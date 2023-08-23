無綫伙拍騰訊力推4大重點合拍劇《巾幗4》落實開拍 柴九CP回巢救收視

近年無綫與內地影視平台聯合拍攝了不少劇集，包括《踩過界II》、《法證先鋒V》、《廉政狙擊》等多套劇集都獲得不俗收視和口碑。今日（23日）無綫宣佈即將與內地影視巨頭騰訊共同製作4大重點劇集，其中更包括當年收視口碑雙豐收的《巾幗英雄》續集。