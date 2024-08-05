一文預告TVB奧運後劇集3大陣容深宵劇反而更被期待？！

巴黎奧運將會今個星期日（11日）正式閉幕，一班劇迷都非常期待巴黎奧運閉幕後將播出的TVB劇集陣容。不過部分網民就認為黃金檔的兩套劇集都不太吸引，反而深宵重播劇就更被期待。以下就為大家介紹巴黎奧運結束後，TVB劇集3大陣容！

