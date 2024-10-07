《巾幗梟雄之懸崖》最新5大重點預告 黎耀祥胡定欣大量出位金句率先睇

TVB的經典劇集《巾幗梟雄之懸崖》（簡稱《巾幗4》）再次引起公眾關注，這部由資深編審張華標主理的新作，與當年的《巾幗梟雄》1及2一樣，預計將掀起一股追劇熱潮。張華標與方駿釗這對黃金搭檔時隔14年再度合作，期待再創佳績。此外，黎耀祥（祥哥）的加入無疑為劇集增添了看點。

