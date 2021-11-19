TVB台慶2021｜陳自瑤雲集合性感元素艷絕紅地氈 何廣沛高海寧似足小丑毒藤女

又到一年一度《萬千星輝賀台慶》！TVB今年55歲，全台藝員都盛裝打扮聚首一堂，齊齊向公司祝賀！但在一連串慶祝活動之前，打扮得靚靚的藝員當然要來到紅地氈走走！與往年一樣，一眾花旦都博到盡，低胸、高衩、大露背樣樣齊，加上近日天氣稍為回暖，她們的打扮都非常進取，當中「波波」黃婧靈、劉穎穎、陳自瑤可以話係搶晒風頭！

文：東方新地｜圖：《無綫娛樂新聞台》截圖