TVB14大全新綜藝節目全公開 《中年４》加入兩大全新賽區 TVB藝人「動物面具盲唱」

無綫日前（28日）舉行《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》，公布了8大重頭劇及14個全新綜藝節目，其中由吳若希、戴祖儀及游嘉欣等主持的新節目《尋歡作樂的姐姐》預告片最為震撼！片中三位靚女北上尋歡，竟遭大批爆肌小鮮肉重重包圍，更上演公主抱、後環抱等連串親密接觸，畫面香艷刺激，究竟節目尺度有幾大膽？

節目巡禮預告片流出 吳若希戴祖儀被爆肌男包圍勁興奮

在日前舉行的節目巡禮中，最搶眼球的莫過於由麥玲玲、何依婷、林凱恩、何沛珈、吳若希、戴祖儀、游嘉欣主持的《尋歡作樂的姐姐》。節目將走訪上海、深圳、廣州等地發掘女性新興市場，預告片所見，吳若希、戴祖儀及游嘉欣被一批又一批的「爆肌小鮮肉」重重包圍，場面極度火辣！雙方更有不同花款的親密接觸，包括公主抱、後環抱、多人按摩、壁咚、糖黐豆健身及波波池派對等，連串畫面保證令觀眾尖叫指數爆燈，尺度之大令人咋舌！

洪永城黃翠如闊別7年再合體 AI旅遊節目挑戰時空界限

除了刺激的姐姐綜藝，另一大亮點是「最強旅遊 CP」洪永城與黃翠如闊別7年後再度合體！二人將炮製香港首個 AI 歷史旅遊節目《走過歷史大地》，化身 AI 旅遊達人，打破地域界限、跨越時空，探索以 AI 重塑的歷史世界。在宣傳片中，二人不但齊齊走進歷史，更以不同年代的造型出現，甚至體驗興建金字塔、化身戰地記者及與歷史人物對話等，新鮮感爆棚，相信一眾粉絲都非常期待這對黃金組合再次擦出火花。

《中年好聲音4》增設藝人賽區 動物面具盲唱掀話題

王牌節目《中年好聲音》來到第四季，賽制將會迎來重大革新！在巡禮活動的宣傳片中可見，今季除了原有的「盲選」賽制，更會加插兩個全新賽區，分別是「美加澳賽區」及「TVB 藝人賽區」，實行全球招攬好聲音。為配合「盲選」，所有參賽藝人首次演唱時均會戴上不同款式的「動物面具」，神秘感十足！節目評審似乎對新一屆參賽者質素相當滿意，更拋出一句：「上季有大魔王，今季呢個頭號殺手大家完全要避開」，引爆全城期待！

網民熱議中年戀愛騷 點名力撐李施嬅宣萱參戰

來年TVB亦會推出多個戀愛真人騷，除了載譽歸來的《女神配對計劃 2》，更有為35歲或以上單身男女度身訂造的全新節目《鑽石戀愛計劃》，堪稱中年版《女神配對計劃》。消息一出，隨即引發網民熱烈討論，紛紛留言點名心水人選，當中李施嬅、宣萱、佘詩曼等視后級人馬呼聲極高，網民留言指：「好想睇宣萱搵到幸福！」、「求下TVB搵到李施嬅啦！」，其他被點名的女藝人還包括陳星妤、劉佩玥、張㬢雯、姚子羚、馮盈盈及麥美恩等，掀起一片討論熱潮。

14個全新綜藝節目

1.《女神配對計劃2 》

自首季引爆全城熱話後，《女神配對計劃2》將全面升級，繼續由「金牌媒人」林盛斌為「城」中女神級藝人公開招親、繼續派花生。想知第2季最新陣容，就要密切留意最新消息。

2.《鑽石戀愛計劃》

尋愛之路從不受年齡限制，TVB將打造為中年人而設的全新戀愛真人騷《鑽石戀愛計劃》，節目將召集全球35歲或以上的單身男女，卸下熟齡包袱，重拾年輕時戀愛感覺！

3.《空運世一》
主持：洪永城、朱敏瀚、劉穎鏇

香港國際機場是全球航空貨運的重要樞紐，憑藉現代化的貨運設施，配合空運貨站的處貨實力，將全球貨品空運到港。節目將以輕鬆有趣的方式，直闖貨品原產地，深入探索香港空運如何在全球貨運領域達到「世一」的成就。

