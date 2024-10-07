《巾幗梟雄之懸崖》最新5大重點預告 黎耀祥胡定欣大量出位金句率先睇
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TVB的經典劇集《巾幗梟雄之懸崖》（簡稱《巾幗4》）再次引起公眾關注，這部由資深編審張華標主理的新作，與當年的《巾幗梟雄》1及2一樣，預計將掀起一股追劇熱潮。張華標與方駿釗這對黃金搭檔時隔14年再度合作，期待再創佳績。此外，黎耀祥（祥哥）的加入無疑為劇集增添了看點。
《巾幗梟雄之懸崖》預告5大重點率先睇
1.首輪預告片釋出 網民期待爆棚
無綫首次公開了《巾幗4》的預告片，展示了胡定欣和黎耀祥的精彩對決。胡定欣在劇中飾演的「七爺」是一位銀行界的大亨，而黎耀祥則飾演一位商業奇才「柴十七」。
2.激戰大場面逐格睇
預告片中的爆破、槍戰和激烈對話，以及男女主角突破重圍的經典場面，都讓觀眾對這部劇充滿期待。
3.主僕關係融合了前兩季元素
《巾幗4》的故事情節融合了前兩季的精彩元素。劇中「七爺」和「柴十七」的主僕關係，以及他們的愛恨交織。
4.有大量出位金句
預告片中已有大量出位金句讓劇情更加引人入勝：「要生一齊生，要死一齊死」、「有我柴十七，就冇你哋班馬屁精」、「所有人聽到我撠撠噶噶嘅高踭鞋聲，都會心寒」、「我話股票升，股票就升，我話銅價跌，銅價就跌」。
5.幕後團隊強大 確保質量
《巾幗4》的幕後團隊同樣強大，包括了多位業界資深人士。方駿釗的代表作包括《降魔的》系列和《一屋老友記》，而張華標則以《巾幗梟雄》系列和《溏心風暴》系列聞名。此外，劉世運曾參與李安的《色，戒》等重量級作品，確保了《巾幗4》在藝術指導上的專業水準。
圖片來源：TVB