為慶祝58周年台慶，釋出長達一分鐘的宣傳片，片中除了大玩AI元素，更暗藏兩大彩蛋！近日備受力捧、擔正台慶劇《金式森林》女主角的小花陳曉華，竟與「虛擬女神」AI Sammi同框互動，而片尾短短5秒更湧現超過15部經典劇集角色，場面極之震撼，究竟當中隱藏了多少港人的集體回憶？
AI女神Sammi突襲台慶片 與陳曉華開心全接觸
為配合「擁抱科技、投入AI新時代」的主題，今次台慶宣傳片一大亮點，就是安排了「虛擬女神」AI Sammi驚喜現身！畫面中，AI Sammi與近日人氣急升的上位小花陳曉華開心互動，帶出「現實與虛擬共融」的訊息。其實AI Sammi自從在《健康新聞報道》亮相後一直相當活躍，不但開設了個人社交平台，早前更參與《善心滿載仁愛堂》演出，甚至推出了首支個人單曲《Breaking Through Together》，今次現身台慶宣傳片，似乎預示著TVB未來將會更廣泛地應用AI藝人，可能性無限！
片尾5秒晒冷經典角色 《金枝慾孽》《大時代》掀回憶殺
宣傳片最大的彩蛋絕對是片尾的經典角色大晒冷！在短短5秒的畫面中，TVB歷年來的經典角色洶湧而出，與陳曉華、郭柏妍、戴祖儀、周嘉洛等六位台慶新星一同邁步向前，寓意傳承。眼利的觀眾可以發現當中包括《金枝慾孽》的如妃、《大時代》的丁蟹、《溏心風暴》的大契、《使徒行者》的爆seed、《新聞女王》的Man姐等，還有《獎門人》、《陀槍師姐》、《衝上雲霄》等無數經典劇集及綜藝代表人物，極具心思，瞬間勾起觀眾的追劇回憶。
網民洗版式讚好 「回憶返晒嚟睇到眼濕濕」
宣傳片一出，隨即在網上引發熱烈討論，尤其片尾的經典角色晒冷環節，成功勾起無數觀眾的集體回憶。網民紛紛洗版留言：「回憶返晒嚟！」、「見到《大時代》丁蟹、《溏心風暴》大契，真係睇到眼濕濕！」、「呢啲先係TVB！」、「雖然只係閃過幾秒，但全部都係經典中嘅經典！」、「求下TVB重播《金枝慾孽》啦！」。不少人表示，雖然只有短短幾秒，但每個角色都充滿故事，成功為台慶月打響頭炮，掀起全城話題。
