盤點10大TVB新聞女主播 吸粉絲各出奇謀
人氣最強林婷婷 可愛跳舞懂五種語言
林婷婷（Jacky）30歲41,000+ Followers
於翡翠台六點半新聞擔任主播的林婷婷（Jacky），是現時無綫新聞部最強人氣女主播，Instagram的Followers高達41000人以上。2019年加盟TVB的林婷婷現年30歲，2015年畢業於中文大學英文系後，投身教師工作三年，其後才於無綫新聞部擔任記者並修畢碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任英文新聞主播，其後於2021年轉到翡翠台擔任黃金時段的六點半新聞主播。
平日愛在IG分享工作片段的Jacky，被指貌似TVB花旦譚凱琪而為人熟悉，憑甜美笑容融化不少粉絲，更曾被貼綵排天氣報告時跳舞手指指，十分可愛。林婷婷也愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡，早前香港終於開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親過聖誕。
麥詩敏出身主播世家 靠長腿誘粉絲
麥詩敏（Gloria）31歲28,300+ Followers
現為TVB總主播的麥詩敏（Gloria）由於經常亮相六點半新聞，而人氣高企，她的父親更是《警訊》元祖級主持麥振江。現年31歲的麥詩敏畢業於香港科技大學工商管理系，並於2015年開始加盟無綫新聞部，最為人熟悉是早年報導「中東呼吸綜合症」時，口窒窒地說了「中東呼吸中級綜合 呼吸中東 呼 中級呼吸 中東呼吸綜合症」。
麥詩敏愛在IG分享感受與生活點滴，更有不少旅遊相、泳裝照、長腿照等，是TVB的長腿主播代表。今年2月27日生日當日，麥詩敏主持《香港早晨》報導蔡天鳳碎屍案時，更眼泛淚光而遭網民瘋傳。
周可茵撞樣陳嘉倩 IG頻晒靚樣
周可茵（Yomi）27歲25,500+ Followers
被指與女神級前主播陳嘉倩撞樣的無綫高級主播周可茵（Yomi），人氣持續攀升。樹仁大學新聞系畢業的Yomi，現年僅27歲，但已先後於nowTV及亞視任職記者，並於今2018年正式轉投無綫新聞部做主播，因同年9月山竹襲港期間，主持新聞直播而開始打響名堂。
周可茵近年負責主持《香港早晨》，因身穿緊身衫驚晒玲瓏浮凸身材而獲大批宅男追棒，她的IG亦受晒靚女相片，雖然未有泳裝相，但普遍貼出大頭靚相而吸納不少粉絲。3月22日晚Yomi主持無綫新聞台直播尾聲，因有另一女主播王倩荷在片尾離遠闖入鏡而再度引起話題。
余琦琪財經女神一姐 Edan都Follow狂派Like
余琦琪（Katrina）26歲16,200+ Followers
財經資訊台主播之中，排名人氣No 1的正是連[email protected]都要封為女神的財經節目主持余琦琪（Katrina）。現年26歲的Katrina在英國讀大學，再回港修畢碩士，眼大大、笑容甜美的她，獲得不少網民喜愛。2018年畢業後先到NowTV任財經記者，2020年再過檔無綫擔任《智富360》及《交易現場》等節目的主持。
Katrina與Edan同時可風中學校友，不時互Like Post，因而遭網民估計Edan與Katrina是舊同學，二人更曾有當年學生時期的合照。Katrina的IG不時貼出旅行照及私密相，更會貼心地回覆網友留言，是暖心系女神，難怪能成為最高人氣財經主播。
曾曉婷狂派福利 成最性感主播
曾曉婷（Janette）15,030+ Followers
被指撞樣港姐何依婷的財經台主播曾曉婷（Janette），人氣直迫余琦琪，全因她頻頻更新IG，更愛派福利。曾曉婷2015年於浸大傳理系畢業，曾到有線新聞實習，其後轉投無綫財經資訊台做主播，本身也有不少節目主持，包括《創科導航》、《大灣區解碼》、《看出個未來》和《家居．築則》等。
