2023 TVB 年中節目巡禮｜張振朗、劉穎鏇備受力捧兩劇連住播 拍得住陳豪
2023 TVB 年中節目巡禮｜有超過80位藝人出席
今次《2023 TVB 年中節目巡禮》出席的藝人包括有：陳豪、陳展鵬、馬國明、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、高海寧、蕭正楠、張振朗、龔嘉欣、劉佩玥、劉穎璇、袁偉豪、張曦雯、郭柏妍、張寶兒、何廣沛、陳家樂、阮浩棕、陳曉華、譚凱琪、吳子沖、蔚雨芯、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、呂慧儀、林淑敏、許家傑、張景淳、陳浚霆、古佩玲、洪永城、吳業坤、吳若希、蔡潔、傅嘉莉、羅天宇、馬貫東、王敏奕、何依婷、陳楨怡、朱敏瀚、王灝兒 JW、賴慰玲、周吉佩、吳大強、丁文俊、梁浩銓、顏志恆、李佳、林鉫徫、鄺潔盈、車婉婉、黃嘉雯、謝嘉怡、宋宛穎、林鈺洧、江嘉敏、黎學勤、肥媽、李家鼎、黃亞保、鄭衍鋒、陳懿德、冼靖峰、何晉樂、潘靜文、林智樂、彭家賢、黃洛妍、胡美貽、布樂文、葉靖儀、倪嘉雯、施焯日、姜麗文、林沚羿、麥玲玲、廖慧儀、李爾晨、何泳芍、大會司儀區永權、林溥來、朱凱婷、陳庭欣等等。
而今年下半年TVB即將推出的「最強綜藝」有《貝遊歐洲》、《歐洲鐵騎遊》、《約埋班 Friend 去旅行》、《尋找世界另一個我》、《森度遊》、 《北上搵食團》、《日本限定 Super 遊》、《日本 18 種住法》、《國際中華小姐競選 2023》、《香港重案》、《煮東煮西》、《中年好聲音 2》等。
TVB下半年還將推出8套「王牌劇集」，包括有《靈戲逼人》、《奪命提示》、《破毒強人》、《羅密歐與祝英台》、《異空感應》、《香港人在北京》、《旁觀者》及《新聞女王》：
1）《靈戲逼人》7月3日開播
主演：張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、蔚雨芯
播出日期：2023年7月3日-7月28日，逢星期一至五，8:30pm-9:30pm
集數：20集
故事大綱：
流行音樂創作人丁一駿（張振朗飾）牽涉抄襲醜聞，音樂事業陷於低潮，決定遠離煩囂，搬入小村暫住。駿意外打開戲班衣箱，釋放被困的花旦女鬼雲柳芳（龔嘉欣飾）。芳被困於衣箱多年，對死去原因全無印象，只記得意中人是開戲師爺曲行雲，芳希望駿幫忙尋找雲的下落。駿原本十分害怕，後得芳助其解除夢魘，得享好眠，且在各方面都能幫助他，駿遂答應芳的請求，更決定以戲曲作為創作新曲的靈感。
駿知道小村居民大多是戲班中人，於是主動接近村民。駿發現雲和芳與自己的惡夢相連，更驚悉兩人被奸人謀害。雲至今仍然生死未卜，於是駿安排芳再踏台板，期望藉此引雲出現，惜此舉令村中人發現芳的存在，勢要消滅芳。駿與芳在躲藏期間，意外得悉二人緣起於前生…
2）《奪命提示》暫定6月上演
主演：陳山聰、劉穎鏇、張振朗、劉佩玥、林子善、丁子朗、郭柏姸、謝東閔、張國強、鄧智堅
故事大綱：
郭柏飛（陳山聰飾）、招俊朗（張振朗飾）和劉力（黃子恆飾）十多年前初出學堂之時，與警長羅友邦（吳瑞庭飾）四師徒感情深厚。三年前一次行動中，邦被匪徒槍殺、力重傷昏迷，文歸咎於飛，好友自此分道揚鑣。 城中發生妙齡女郎肢解謀殺案，受害者與販賣人口集團有關，隷屬情報科的文負責調查集團罪證，而重案組的飛負責追查兇手，派遣見習督察溫嘉莉（劉穎鏇飾）混入犯罪集團。飛和文不約而同、接二連三地收到神秘手機訊息，提示命案線索，上級遂將兩組人合併，成立神秘訊息情報科（ASIB）。ASIB由飛和文帶領，共同拆解這些似是來自未來的神秘訊息，偵破離奇命案。 訊息神秘莫測，無法以科學解釋。究竟訊息是由誰人發出？由未來人嗎？還是未知的自然力量？對方到底是敵是友？
