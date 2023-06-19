2023 TVB 年中節目巡禮｜張振朗、劉穎鏇備受力捧兩劇連住播 拍得住陳豪

《2023 TVB 年中節目巡禮》今日（6月19日）在會展舉行，當中介紹TVB即將在下半年推出和製作的超過20部新劇，其中陳豪有《破毒強人》和《羅密歐與祝英台》即將播出，而張振朗和劉穎鏇則有兩部劇集《奪命提示》和《靈戲逼人》，同樣預計將在今年下半年播出！