4.《他們的澳洲駕期》

要考驗友情，最好是計劃一次旅行。《他們的澳洲駕期》為兩批公認的好友 – 黎耀祥、曹永廉、蕭正楠，與吳若希、戴祖儀、丁子朗，度身打造澳洲自駕旅程。透過公路上的朝夕相處，測試彼此的忍耐底線與默契深度，是見證友情能否經得起各種相處式試煉的旅遊真人Show。

5.《周遊人生》

主持：周奕瑋

周奕瑋加入TVB 20年，於2023年勇奪「最佳男主持」時曾揚言「不要因他人對自己的想像，限制自己的想像」。說到做到的周奕瑋，在節目中將四出尋訪獨特的人生故事，帶觀眾了解不同的人生選擇與態度。

6.《江湖見2》

主持：黎耀祥、麥長青

《江湖見》首季廣獲好評，今次黎耀祥、麥長青兩師兄弟將載譽同行，踏遍浙江、江蘇、河南、湖北、山西、內蒙古、四川、青海及甘肅九省，由東海出發，西遊天下。

7.《創造．星援團》

以真人騷形式、將有潛力的TVB熱血年輕女藝人，打造成一支前所未見的魅力打氣《星援團》，過程中眾人將經歷嚴格訓練、殘酷淘汰及華麗晉級，保證緊張刺激。

8.《神秘顧客》

主持：江美儀

一個可能係最持平、最真實的食肆及商戶實測節目！由藝人、素人、KOL、食家以及不同界別專業人員組成的「試服（伏）團」，將以隱藏身份形式光顧大小食肆及商戶，真實體驗店內產品及服務質素，拆解各種坊間評價。主持江美儀將化身「Mean姐」，綜合「試服（伏）團」成員的真實體驗作出評分，為觀眾打造極具參考價值的食玩買指南！

9.《尋歡作樂的姐姐》

主持：麥玲玲、何依婷、林凱恩、何沛珈、吳若希、戴祖儀、游嘉欣

《尋歡作樂的姐姐》主打滿足觀眾的消費欲望及獵奇心態，發掘女性新興市場。由四位夢幻女子主持北上嚐鮮，走訪上海、深圳、廣州等地，感受時下最受女性歡迎的各式玩意，享受多個第一次的非凡體驗。

10.《渣男記》

主持：車婉婉、廖慧儀

《渣男記》以真人紀錄片形式製作，刻劃十位女士和渣男種種恩怨糾癡。點解明知渣男都愛上？並會提供專家心理治療，找出方法逃離渣男魔掌、重投人生。《渣男記》亦會旁及香港曾經轟動一時的渣男案，如錢志明，陳健康等，並會著力尋找相關人士…

11.《走過歷史大地》

主持：洪永城、黃翠如

「最強旅遊CP」洪永城、黃翠如闊別7年再度合體炮製香港首個AI歷史旅遊節目—《走過歷史大地》。難得再聚頭，洪永城黃翠如決定以不一樣的方式再次深度旅遊。二人將會化身AI旅遊達人，打破地域界限、跨越時空，探索以AI重塑的歷史世界，了解昔日世界不同地方的風土人情，體驗觸不到的文化風俗，更會與意想不到的人物會面交流！

12.《唱錢》

主持：森美

《唱錢》是一個將音樂與競技結合的節目。參賽者將依歌曲難度通關，比拼音準和拍子，最終有機會贏取最高10萬元獎金！節目不設評委，並以專業音準分析系統（Real-Time Pitch and Beat Analyzer）的實時數據為唯一評分標準。節目分為「明星版」和「素人版」，「明星版」的歌手會為觀眾爭取獎金獎品，而「素人版」的參賽者則會獨自闖關為自己贏取獎金。另節目還加插小編會與線上觀眾即時互動環節。

13.《「型」戰50＋》

全新真人騷《「型」戰50＋》將召集TVB 50歲或以上的「型佬」，透過「才藝表演」、「潮流穿搭」、「競技遊戲」等考驗，多角度呈現他們不一樣的男人「魅」。最後由全民投選心目中的「型佬」代表！

14.《中年好聲音4》

中年好聲音》自開播以來深受觀眾喜愛，來到第四屆，《中4》除依然參賽者涵蓋全球追夢人士，包括本地、大灣區及海外地區（包括北美，澳洲，新馬），主持亦繼續由暖心車婉婉擔任。《中4》將於2025年11月正式播出，繼續為全球中年朋友提供實現夢想的舞台。

圖片來源:TVB

