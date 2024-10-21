巾幗梟雄之懸崖｜47歲蕭正楠曬肌場口曝光被網民揪出一破綻：完全唔吸引
廣告
由黎耀祥、胡定欣、蕭正楠和羅天宇等人主演的TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》今晚首播，TVB率先上傳一段蕭正楠爆肌倒吊做運動的短片，不過大部分網民都反應麻麻，極踩指「完全唔吸引」…
47歲蕭正楠曬肌場口曝光
蕭正楠在《巾幗梟雄之懸崖》將飾演「燒腦擔當」，一人分飾三角、兼以四大重點造型亮相，令一班觀眾都非常期待。日前TVB上傳了一段蕭正楠在劇中倒吊做運動的短片，在片中蕭正楠半裸上陣，大曬肌肉！據知蕭正楠為了拍攝此場口，特意進行地獄式減肥及健身，前後足足減掉十公斤。
老婆黃翠如千字文讚老公
蕭正楠太太黃翠如亦在社交平台發文大讚老公，指蕭正楠為了劇中一兩場脫衣戲，減肥節食之餘，更瘋狂做運動做足半年：「這位電視從業員，為了他參與的劇一兩場脫衣戲，差不多半年時間，瘋狂做運動，和瘋狂只吃粟米雞蛋和番薯。他也為了這套劇的三個角色，每天工作時間以外，也只跟劇本談戀愛，我看着他的努力，很期待看他有份付出的作品。加油🌈 為熱愛的，拼了」。
網民揪出一破綻：塊面冇汗！
不過一班網民卻反應麻麻，留言指蕭正楠半裸做運動一幕零吸引力，又話蕭正楠做運動做到「全身汗」，但臉上卻非常清爽，疑似是AI換面咁，完全唔合理：「做gym 咁man 嘅運動，但粉底又咁明顯 而且全身都爆汗，個頭又一滴汗都無，好怪」、「一啲都唔吸引 留返屋企俾翠如慢慢欣賞喇」、「頭大身細，面又白 邊忽show肌」、「成身油咁！一啲都唔覺有美感囉！太做作喇！」等。
圖片來源：TVB、IG@wongtsuiyu資料或影片來源：Facebook@TVB