3）《破毒強人》7月31日開播
主演：陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛
播出日期：2023年7月31日-9月8日，逢星期一至五，時間待定
集數：30集
故事大綱：
文華（陳豪飾）是香港回歸後最大的毒梟，掌控全港過半以上的毒品生意。為了打擊這名頭號毒梟，毒品調查科安插行動組組員葉浩天（蕭正楠飾）在華身邊進行臥底任務。縱橫毒壇多年的華被最信任的天出賣，最終被捕。自此，天失去情感、恐懼和同情心。在同僚眼中，天是不合群的「怪咖」，終日埋首於失蹤人口調查科的工作。私下的他，對女朋友丁若寧（張㬢雯飾）也失去愛的感覺。
華入獄後一直要求單獨囚禁，希望能安靜地看書。12年後，華接受網台記者林可兒（張寶兒飾）採訪，言談間為過往所做的事後悔不已，看似改過自新。華證實患上末期肺癌，特區政府基於人道理由批准華假釋。此時，一宗殺警案的矛頭直指剛出獄的華，寧要求瞭解華的天重返毒品調查科。華自認是蠍子，就算剩下最後一口氣，都不會放下毒蟄。華找來啞巴徐安樂（何廣沛飾）替他處理網絡上的毒品經銷，再找來舊愛章琳（胡定欣飾）助他透過股票市場「洗黑錢」。華希望利用有限時間來建構他的新世界…
4）《羅密歐與祝英台》陳豪、陳茵媺夫妻檔演出
主演：陳豪、陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、鄭子誠、鄺潔楹、蔣祖曼、吳子冲、林景程、徐文浩、馬海倫、羅毓儀、徐榮
故事大綱：「點燃蠟燭照亮他人者，也不會給自己帶來黑暗」，這是羅密歐的做人態度。」
「我以為我要放棄愛情，但原來愛情一直沒有放棄過我」，這是祝英台的人生體會。」
K城由羅、祝兩大家族操縱，恩怨鬥爭經歷百年。祝家從事製藥生意，羅家經營軍火買賣，各自盤踞海北市及天南市，兩地以邊界分隔，誰也不敢越雷池一步。羅密歐巧遇茱麗葉，並對她一見鍾情，決定無視家族對立，愛得義無反顧；梁山伯苦戀祝英台，卻因身份階級，相愛不能愛。
要換取最大的愛就要付出，但這種付出又是我們所能承受嗎？本劇四名主角梁山伯、祝英台、羅密歐和茱麗葉，為了愛情經歷重重苦難。最終伯和台選擇犧牲自己，成全他人，將愛情化為大愛，譜出一段轟轟烈烈、淒美動人的詩章…
5）《異空感應》陳家樂主演
主演：陳家樂、陳曉華、阮浩棕、譚凱琪、陳嘉輝、龔慈恩、彭翔翎、魯振順、文雪兒、何遠東、樊奕敏
集數：25集
故事大綱：
大學教授方日進（陳家樂飾），專長於犯罪心理學，日常工作除了講學之外，更協助警方破解懸案。心思細密的日進，卻要與行事橫衝直撞的探員邢可嵐（陳曉華飾）合作，只覺苦惱。某日，日進收到一個自稱MARY的求助電郵，關乎一宗離奇的兇殺案。MARY那無助、孤獨、絕望的聲音，令日進伸出援手，經過幾次接通不良的聯絡，最後終相約在咖啡店見面。熱鬧的咖啡店，二人依時應約，雖然坐在相同的位置，卻找不着對方，最後接上視像電話，在同一間店同一張梳化，二人卻身處不同的時間。更奇怪的是MARY的樣貌竟然與可嵐一模一樣，但神韻氣質卻大相逕庭…
要解開超乎常理的事，唯一方法就是可以再一次接通MARY，日進終知悉自己將會與可嵐成為情侶，更震撼的是自己會因追緝連環殺手而遇到不測。兇殺案接二連三的出現，日進為警方找來學生莊定勤（阮浩棕飾）協助查案。日進、可嵐、定勤三人由不和，漸變成了解，三人各司其職，終於兇手被捕。只是日進認定被捕者只是個模仿犯，一場貓捉老鼠遊戲繼續推進，不過老鼠似乎佔著先機，而矛頭竟指向定勤，而日進亦知道無論是MARY還是可嵐，都難逃殺手魔掌。為救自己，為救所愛，只得找出連環殺手，只是越清晰殺手的心理，卻泥足越深陷，似要變成另一個人…
