TVB台慶2021｜陳自瑤雲集合性感元素艷絕紅地氈 何廣沛高海寧似足小丑毒藤女
又到一年一度《萬千星輝賀台慶》！TVB今年55歲，全台藝員都盛裝打扮聚首一堂，齊齊向公司祝賀！但在一連串慶祝活動之前，打扮得靚靚的藝員當然要來到紅地氈走走！與往年一樣，一眾花旦都博到盡，低胸、高衩、大露背樣樣齊，加上近日天氣稍為回暖，她們的打扮都非常進取，當中「波波」黃婧靈、劉穎穎、陳自瑤可以話係搶晒風頭！
文：東方新地｜圖：《無綫娛樂新聞台》截圖
《萬千星輝賀台慶2021》「波波」黃婧靈搶晒風頭
今晚《萬千星輝賀台慶2021》的司儀組合有汪明荃、鄭裕玲、鄧梓峰、林盛斌、黎芷珊、崔建邦、
麥美恩、陳貝兒、陸浩明、馮盈盈、丁子朗、宋宛穎等，到場的藝員同事超過250位。大卡士當然非常耀眼，但講到搶眼球，定非「後生仔」代表之一的「波波」黃婧靈莫屬！波波一向毫不吝嗇自己的姣好身材，今日身穿一件銀白色露臂晚裝的她再度「升CUP」，谷出4吋事業線！
集低胸、高衩、大露背於一身的YoYo陳自瑤
但論到性感，YoYo陳自瑤對比波波有過之而無不及！今日YoYo的銀色晚裝可以話係集低胸、高衩、大露背於一身，從側面望過去，連女仔覺得尷尬面紅！
劉穎璇閃亮天藍淺露高貴性感
身形高䠷的劉穎璇今日以一襲閃亮天藍色的晚裝上陣，不單止露出纖腰，而且長腿亦一覽無遺，性感得嚟不失高雅！
何廣沛高海寧似小丑加毒藤女
對比起其它的高雅華貴，今日拖住出場的何廣沛和高海寧就夠晒突出。除了服裝有小丑和毒藤女的感覺之外，就連妝容都襯埋一套，高海寧的紫色眼影，何廣沛的面容亦灰灰暗暗，相當出位！