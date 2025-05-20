前TVB咪神陳婉衡「520」浪漫公布婚訊 土耳其婚照騷低胸look驚艷全場！
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前TVB《3日2夜》女神陳婉衡（Alycia）於5月20日「520」浪漫日子在Instagram公布喜訊，分享在土耳其拍攝的婚照，正式宣布結婚。她寫道：「Here is our forever 💍 520」，甜蜜宣言感動粉絲，掀起一陣祝福熱潮。
低胸婚紗驚艷全場 圈中好友齊送祝福
陳婉衡身穿低胸婚紗，展現「咪神」火辣身材，性感與優雅兼備，令人驚艷。帖文一出，圈中好友紛紛留言祝賀：梁麗翹送上「Congratulations ❤️❤️」，林泳淘大讚「好美🤤🤤🤤❤️幸福一輩子！」，劉溫馨表示「恭喜👏🏻🔥❤️」，蘇韻姿驚呼「Omg!! Congrats!!! ❤️😍」，祝福聲不絕於耳，見證她的幸福時刻。
陳婉衡 展開人生新一章
去年12月，已效力TVB長達12的陳婉衡先是上載了一張她在車廂中抱著花束、笑容燦爛的照片，並寫上：「The beginning of a new chapter（新一章的開始）」正當網民以為這是結婚宣言時，其後她又再分享了一張她坐在TVB娛樂新聞台主播枱後的相片，並寫著「I’ll miss you（我會想念你）」引來她將會離巢TVB的猜測。
落選港姐陳婉衡主持《3日2夜》彈起
陳婉衡是2012年的落選港姐，加入TVB後她不僅客串拍劇，還擔任TVB娛樂新聞台主播，及在2014年主持過《3日2夜》及《Go！Yama Girl》等旅遊節目彈起，成為TVB元祖級的咪神，2019年起，她更考獲健身教練牌，身型愈來愈Fit，獲眾多網民Like爆。
圖片來源：IG@_alyciac資料或影片來源：原文刊於新假期