6）《香港人在北京》陳展鵬艷福無邊
主演：陳展鵬、洪永城、吳若希、戴祖儀、蔡潔、傅嘉莉、吳業坤、陳聖瑜、彭懷安、季蘋蘋、王 菲
集數：20集
故事大綱：
徐港仁任職物業管理公司高層，自大學畢業一直扶搖直上，步步高升，除靠小聰明和圓滑的交際手腕外，最重要是擁有異於常人的能力 – 運氣！堪稱「人生勝利組」的仁奉行「佛系主義」，不求有功但求輕鬆，卻未料因投資失利而令身家暴跌，影響他的退休計劃。沮喪之際，運氣又彷彿再次降臨他身上！仁獲委派到北京分公司出任CEO，此乃他絕地翻身的好機會，仁與老婆Helen懷著嘆世界的心情毅然北上！
仁初任CEO首天收到噩耗，公司剛被北京一間物業管理公司收購，昔日的同事丁志強空降成為其上司。強把仁左遷到四環一間荒廢工廠，要求他一年內把荒地重新規劃開發，為公司帶來可觀的經濟效益。仁遭明升暗降，只好忍辱負重留守北京……
仁兩名弟妹從未踏足北京，對北京有一套刻板印象。二弟阿喱是美食網紅，三妹寶怡是街頭歌手，兩兄妹因為各自的原因暫留北京，投靠大哥大嫂。四人集思廣益，決定把荒廢工廠打造成文創園區，Helen提出首月免租，吸引自稱懷才不遇的編劇、專畫贗品的畫家、夢想開咖啡店的「傻白甜」、環保物料藝術家、沒錢交租的時裝網紅等等。
為了帶動園區的發展，各人出謀獻計，而在過程中，他們認識了不少北京本地人及「北漂」，令他們對愛情、生活，甚至人生都有新的體會和感悟。
7）《旁觀者》周柏豪做連環殺手
主演：周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔
集數：20集
故事大綱：
外界環境、旁人情緒對「高敏感族」女警姚自如（王敏奕飾）都是巨大刺激，唯敏銳觸覺有助破案。在罪惡前，多數人只作「旁觀者」。偏偏世上「加害者」比罪犯更多，因冷暴力、情感虐待…不是犯罪。直到遇上餐廳老闆——同有一顆同理心的王覓希（周柏豪飾），二人相戀。但女警自如追查，想不到殺手是覓希…
8）《新聞女王》佘詩曼重返娘家主演
主演：佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷、譚俊彥、鄧智堅、王敏奕、何廣沛、吳業坤、龔慈恩、車婉婉、林正峰、馬貫東、陳曉華、陳楨怡
集數：26集
故事大綱：
收視最高的六點半新聞報道是主播的必爭之地。在新聞電視部，資深主播文慧心（佘詩曼 飾）和梁景仁（馬國明 飾）分成兩派、平分秋色，前者一番興風作浪，終攀上管理層之位。黃金時段女主播的空缺，引發連場風暴！
早、午、晚不同時段的女主播許詩晴（高海寧 飾）、張家妍（李施嬅 飾）、徐曉薇（何依婷 飾），三人為求上位，不顧師徒情誼、新聞道德，在公不擇手段爭取表現，在私互挖瘡疤、互相傷害。最終，有人從「冷宮」中找到戰友，有人跳出主流另覓出路，有人卻成為自己最討厭的人。新人劉艷（王敏奕 飾）一腔熱誠，目擊明爭暗鬥，只求不被同化、保持理想。心以為操控結果，便能掌握權力，然而老總監和老闆另有盤算，不惜揭開她的不堪往事，拉她下馬，以達成最終的改革計劃。
大家只顧爭奪眼前一杯水，卻忘了身後原來有一片汪洋。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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