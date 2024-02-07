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任賢齊忠粉原來係TVB小花 女大18變索到爆 生日大騷3吋事業線

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Keith

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台灣歌手任賢齊一向形象好陽光正面，俘虜唔少粉絲！近日有一位靚女忠粉在網上晒出兩張合照，見證21年前後對比，而呢位靚女身份竟係TVB兒童節目小花！

TVB小花晒相認照索到爆！網友笑指似父女重逢

原來，女主角就係TVB兒童節目小花曹銦玲，她在社交網晒出與偶像任賢齊合照，入場撐對方賀歲電影。兩人21年後再相遇，曹銦玲表示嘗試完美複製笑容，又指畀任賢齊睇完圖後，都忍唔住哇咗一聲，大感驚訝！

照片一出，除了見到曹銦玲唔同晒Feel之外，網友更笑指：「21年前黑面 21年後甜美笑容」 「真是好像父女重逢！」「你阿爸原來係楊過」

TVB 小花 曹銦玲細細個已經追星了！
曹銦玲細細個已經追星了！（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 事隔廿年未變心，入場撐偶像賀歲片，埋身合照唔同晒Feel！
事隔廿年未變心，入場撐偶像賀歲片，埋身合照唔同晒Feel！（圖片來源：IG@cholingggb）

曹銦玲生日大騷3吋事業線 睇到網民流鼻血

現年26歲的曹銦玲（Natalie）為兒童節目《Hands Up》的主持，加入TVB已有兩年，因為甜美笑容而備受網民關注，近日她更愈來愈多劇拍，獲網民睇好可以跳出兒童節目，升呢做新一代人氣小花，日前更趁26歲生日大騷進擊身材，其3吋深長事業線更是表露無遺，睇到網民流鼻血！

TVB 小花 身材好出眾！
身材好出眾！（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 表情多多！
表情多多！（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 曹銦玲在《Hands Up》中扮演「蚌蚌公主」。
曹銦玲在《Hands Up》中扮演「蚌蚌公主」。（圖片來源：《Hands Up》截圖）
TVB 小花 曹銦玲 被網民封為《Hands Up》女神！
被網民封為《Hands Up》女神！（圖片來源：IG@cholingggb）

跑馬地名牌女校出身

曹銦玲中學畢業於跑馬地名牌女校瑪利曼中學，不少名人都畢業如歌手林憶蓮、王灝兒（JW）以及富商何鴻燊女兒何超盈等均就讀於此。曹銦玲中學畢業後在香港理工大學就讀多媒體設計及應用之高級文憑，隨後入讀香港城市大學的文學士（創意媒體）課程，可謂是個聰明女！

TVB 小花 曹銦玲 曹銦玲於2018年曾重返母校進行畢業表演。
曹銦玲於2018年曾重返母校進行畢業表演。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 曹銦玲中學參加歌唱比賽時更與同為校友的王灝兒JW）合照。
曹銦玲中學參加歌唱比賽時更與同為校友的王灝兒（JW）合照。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 曹銦玲中學時期樣貌都好標緻！
曹銦玲中學時期樣貌都好標緻！（圖片來源：曹銦玲提供）
TVB 小花 曹銦玲 仲有啲baby fat！
仲有啲baby fat！（圖片來源：曹銦玲提供）
TVB 小花 曹銦玲
（圖片來源：曹銦玲提供）

《Hands Up》主持曹銦玲 曾演《愛回家》「綠茶婊」

曹銦玲出身自2021年由馬浚偉擔任校長的第31期TVB藝員訓練班，初入行時已被指外形亮眼，除了主持《Hands Up》外，去年她又曾參演《愛·回家之開心速遞》，飾演「綠茶婊」小瑤一角，表現亦令人眼前一亮！

TVB 小花 曹銦玲 曹銦玲自2021年藝訓班畢業後已開始主持《Hands Up》。
曹銦玲自2021年藝訓班畢業後已開始主持《Hands Up》。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 去年曾在《愛回家》飾演「綠茶婊」小瑤。
去年曾在《愛回家》飾演「綠茶婊」小瑤。（圖片來源：《愛回家》截圖）
TVB 小花 曹銦玲 有不少對白。
有不少對白。（圖片來源：《愛回家》截圖）
TVB 小花 曹銦玲 網民都話好期待佢長駐《愛回家》！
網民都話好期待佢長駐《愛回家》！（圖片來源：《愛回家》截圖）
TVB 小花 曹銦玲 其實曹銦玲在《愛回家》仲演過Terry粉絲。
其實曹銦玲在《愛回家》仲演過Terry粉絲。（圖片來源：《愛回家》截圖）
TVB 小花 曹銦玲 仲演過餐廳侍應。
仲演過餐廳侍應。（圖片來源：《愛回家》截圖）

《你好，我的大夫》演患骨癌少女

最近剛大結局的《你好，我的大夫》中，曹銦玲亦有份飾演一個患有骨癌的少女，獲網民大讚演得出色。早前在《靈戲逼人》中，她亦曾演出Sales一角，令人眼前一亮。去年的《青春本我》中，曹銦玲也是《聲夢傳奇》幾位主角的同班同學之一，亦獲讚入型入格。

