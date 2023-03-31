盤點10大TVB新聞女主播 吸粉絲各出奇謀

新聞女主播是不少網民心目中的女神，近日無綫新聞主播關可為突發開新IG，首個Post雖然只得幾張坐在車頂上看雲海日出的相片，但就吸引超過1,000網民Like爆，更迅間吸納逾4,000粉絲追隨。綜觀TVB新聞女主播吸粉力一向驚人，今次就嚴選10位現役最強人氣新聞女主播，其中有一位懂五種語言的女主播，Follwers人數更高達4萬，比一些人氣KOL更勁！