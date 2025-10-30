TVB14大全新綜藝節目全公開 《中年４》加入兩大全新賽區 TVB藝人「動物面具盲唱」

無綫日前（28日）舉行《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》，公布了8大重頭劇及14個全新綜藝節目，其中由吳若希、戴祖儀及游嘉欣等主持的新節目《尋歡作樂的姐姐》預告片最為震撼！片中三位靚女北上尋歡，竟遭大批爆肌小鮮肉重重包圍，更上演公主抱、後環抱等連串親密接觸，畫面香艷刺激，究竟節目尺度有幾大膽？