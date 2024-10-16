巾幗梟雄之懸崖｜羅天宇孖陳曉華陳楨怡共譜三角戀 呻與女神談情遇1困難

TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》即將於翡翠台首播，劇集是《巾幗》系列的最新作品，以其獨特的角色關係和情感故事聞名。新一季由年輕演員陳曉華（Hera）和羅天宇主演，並將展現一段錯綜複雜的純愛故事。羅天宇仲會周旋於陳曉華同陳楨怡之間，不過佢就大呻與女神談情時遇到1個困難……

