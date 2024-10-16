巾幗梟雄之懸崖｜羅天宇孖陳曉華陳楨怡共譜三角戀 呻與女神談情遇1困難
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TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》即將於翡翠台首播，劇集是《巾幗》系列的最新作品，以其獨特的角色關係和情感故事聞名。新一季由年輕演員陳曉華（Hera）和羅天宇主演，並將展現一段錯綜複雜的純愛故事。羅天宇仲會周旋於陳曉華同陳楨怡之間，不過佢就大呻與女神談情時遇到1個困難……
羅天宇首次挑戰動作戲
羅天宇在《巾幗梟雄之懸崖》中與識於微時的桂花香（陳曉華飾）有段情，不過就會被程咬金寧俐（陳楨怡飾）挑撥離間！羅天宇仲大爆與2位女神嘅感情戲真係一啲都唔容易：「我哋有個小三角戀，而同佢哋拍談情戲，高度係最大問題！因為我個角色成日著啲鞋都冇乜底，佢哋兩個本身已經好高，加上佢哋個角色成日要著高踭鞋，佢哋又勁瘦，企喺佢哋側邊，Suppose我個角色要好有型架嘛，但畀佢哋搞到好似矮仔咁。」
羅天宇首挑戰動作戲
羅天宇在接受訪問時分享了他在《巾幗4》中的新挑戰和經歷：「我入行16年喇，最近每年專訪講新目標，我都會話好想試拍打鬥戲。細個睇葉問、黃飛鴻、李小龍已經好鍾意，所以一路都好期待拍，去到今次真係有機會接觸，真係好開心。初初聽故仔話我個角色槍法好好，仲以為唔使點打，點知唔係，原來我咁就做咗『動作擔當』！」
撰文：東方新地圖片來源：TVB