Janette曾多次在IG貼出泳裝照，私下原來更是個十分活潑可愛的女孩，不時晒自己與柴犬PanPan的床上對話，早前Janette因疫情要入住隔離營，她更大晒自己的畫藝，畫了幾幅畫，充滿個人風格。
袁沅玉極速上位 笑容最靚 領養貓貓顯愛心
袁沅玉（Yuki）28歲14,445+ Followers
被指上位速度快過火箭的袁沅玉（Yuki），2018年浸會大學傳理系畢業即加盟無綫新聞台做主播，未夠一年已有個人節目《武測天》與香港天文台助理台長梁榮武一齊做主持，更迅速升職至高級主播。有指現年28歲的Yuki能如此快速上位，全因是無綫新聞部助理總經理袁志偉的姪女，不過消息從未能證實，當然亦不能排除Yuki的個人能力。
Yuki於IG貼相大多與工作有關，不過都有一些靚女相益粉絲，其中更以燦爛笑容最得人心。她另有一個為愛貓而特別開設的IG，經常更新愛貓的可愛Post，更大爆愛貓是浪浪領養回來，愛心滿滿。
財經主播孫雪祺 驕人身材最誘人
孫雪祺（GiGi）13,500+ Followers
TVB財經資訊台女神特別多，其中憑驕人身材俘虜不少粉絲的正是財經女主播孫雪祺（GiGi）。孫雪祺能說一口流利普通話，並曾在東方衛視實習又在亞太第一衛視擔任記者，2017年在香港中文大學新聞系碩士畢業後，翌年開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主持，但卻憑《普通話天氣報告》的激凸身形而廣為網民關注，是財經資訊台《財經演義》及《交易直播室》的常任主持之一。
早前GiGi趁香港正式開關，飛到新加坡短暫旅遊，更在IG大貼不少貼身衫激凸身材照，喪吸近千Like。近日留了長髮的GiGi，貼出新髮型的相片，也成為網民關注點。
財經台元老張晉 貼身衫成標記
張晉（Lara）9,015+ Followers
與蔡少芬老公撞名的財經資訊台主播張晉（Lara）自2014年加盟TVB起，一直主力擔任普通話財經新聞主持的工作。同事䁥稱晉哥的Lara，可算是財經資訊台資歴最深的主播，因其美人痣及火辣身材而為人記得。
愛在IG貼出貼身便服的Lara，曾被網民戲稱全屋只得貼身衫，但吸粉能力卻未及一眾後輩，可能與她來自國內，並多以普通話主持工作為主有關。
回巢林可瑩愛名牌 有少女心
林可瑩（Giselle）24歲7,470+ Followers
2021年曾因健康理由離巢TVB新聞主播行列的林可瑩，半年前已正式回巢，當時離開TVB曾明言因為身體負荷不到不停跳更通宵接大早，更曾因此暈倒而選擇休息一下，想不到年半後又再回來做主播，不過就改為主持專題節目包括《探古尋源》等。
Giselle現年24歲，仍有一顆少女心，更不時在IG貼出遊迪士尼的相片，有網友更發現Giselle熱愛名牌，有不少Dior及Chanel手袋，懷疑她是有錢女，不過Giselle就只認是小康之家，並多謝家人供她到外國升學。可能因Giselle曾經離開螢光幕，人氣明顯因而有所下滑，至追踪其IG的人數至今仍未過萬。
人氣勁升關可為 新IG吸客力強
關可為（Avery）28歲4,200+ Followers
現年28歲的關可為（Avery）被指貎似劉佩玥，18年加入無綫新聞部，曾擔任過財經組及港聞組記者，新冠肺炎爆發初期曾被調派到武漢採訪，出鏡時只戴住口罩就到當地街頭訪問市民，令不少觀眾都擔心她的保護裝備不足。Avery去年正式調任為主播，亦有主持《探古尋源》等環節。
Avery過去一直沒有公開的IG帳戶，直至今年3月尾，才有網民發現她忽然開了新IG，更貼了一輯旅行睇日出的相片，即時引來哄動，可想而知她早已在網民心目中達到女神級地位！，相隔三日Avery再出短裙轉身短片Post，張貼一日亦成功吸逾900Like，認真厲害！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！