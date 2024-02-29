婚後事｜吳紫韻性感登場半裸色誘黎諾懿 現實中曾有兩男為女神打架

TVB的新劇《婚後事》自開播以來，話題不斷。昨晚（28日）的劇情以黎諾懿飾的視角展開，讓觀眾看到了他的多面性格。雖然Davey身邊已有親密女友Gina（賴慰玲飾），但他的風流本性仍舊不改，劇中的激情場面更是引人注目。其中一個焦點有小花吳紫韻以半裸性感登場！