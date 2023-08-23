無綫伙拍騰訊力推4大重點合拍劇《巾幗4》落實開拍 柴九CP回巢救收視
無綫夥拍騰訊力推4大重點合拍劇
無綫今日（23日）宣佈即將與上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司合作，共同製作4部定製劇，其中包括《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》以及《刑偵12》。無綫表示將會提供2千套劇集在騰訊播放，讓更多內地觀眾認識港劇。雖然近年多套合拍劇，如《踩過界II》、《法證先鋒V》、《廉政狙擊》等，都獲得不俗口碑，但有部分觀眾指合拍劇令港劇失去了原有的味道，所以對今次的合作既期待又擔心。
《巾幗4》終於開拍 柴九CP回巣救收視
由黎耀祥、鄧萃雯主演的《巾幗梟雄》系列當年紅遍電視劇，近年亦多次傳出將會開拍《巾幗梟雄4》，不過有傳曾經因為投資方突然撒資加上疫情影響開拍日期，令《巾幗梟雄4》一度開拍無望。今次時隔7年終於開拍經典神劇《巾幗梟雄》第4輯，令一班「柴九CP」粉絲都表示非常期待。
黎耀祥鄧萃雯年初與監製編劇聚會 劇集一度「胎死腹中」
鄧萃雯於年初曾經於社交平台分享了自己與黎耀祥及《巾幗梟雄》監製李添勝、編劇張華標一起在飲茶，其中TVB金牌監製李添勝已退休多年更久未露面，這個黃金組合難得露面及聚首一堂，加上鄧萃雯一句「等下次的天作之合」，令不少網民也懷疑是否續集有望。
兩位主角都表明想再拍《巾幗》系列，但鄧萃雯曾指當中有不少因素一度影響開拍：「其實我跟黎耀祥的心也很愛這個戲，我們也很希望如果有很好的劇本再體現第四部的話，我們也會考慮的，我真的是這樣想的，其實我檔期都留出來了，但是最後還是有些問題卡在中間，所以我們就不能隨便說嘛這個事情。」原來早在2年前年底有消息傳出《巾幗梟雄》將會開拍第4輯，可惜傳資方突然撒資加上疫情影響開拍日期，令《巾幗梟雄4》開拍無望。
又一「強人」系列 《企業強人》由兩大視帝主演
無綫近年來開拍多套「強人」系列的電視劇，如《破毒強人》、《白色強人》等。今次無綫再開拍《企業強人》，男主角陣容都非常強大，有傳即將有兩大視帝陳豪和譚俊彥主演。至於女主角方面，雖然曾經傳過胡定欣、唐詩詠、張曦雯等人會擔任女一之位，但早前終於落實將由龔嘉欣接拍，令外界都睇好龔嘉欣今次有機會衝擊來年視后寶座。
《反黑英雄》陳山聰袁偉豪擔正 楊明都有份
警匪劇《反黑英雄》將由鍾澍佳監製，去年出爐視帝陳山聰和袁偉豪擔任男主角，陳山聰扮演執法人員，而袁偉豪就飾演大反派，兩位老友首次合作，觀眾都表示期待這對新鮮的組合。曾經有「御用警察」之稱的楊明，今次在《反黑英雄》即將伙拍袁偉豪飾演反派，為楊明出獄後第一套正劇角色。
懸疑推理偵探劇《刑偵12》
至於第四套合作劇《刑偵12》就暫時未有太多資料流出，據知是一套懸疑推理偵探劇集，即將有12個不同的案件組成。TVB多年來不乏高質懸疑推理偵探劇，如早年的「刑事偵緝檔案」系列、《法證先鋒》系列和《踩過界》系列等，令網民對今次新劇期待爆燈。
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