TVB 小花 曹銦玲 早前曹銦玲曾在《你好，我的大夫》飾演一個患有骨癌的少女。
早前曹銦玲曾在《你好，我的大夫》飾演一個患有骨癌的少女。（圖片來源：《你好，我的大夫》截圖）
TVB 小花 曹銦玲 劇中喊戲演得有板有眼。
劇中喊戲演得有板有眼。（圖片來源：《你好，我的大夫》截圖）
TVB 小花 曹銦玲 又在《靈戲逼人》中演出Sales一角。
又在《靈戲逼人》中演出Sales一角。（圖片來源：《靈戲逼人》截圖）
TVB 小花 曹銦玲 在《青春本我》扮學生妹入型入格。
在《青春本我》扮學生妹入型入格。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 古裝Look亦充滿仙氣，可塑性甚高。
古裝Look亦充滿仙氣，可塑性甚高。（圖片來源：IG@cholingggb）

曾上港台節目獻唱薛凱琪《最後最後》

原來除了演戲外，曹銦玲也擅長唱歌和跳舞，IG中曾分享跳K-Pop舞的影片，去年又曾上港台節目《獅子山下好音樂》，獻唱她最鍾意的歌曲 – 薛凱琪《最後最後》，節目中她透露除了演戲之外，唱歌是她的另一個夢想。

TVB 小花 曹銦玲 網民叫曹銦玲加入樂壇。
網民叫曹銦玲加入樂壇。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 佢話當時係佢第一次上節目唱歌，真係好緊張。
佢話當時係佢第一次上節目唱歌，真係好緊張。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 除了演戲和唱歌外，曹銦玲左）也擅長跳K-Pop舞蹈。
除了演戲和唱歌外，曹銦玲（左）也擅長跳K-Pop舞蹈。（圖片來源：IG@cholingggb）

自細鍾意睇電視 中學開始接觸話劇

曹銦玲又在節目中表示自己當初報讀藝員訓練班，是因自細就鍾意睇電視，好希望可以成為劇中角色，中學時期她更開始接觸話劇，又出席試鏡和拍攝微電影等，及後終成功考入藝訓班，當中的課程更令她增添了不少自信，也學到怎麼去將自己的情感抒發出來，所以不管是演戲或是唱歌也有所進步。

TVB 小花 曹銦玲 未入行前的曹銦玲，充滿少女味。
未入行前的曹銦玲，充滿少女味。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 童年時嘅曹銦玲眼大大，十分可愛。
童年時嘅曹銦玲眼大大，十分可愛。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 讀完2021年藝訓班就加入了TVB。
讀完2021年藝訓班就加入了TVB。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 除了校長馬浚偉，第31期藝訓班仲有袁偉豪擔任星級導師。
除了校長馬浚偉，第31期藝訓班仲有袁偉豪擔任星級導師。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 官網指曹銦玲有160cm高，除了唱歌、跳舞和演戲外，仲識彈古箏同畫畫！
官網指曹銦玲有160cm高，除了唱歌、跳舞和演戲外，仲識彈古箏同畫畫！（圖片來源：tvb.com）

私下多靚相 有旗袍、泳裝照

曹銦玲平日走文青路線，但在其IG中亦不乏各種造型的靚相，包括有各式小背心、晚裝、旗袍和婚紗Look等，甚至有泳裝照，獲不少網民大讚她「好GFable」、「好Pure好True」，有網民更指她的甜美面容勁指年輕時的前電波少女梁雪湄！

TVB 小花 曹銦玲 有網民指曹銦玲貌似年輕時的梁雪湄。
有網民指曹銦玲貌似年輕時的梁雪湄。（圖片來源：劇集截圖）
TVB 小花 曹銦玲 一樣走甜美路線。
一樣走甜美路線。（圖片來源：劇集截圖）
TVB 小花 曹銦玲 現在梁雪㴘已46歲，仍Keep得勁好。
現在梁雪㴘已46歲，仍Keep得勁好。（圖片來源：IG@koei_koei）
TVB 小花 曹銦玲 曹銦玲人氣愈來愈高，有網民更特別為她建立了粉絲專頁。
曹銦玲人氣愈來愈高，有網民更特別為她建立了粉絲專頁。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 去年曹銦玲盛裝出席台慶活動，優雅又性感。
去年曹銦玲盛裝出席台慶活動，優雅又性感。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 著緊身衣Cosplay紅女巫，亦獲網民大讚好正！
著緊身衣Cosplay紅女巫，亦獲網民大讚好正！（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 曹銦玲穿著兩件頭泳裝，款式較為保守。
曹銦玲穿著兩件頭泳裝，款式較為保守。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 仲有小背心Look。
仲有小背心Look。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲
（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲
（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲
（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 旗袍Look。
旗袍Look。（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲
（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲
（圖片來源：IG@cholingggb）
TVB 小花 曹銦玲 仲有婚紗Look。
仲有婚紗Look。（圖片來源：IG@cholingggb）

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圖片來源：IG@cholingggb、《Hands Up》截圖、曹銦玲提供、《愛回家》截圖、《你好，我的大夫》截圖、《靈戲逼人》截圖、tvb.com、劇集截圖、IG@koei_koei

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