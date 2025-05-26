吳卓羲率TVB視帝跳抖音舞 郭晉安表情勁尷尬 加埋306歲網民嘲「虐老」
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近年來，不少香港藝人轉戰內地發展，其中TVB的多位資深演員更是積極參與內地的各種社交平台增加曝光率。日前，由吳卓羲領銜的「TVB港劇男團」在抖音進行了一場直播遊戲節目，不過畫面似乎相當尷尬⋯⋯
吳卓羲率領視帝組「TVB港劇男團」
抖音直播中，吳卓羲率領王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢等5位TVB的資深演員組成了一支臨時的舞蹈團隊。直播開始不久，他們便開始跳起了近期在網絡上大火的《晚安大小姐》舞蹈。吳卓羲作為前職業舞者帶領著隊伍，舞技自然不在話下。然而，當鏡頭轉到後排的歐陽震華和郭晉安時，舞步唔同步之餘，更出現錯誤的動作，表情都非常木然，惹來網民熱議！
網友熱議：加埋306歲、虐待老人
這段舞蹈影片迅速在網上瘋傳，掀起熱烈討論和大量瀏覽。不少網民笑稱六位男藝人加起來已經超過300歲，更直言畫面尷尬得讓人難以直視，社交平台上充斥著如「全都是老人家」、「尷尬得看不下去」、「點解要虐待老人」等留言。
不過，也有不少網友對吳卓羲的外貌與狀態表示讚賞，認為他保養得宜，依然非常有型：「吳卓羲真係仲好靚仔」。同時，有眼利的網民發現歐陽震華似乎明顯消瘦，紛紛留言關心其健康狀況。此外，亦有網民認為郭晉安醫美過度，臉上毫無皺紋：「個樣老咗 但係皮膚好光滑 頭髮又染到好黑 然後有皺紋但係唔笑嗰時又冇」、「很多藝人不能接受「優雅地老去」這概念，五、六十歲還想演三、四十歲的角色」。
《今晚好犀利》節目起底 吳卓羲林曉峰做主持！
原來近日六位TVB男藝人合體跳抖音熱舞，是源自內地綜藝節目《今晚好犀利》的構思。該節目由吳卓羲與林曉峰化身「犀利主理人」，並邀請多位香港藝人好友參與，節目中不乏唱跳表演，仲有互動直播騷。早前，吳卓羲與林曉峰更聯同高鈞賢合唱謝霆鋒的經典作品《活著VIVA》，場面一度令人尷尬，網民更笑言「尷尬癌都發作」。
圖片來源：小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期