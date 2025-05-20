前TVB咪神陳婉衡「520」浪漫公布婚訊 土耳其婚照騷低胸look驚艷全場！

前TVB《3日2夜》女神陳婉衡（Alycia）於5月20日「520」浪漫日子在Instagram公布喜訊，分享在土耳其拍攝的婚照，正式宣布結婚。她寫道：「Here is our forever 💍 520」，甜蜜宣言感動粉絲，掀起一陣祝福熱潮。