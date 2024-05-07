前TVB小生直播帶貨 堅持講廣果話被鬧爆 霸氣反駁：做細啲咪做細啲囉
蔡淇俊堅持講廣果話被鬧爆
在直播帶貨的過程中，蔡淇俊經常收到網民的挑戰，要求他使用普通話進行直播。有人甚至指責他「唔識普通話唔好學人直播」，並質疑他的產品是否只針對廣東人銷售。面對這些質疑，蔡淇俊感到不滿，但他仍然選擇正面回應這些挑戰。
蔡淇俊霸氣反駁：我只係一個小小演員
蔡淇俊在回應中表示：「首先呢，我只係一個小小演員，所以喺兩廣地區有嗰少少粉絲，出咗珠三角估計冇人識我係乜水。如果要我從零做起，一開始就做普通話市場，我估計我好快又執笠。」他的話語中透露出對自己定位的清晰認識，以及對市場現實的理解。
擔心普通話直播弄巧反拙
蔡淇俊坦承，如果用普通話進行直播，的確可以吸引到更多的觀眾，帶來更多的收益。但他強調，自己從小在廣東長大，普通話並非他的母語，用普通話與觀眾交流可能會出現溝通不暢，甚至弄巧反拙的情況。他自嘲地說，自己快40歲了，學習新語言的能力已經不如年輕人。
「你問我想唔想做大做強？我梗係想啦，但係都要睇自己有幾多斤兩先得。我可以耕好自己門前一畝三分地，已經好叻㗎啦。」
蔡淇俊堅持講廣東話：市場做細啲咪做細啲囉
蔡淇俊表示，他喜歡普通話也喜歡粵語，但他承認自己在普通話方面的確有所欠缺。儘管如此，他選擇保持正面思考，「個個都為咗迎合市場講普通話，咁粵語仲有邊個人嚟講？市場做細啲咪做細啲囉，我選擇講廣東話。」
蔡淇俊大爆10多間米線店全結業
喺內地從商原來已經成10年嘅蔡淇俊，早前重返TVB參與無綫節目《思家大戰》錄影，坦言有非常多回憶，更加話希望有機會重回幕前拍劇。至於早前被指在內地搞飲食生意，開5間米線店及火鍋店做老闆，蔡淇俊透露最高峰時米線店曾經有10多間，現在已沒有搞米線店同火鍋生意，因為疫情和太辛苦等原因最後選擇結業，現時只經營咖啡店。
蔡淇俊4年內買兩物業 與女友未簽紙
蔡淇俊在佛山搞飲食生意闖咗咁耐，他謙虛地表示還未發達，仍要繼續努力，又指有買「磚頭」，在4年內購入兩個單位，表示想再買多間豪宅。至於另外有指佢已婚，呢日佢亦大方承認已經認定拍拖多年嘅女友對方為終生伴侶，暫時只欠簽紙註冊，不過就澄清未有小朋友喇。