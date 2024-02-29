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婚後事｜吳紫韻性感登場半裸色誘黎諾懿 現實中曾有兩男為女神打架

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TVB的新劇《婚後事》自開播以來，話題不斷。昨晚（28日）的劇情以黎諾懿飾的視角展開，讓觀眾看到了他的多面性格。雖然Davey身邊已有親密女友Gina（賴慰玲飾），但他的風流本性仍舊不改，劇中的激情場面更是引人注目。其中一個焦點有小花吳紫韻以半裸性感登場！

（圖片來源：）
其中一個焦點有小花吳紫韻以半裸性感登場！（圖片來源：TVB

吳紫韻性感登場半裸色誘黎諾懿

劇中第一幕，吳紫韻以一身黑色吊帶性感睡衣登場，黎諾懿即向她表明：「我哋唔係有共識只係逢場作戲？」吳紫韻問自己有什麼比不上賴慰玲：「幫你抹黑行家之嘛，係人都做到㗎啦！」然後黎諾懿便一手捉住吳紫韻的下巴澄清自己教補習，唔會做這樣的事。

吳紫韻試圖用色誘的手段來踢走賴慰玲，在劇中更進一步直接半裸出鏡試圖誘惑黎諾懿。然而，黎諾懿雖然外表風流，內心卻似乎有著自己的堅持，最終在與吳紫韻的錫錫後，留下脫去上衣的吳紫韻在酒店便離去。

31歲「半裸女」吳紫韻 曾有兩男為女神大打出手

不少網友對「半裸女」吳紫韻表示關注，吳紫韻（Purple）主持《3日2夜》及《娛樂新聞台》為人認識，不過講到最爆是《東張西望》主持潘梓鋒為她出手，而打傷《愛回家》「賈明昇」鄒兆霆，同時揭穿吳紫韻與人夫潘梓鋒曾交往﹗潘梓峰因傷人罪而被捕，最後亦被TVB開除。

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潘梓鋒和吳紫韻曾合作主持節目，不過二人拍拖非常低調。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

明星運動會｜機心重女藝人？女主播吳紫韻全程貼實曾志偉 手碰手合照

2021年，無綫舉行《明星運動會》齊集眾多藝人上陣比賽，高層曾志偉亦有多次親臨現場打氣，當時繼娛樂新聞台主播鞏姿希射完箭後，即主動向曾志偉撒嬌擺出心心甫士，被網民批評機心重後，另一娛樂新聞台主播吳紫韻在最後一場田徑比賽中，亦全程不離曾志偉左右，影大合照時更刻意踎低身貼實志偉，非常識做！

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吳紫韻曾採訪林作備戰「林鍾大戰」，貼身背心反成節目焦點。（圖片來源：IG@ngpurple）

《明星運動會》吳紫韻 全程貼實曾志偉

《明星運動會》最後一場田徑比賽，曾志偉都有到場為各藝人打氣，其中以娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）面對高層表現最積極！這日負責跑女子100米及4X100米接力賽的她，唔使比賽的時候即全程貼實跟實志偉身邊，手背更碰到對方，影大合照時，她更刻意踎低身以遷就志偉身高，幾乎和志偉頭貼頭，非常識做！

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入行僅三年的吳紫韻原本在無綫一直做開娛樂新聞台主播和《姊妹淘》主持，但近日《姊妹淘》宣布停播，令吳紫韻工作驟減。這日她全程貼實高曾志偉身邊，手背更碰到對方。（圖片來源：TVB）
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影大合照時吳紫韻更刻意俯低身以遷就志偉身高，幾乎和志偉頭貼頭，非常識做。（圖片來源：TVB）
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當日吳紫韻（左一）除了參加女子100米比賽外，又與（左起）羅雪妍、劉嘉琪、謝采芝一同參加了女子4X100米接力賽。（圖片來源：TVB）

31歲吳紫韻棄讀澳洲大學碩士留港發展

吳紫韻（Purple）自18年以模特兒身份入行，19年開始加入無綫娛樂新聞台做主播，過去她曾做過節目《美女廚房》的「美女學徒」，又主持過《 3日2夜》、《識玩旅行團》等旅遊節目，大晒索爆水著Look，成功吸引不少男粉絲的目光。

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吳紫韻畢業自香港城市大學的公共行政學系，除了擅長兩文三語外，又曾去韓國的成均館大學和高麗大學做交換生半年，之後繼續留低一年讀韓文。（圖片來源：IG@ngpurple）
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吳紫韻初入行時曾是名模Cara G.師妹，近年則由模特兒轉型做主持及演員。（圖片來源：IG@ngpurple）

吳紫韻初入行時曾是名模CaraG.師妹，近年則由模特兒轉型做主持及演員，曾夥拍唐文龍、林偉及關楚耀等參演過內地網絡電影《道·義》。

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吳紫韻透露曾為入行而放棄攻讀澳洲大學的碩士學位，坦言一開始家人並不支持。（圖片來源：IG@ngpurple）
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吳紫韻直言加入娛樂新聞台做主播後，比做模特兒時機會更多，她笑言：「多咗人識得我，亦令我識到更加多唔同嘅人。」（圖片來源：吳紫韻IG）

吳紫韻畢業自香港城市大學的公共行政學系，除了擅長兩文三語外，又曾去韓國的成均館大學和高麗大學做交換生半年，之後繼續留低一年讀韓文，她笑言當時在韓國也有學整甜品：「 學咗整韓式蛋糕唧花同一啲甜品裝飾，好鍾意。」

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吳紫韻早前與陳庭欣一齊跟黃榕學操馬甲線和蜜桃臀，穿著一身裸色運動Bra Top 的她令網友充滿遐想。（圖片來源：TVB截圖）
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吳紫韻18年曾在蕭正楠、林盛斌及張振朗主持的烹飪節目《 美女廚房 》中擔任過「美女學徒」，而引起網民關注。（圖片來源：IG@ngpurple）
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吳紫韻當年在韓國也有學整甜品：「 學咗整韓式蛋糕唧花同一啲甜品裝飾，好鍾意。」（圖片來源：IG@ngpurple）
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吳紫韻直言最想有機會挑戰做打女，她笑言：「因為覺得做打女好有挑戰性！」（圖片來源：IG@ngpurple）
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吳紫韻在IG有大量美照，狂吸fans﹗（圖片來源：IG@ngpurple）
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吳紫韻在社交網不時騷長腿﹗（圖片來源：IG@ngpurple）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：TVB、無綫娛樂新聞台影片截圖、IG@ngpurple、吳紫韻IG、TVB截圖

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