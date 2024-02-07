任賢齊忠粉原來係TVB小花 女大18變索到爆 生日大騷3吋事業線

TVB小花晒相認照索到爆！網友笑指似父女重逢
原來，女主角就係TVB兒童節目小花曹銦玲，她在社交網晒出與偶像任賢齊合照，入場撐對方賀歲電影。兩人21年後再相遇，曹銦玲表示嘗試完美複製笑容，又指畀任賢齊睇完圖後，都忍唔住哇咗一聲，大感驚訝！
照片一出，除了見到曹銦玲唔同晒Feel之外，網友更笑指：「21年前黑面 21年後甜美笑容」 「真是好像父女重逢！」「你阿爸原來係楊過」
曹銦玲生日大騷3吋事業線 睇到網民流鼻血
現年26歲的曹銦玲（Natalie）為兒童節目《Hands Up》的主持，加入TVB已有兩年，因為甜美笑容而備受網民關注，近日她更愈來愈多劇拍，獲網民睇好可以跳出兒童節目，升呢做新一代人氣小花，日前更趁26歲生日大騷進擊身材，其3吋深長事業線更是表露無遺，睇到網民流鼻血！
跑馬地名牌女校出身
曹銦玲中學畢業於跑馬地名牌女校瑪利曼中學，不少名人都畢業如歌手林憶蓮、王灝兒（JW）以及富商何鴻燊女兒何超盈等均就讀於此。曹銦玲中學畢業後在香港理工大學就讀多媒體設計及應用之高級文憑，隨後入讀香港城市大學的文學士（創意媒體）課程，可謂是個聰明女！
《Hands Up》主持曹銦玲 曾演《愛回家》「綠茶婊」
曹銦玲出身自2021年由馬浚偉擔任校長的第31期TVB藝員訓練班，初入行時已被指外形亮眼，除了主持《Hands Up》外，去年她又曾參演《愛·回家之開心速遞》，飾演「綠茶婊」小瑤一角，表現亦令人眼前一亮！
《你好，我的大夫》演患骨癌少女
最近剛大結局的《你好，我的大夫》中，曹銦玲亦有份飾演一個患有骨癌的少女，獲網民大讚演得出色。早前在《靈戲逼人》中，她亦曾演出Sales一角，令人眼前一亮。去年的《青春本我》中，曹銦玲也是《聲夢傳奇》幾位主角的同班同學之一，亦獲讚入型入格。
曾上港台節目獻唱薛凱琪《最後最後》
原來除了演戲外，曹銦玲也擅長唱歌和跳舞，IG中曾分享跳K-Pop舞的影片，去年又曾上港台節目《獅子山下好音樂》，獻唱她最鍾意的歌曲 – 薛凱琪《最後最後》，節目中她透露除了演戲之外，唱歌是她的另一個夢想。
自細鍾意睇電視 中學開始接觸話劇
曹銦玲又在節目中表示自己當初報讀藝員訓練班，是因自細就鍾意睇電視，好希望可以成為劇中角色，中學時期她更開始接觸話劇，又出席試鏡和拍攝微電影等，及後終成功考入藝訓班，當中的課程更令她增添了不少自信，也學到怎麼去將自己的情感抒發出來，所以不管是演戲或是唱歌也有所進步。
私下多靚相 有旗袍、泳裝照
曹銦玲平日走文青路線，但在其IG中亦不乏各種造型的靚相，包括有各式小背心、晚裝、旗袍和婚紗Look等，甚至有泳裝照，獲不少網民大讚她「好GFable」、「好Pure好True」，有網民更指她的甜美面容勁指年輕時的前電波少女梁雪湄！
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