一文預告TVB奧運後劇集3大陣容深宵劇反而更被期待？！
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巴黎奧運將會今個星期日（11日）正式閉幕，一班劇迷都非常期待巴黎奧運閉幕後將播出的TVB劇集陣容。不過部分網民就認為黃金檔的兩套劇集都不太吸引，反而深宵重播劇就更被期待。以下就為大家介紹巴黎奧運結束後，TVB劇集3大陣容！
2002年歐陽震華主演劇集《談判專家》重播
有「TVB收視福將」之稱的歐陽震華，於5月正式加入英皇娛樂進軍電影圈，相信短時間內都不會再現電視界。不過TVB將會在巴黎奧運完結後，在深宵檔重播歐陽震華、張智霖、郭可盈及文頌嫻等人主演劇集《談判專家》，叫一班網民都表示非常期待。當年《談判專家》在台慶月開播，收視理想，大結局平均有41點收視，是繼同年《法網伊人》的42點紀錄之後，第2高的劇集大結局。
8點半播重頭劇 《法證先鋒6》
至於8點半檔期就會播出《法證先鋒6 倖存者的救贖》。《法證先鋒》系列向來深受觀眾歡迎，曾經一度傳出會在奧運前開播，不過後來才臨陣換上《反黑英雄》。今次《法證先鋒6》將於8月12日開始，新一輯繼續由黃宗澤、蔡潔及袁偉豪擔任以法證部、法醫科及重案組組成的「滅罪鐵三角」，一起聯手偵破「少年赤祼藏屍密封沙井」、「迷奸黨」、「燒屍的秘密」、「現代殺手集團」、「天外飛屍」、「買兇殺人Apps」等十大奇案。另一方面，《法證先鋒VI倖存者的救贖》 率先於8月7日12點起在優酷、優酷港劇場全網獨播！
9點半播《射鵰英雄傳》改篇 口碑參差不齊
至於9點半將會播出30集內地配音劇《金庸武俠世界：鐵血丹心》。《金庸武俠世界：鐵血丹心》為《射鵰英雄傳》的改篇，原本電視劇一共有60集，囊括了金庸數本著名小說內容，如今卻只有《鐵血丹心》一個單元，剩下還有四個在國內也未有播出。
不過《金庸武俠世界：鐵血丹心》在豆瓣網站上的評分只有6.2，口碑麻麻，內地不少影評和網民都認為劇情生硬、選角失敗，其中飾演「黃蓉」的女主角22歲包上恩就被批評嘴歪；而飾演「郭靖」的男主角27歲此沙被批似大叔，國內劇迷感慨男女主角一代不如一代。
圖片來源：TVB、微博@優酷、豆瓣截圖、官方圖片、《金庸武俠世界：鐵血丹心》截圖