九龍城寨丨TVB舊劇《城寨英雄》抄襲風波被翻舊帳 三大指控逐個數
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電影《九龍城寨之圍城》由金像獎導演鄭保瑞指導，古天樂、林峯等人主演，上映後首日票房已經突破500萬，氣勢如虹。電影版的成功令題材相似的TVB《城寨英雄》再次受到網民關注，劇集角色造型抄襲風波更因此再被翻舊帳…
《城寨英雄》抄襲風波3大指控逐個數：
1. 吳家樂造型斷正同漫畫一樣
吳家樂在《城寨英雄》中飾演城寨武林高手馮春美，娘娘腔演繹即刻爆紅，畫晒眼線又搽唇膏。不過，當年吳家樂的造型曾被指抄襲香港作家余兒小說《九龍城寨》中、其中一個叫「龍捲風」的角色。原作者余兒在社交平台曾發文狠批：「呢個疑似龍捲風嘅造型亦絕對唔係龍捲風，留意佢件衫，果條並唔係龍，目測應該係公雞」。監製文偉鴻就此回應指吳家樂造型來自「東方不敗」，身上的花紋亦的確不是龍，而是象征女性的鳳凰。
2.「龍捲風撞名」不成立
此外，原作者余兒同時亦有上傳維基百科的截圖，指張國強所飾演的柯萬長的綽號「龍捲風」與自己作品的「龍捲風」撞名。不過有網民就認為此指控並不成立，因為張國強在劇中到最後都並沒有被稱為龍捲風。而監製文偉鴻當時接受傳媒訪問時，亦強調《城》劇百分百原創，劇中沒有一個人物角色叫「龍捲風」，並強調劇集是百分百原創，角色類似純屬巧合。
3. 城寨故事背景都抄埋
無論《九龍城寨》還是《城寨英雄》均以九龍城寨作背景，令原作者余兒和一班網民都認為《城寨英雄》一劇連城寨故事背景都抄埋，不過其實經過翻查，TVB版背景為50年代，而原作則是80年年代，所以的確唔係抄到足，加上後來劇集收視爆升引起熱話得到不少正面評價，抄襲指控不了了之。
原作者余兒事後刪帖 澄清冇指控陳展鵬
當年作投訴嘅原作者余兒在了解事件後已再無追究，甚至刪除投訴的帖，加上後來劇集收視爆升引起熱話得到不少正面評價，抄襲指控不了了之。不過除了抄襲風波之外，在2016年事件爆出期間，余兒曾接受《蘋果日報》訪問講到抄襲事件，不過就遭報紙記者加鹽加醋歪曲原意，指控陳展鵬「未夠班」，搞到原作者余兒再出Po發聲明澄清。
圖片來源：Facebook@余兒、大會提供、TVB、《九龍城寨》截圖