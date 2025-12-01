TVB懶理網民訴求 拒重播《尋秦記》助攻 12月三線劇集叫助力薄弱

TVB深夜重播劇集安排再度引起網民熱議，電視台懶理觀眾呼聲拒絕重播《尋秦記》配合電影版造勢。隨著《使徒行者2》深夜重播即將完結，TVB公布12月全新劇集布局，三線劇集安排繼續放棄自家出品，選擇深夜重播另一齣台慶劇招呼電視迷。