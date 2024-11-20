TVB台慶2024｜曾志偉回應《戰場上》黎芷珊去向 大爆腰斬後工作安排
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《萬千星輝賀台慶》圓滿落幕，無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉在騷後接受訪問，除了點評整個大show表現之外，再回應黎芷珊為何沒有現身做司儀。
台慶後受訪 曾志偉首度回應《戰場上》被腰斬
節目後 ，曾志偉被記者問到今年直播Show 為何沒有安排黎芷珊做司儀，他稱黎芷珊現正身處印尼，代表TVB節目《芷珊約您》在海外領獎，至於她主持的《戰場上》被腰斬，曾志偉首度回應，提及更多資料︰「街外嘅反應我哋都要注重，唔想係台慶時間有太多呢啲嘢，同埋後面有啲未剪好，我哋會再睇睇。」被問到是否沒想過坊間會有如此大反應，曾志偉表示當初自己有份批準拍攝：「見到大家咁大反應，都唔想製造咁多問題，當社會有咁大反應，始終要有取捨，尤其係台慶時間，唯有暫停下先。」他提及節目後段還有其他戰地題材，只是目前節目未能播出，他又預告稍後在《東華》Show會見到黎芷珊歸隊做主持。
黎芷珊《戰場上》播出兩集後遭腰斬
通訊事務管理局發言人在回應媒體查詢時表示，截至11月8日，已收到約570宗針對《戰場上》的投訴。「通訊事務管理局會按既定程序處理有關投訴」。投訴內容主要集中在節目立場偏頗、內容失實、散播及加深對個別國家的仇恨、誤導觀眾及不宜播放等問題。
《戰場上》原定播出的剩餘8集已被取消，並由《特朗普重掌白宮》特輯替代原本的播映時段。無綫電視對於《戰場上》的宣傳已在社交平台上撤下，並在myTV SUPER及官方網站上搜索不到相關內容。節目表顯示，下星期同一時段將播出由王祖藍主持的《一條麻甩在汕頭》。無綫電視尚未對節目臨時調動的原因作出解釋。
曾志偉難忘廖家爵曾文心感人故事
談及整個台慶中自己最喜歡的部份，曾志偉開玩笑地說：「當然每個部分我都非常喜歡。」除了熱鬧的福祿壽之外，整個演員陣容走catwalk逐個登場擺姿勢，而林峯回到「老東家」作壓軸表演。曾志偉指出最令人感動的一幕是得獎者廖家爵和曾文心的感人故事，他們分別獲得「全台力撐潛質男藝人」和「全台力撐潛質女藝人」的獎項。節目結束後，他在後台看到許多高層笑著說：「別再這樣搞我們了。」
圖片來源：TVB