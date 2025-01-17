盤點TVB7大女僕勁養眼造型 吳若希賣萌不及陳瀅巔峰期煞食！
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TVB輕喜劇《奔跑吧！勇敢的女人們》劇情搞笑有情趣，蕭正楠對老婆吳若希的愛情戲碼甜蜜感人。最新一集，吳若希化身女僕Look增加夫妻情趣，其實歷年有唔少女藝人以TVB女僕打扮亮相，以下就為大家盤點7大勁養眼造型！
吳若希《奔跑吧！勇敢女人們》女僕冧老公
吳若希做戲好有喜感，今次化身女僕，似係搞笑多過性感！
葉蒨文「tvb最索女藝員」女僕眼鏡娘
葉蒨文被封為「愛回家Candy可能係tvb最索嘅女藝員…」、「後生版楊卓娜」！2021年，葉蒨文分享了她在《堅離地愛堅離地》中扮演女僕的照片，網民紛紛讚賞她可愛！
戴祖儀「長腿女神」女僕look
今年29歲的戴祖儀可說是近年被力捧的女演員，更加係數一數二嘅「長腿女神」，戴祖儀亦曾在綜藝節目《粵講粵㜺鬼》中也扮過女僕！
陳瀅巔峰期女僕look
陳瀅拍攝《全職沒女》身形keep住fit到漏，曾經以女僕裝示人，大騷事業線，顏值狀態更在巔峰期！
江嘉敏
陳曉華
郭柏妍《下流上車族》為妹跳女僕舞
《下流上車族》第七集劇情講述郭柏妍因為送外賣而撞破妹妹羅毓儀在女僕餐廳當侍應，但因為羅毓儀笨手笨腳摔壞碗碟，而被老闆娘孫慧雪辭退。在計算薪金的時候，郭柏妍得知孫慧雪欠缺人手於是自薦自己，並且勸阻孫慧雪辭退羅毓儀，並以「魔法女僕姐妹花，魔法會翻倍，客人也會翻倍」為由成功說服孫慧雪重新招聘二人成為員工。
圖片來源：TVB、IG@sophieysm、IG@joeythyeel、see see TVB、江嘉敏IG、陳曉華IG、郭柏妍IG資料或影片來源：原文刊於新假期