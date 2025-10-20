TVB 58周年台慶片曝光｜AI女神Sammi驚喜現身 結尾5秒晒冷15套神劇角色掀網民暴動！

TVB昨日（19日）為慶祝58周年台慶，釋出長達一分鐘的宣傳片，片中除了大玩AI元素，更暗藏兩大彩蛋！近日備受力捧、擔正台慶劇《金式森林》女主角的小花陳曉華，竟與「虛擬女神」AI Sammi同框互動，而片尾短短5秒更湧現超過15部經典劇集角色，場面極之震撼，究竟當中隱藏了多少港人的集體回憶？