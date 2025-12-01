TVB懶理網民訴求 拒重播《尋秦記》助攻 12月三線劇集叫助力薄弱
《使徒行者2》重播大結局 黃翠如演技再惹議
《使徒行者2》深夜重播進入尾聲，劇集播放期間再度掀起觀眾對演員表現的討論。黃翠如在結局片段中的表情演技再次成為焦點，其尷尬的演技表現和表情暴走畫面令觀眾感到難受。這齣本來用作懷念已故演員許紹雄的劇集，雖然承載著特殊意義，但部分演員的表現仍然無法獲得觀眾認同。劇集即將播放完畢後，TVB已經安排好接下來的深夜時段重播劇集。
TVB公布12月劇集布局 外購劇重佔黃金時段
TVB已確定12月到明年1月的全新劇集安排，《新聞女王2》熱潮過後，八點半檔將回歸外購劇集部署。電視台安排陳小春主演的外購合拍劇《守誠者》接替《新聞女王2》，劇集早在今年7月於愛奇藝和TVBAnywhere播出，這個安排的吸引力明顯大減。另外九點半檔方面，接替《去有風的地方》的是另一齣外購古裝配音劇《宿敵契約》（原名《一笑隨歌》），由李沁和陳哲遠主演。兩線黃金劇暫時不再播映自家製作劇集，令觀眾對TVB自製內容的期待落空。
網民召喚重播《尋秦記》 電視台拒絕配合電影造勢
早在古天樂半年前公布《尋秦記》電影版上映日期時，已有大批電視迷在網上公開呼籲TVB安排重播2001年台慶劇《尋秦記》。網民認為重播經典劇集有助溫故知新，特別是配合12月31日電影版上映的時機。翻查紀錄顯示，《尋秦記》自2001年黃金時段首播後，曾於2005年及2015年安排在凌晨時段重播，相隔10年未有重播，難得電影版召回原班人馬，如果電視台能作呼應本是一件美事。更有網民直言，與其在九點半播放早已看過的網絡外購配音劇，不如直接重播黃金經典劇集收視更有保證。
《名媛望族》確定重播 王浩信13巴名場面重現
TVB最終決定無視網民訴求，亦似乎不願意配合《尋秦記》電影版造勢，劇集編排自有計劃。最新消息顯示，電視台將在下周開始於深夜時段播放2012年45周年台慶劇《名媛望族》。該劇由楊怡、馬國明、吳卓羲及王浩信等群星陣容演出，更令楊怡一舉拿下萬千星輝頒獎典禮最佳女主角獎項。劇中最為人津津樂道的名場面包括王浩信被劉松仁狂摑13巴的經典橋段，因此被網民改名為「兜巴信」，相信重播時會再度引起網民熱烈討論。
網民失望聲音不斷 質疑TVB編排決策
網民對TVB的劇集安排決策表達強烈不滿，紛紛在社交平台留言批評。「點解唔播《尋秦記》配合電影上映，明明係雙贏方案」、「《名媛望族》2021年都重播過啦，觀眾想要真經典」、「TVB完全唔聽觀眾意見，唔想益古天樂」等批評聲音此起彼落。部分網民更直言對TVB的編排策略感到失望，認為電視台應該更貼近觀眾需求，善用手上的經典劇集資源配合市場推廣時機。
