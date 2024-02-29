婚後事｜吳紫韻性感登場半裸色誘黎諾懿 現實中曾有兩男為女神打架
吳紫韻性感登場半裸色誘黎諾懿
劇中第一幕，吳紫韻以一身黑色吊帶性感睡衣登場，黎諾懿即向她表明：「我哋唔係有共識只係逢場作戲？」吳紫韻問自己有什麼比不上賴慰玲：「幫你抹黑行家之嘛，係人都做到㗎啦！」然後黎諾懿便一手捉住吳紫韻的下巴澄清自己教補習，唔會做這樣的事。
吳紫韻試圖用色誘的手段來踢走賴慰玲，在劇中更進一步直接半裸出鏡試圖誘惑黎諾懿。然而，黎諾懿雖然外表風流，內心卻似乎有著自己的堅持，最終在與吳紫韻的錫錫後，留下脫去上衣的吳紫韻在酒店便離去。
31歲「半裸女」吳紫韻 曾有兩男為女神大打出手
不少網友對「半裸女」吳紫韻表示關注，吳紫韻（Purple）主持《3日2夜》及《娛樂新聞台》為人認識，不過講到最爆是《東張西望》主持潘梓鋒為她出手，而打傷《愛回家》「賈明昇」鄒兆霆，同時揭穿吳紫韻與人夫潘梓鋒曾交往﹗潘梓峰因傷人罪而被捕，最後亦被TVB開除。
明星運動會｜機心重女藝人？女主播吳紫韻全程貼實曾志偉 手碰手合照
2021年，無綫舉行《明星運動會》齊集眾多藝人上陣比賽，高層曾志偉亦有多次親臨現場打氣，當時繼娛樂新聞台主播鞏姿希射完箭後，即主動向曾志偉撒嬌擺出心心甫士，被網民批評機心重後，另一娛樂新聞台主播吳紫韻在最後一場田徑比賽中，亦全程不離曾志偉左右，影大合照時更刻意踎低身貼實志偉，非常識做！
《明星運動會》吳紫韻 全程貼實曾志偉
《明星運動會》最後一場田徑比賽，曾志偉都有到場為各藝人打氣，其中以娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）面對高層表現最積極！這日負責跑女子100米及4X100米接力賽的她，唔使比賽的時候即全程貼實跟實志偉身邊，手背更碰到對方，影大合照時，她更刻意踎低身以遷就志偉身高，幾乎和志偉頭貼頭，非常識做！
31歲吳紫韻棄讀澳洲大學碩士留港發展
吳紫韻（Purple）自18年以模特兒身份入行，19年開始加入無綫娛樂新聞台做主播，過去她曾做過節目《美女廚房》的「美女學徒」，又主持過《 3日2夜》、《識玩旅行團》等旅遊節目，大晒索爆水著Look，成功吸引不少男粉絲的目光。
吳紫韻初入行時曾是名模CaraG.師妹，近年則由模特兒轉型做主持及演員，曾夥拍唐文龍、林偉及關楚耀等參演過內地網絡電影《道·義》。
吳紫韻畢業自香港城市大學的公共行政學系，除了擅長兩文三語外，又曾去韓國的成均館大學和高麗大學做交換生半年，之後繼續留低一年讀韓文，她笑言當時在韓國也有學整甜品：「 學咗整韓式蛋糕唧花同一啲甜品裝飾，好鍾意。」
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