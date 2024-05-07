前TVB小生直播帶貨 堅持講廣果話被鬧爆 霸氣反駁：做細啲咪做細啲囉

現年39歲的昔日TVB小生蔡淇俊，離開TVB後北上投身飲食業，逐步建立飲食王國。不過他並未有完全淡出幕前，去年更客串劇集《一舞傾城》，並經常在社交媒體上更新自己的近況。從開設米線店到火鍋店，再到賣雞腳和開咖啡店，蔡淇俊的成功背後也隱藏著辛酸。日前，他積極投身直播帶貨，更被要求說普通話！

