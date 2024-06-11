張可頤傳辭演《巨塔之后》微博1舉動引發猜測改由呢位視后頂上
張可頤微博1舉動引發猜測
今年2月，張可頤在微博上發表了一則帖文，表達了自己對於飾演醫生角色的渴望。她寫道：「我要在這裏告白，我很想演一個有本事讓病者、讓世界能鬆弛神經、哈哈大笑的仁者醫生，有可能、有可能嗎？有劇本的請拿來跟我相個親好嗎？我會等你，藥也會繼續吃。」這段發言不僅展現了她對演戲的熱情，也讓外界猜測她可能已經接下了《巨塔之后》的角色。今年2月鍾澍佳曾轉發張可頤的微博，如今張已無聲刪走發帖，只餘導演的轉發內容，可能與辭演傳聞有關。
監製鍾澍佳一度暗示張可頤擔正做新「女王」
對於張可頤的微博發文，《巨塔之后》的監製鍾澍佳也做出了回應，他轉發了張可頤的帖文並補充說：「每一個能者，同時也是一個病者！治癒別人之餘，又能否撫慰自己的內心呢？二小姐你現在最最最重要是注意身體健康，不想再聽到你的感冒聲音了！」這番話不僅回應了張可頤的期待，也間接確認了她將參與該劇的演出。
馬國明回應張可頤辭演傳聞
有關張可頤辭演傳聞，有份客串的馬國明回覆傳媒指對事件不清楚，講到他只屬客串，目前都未開工，所以未知道其他事情。
宣萱可能接替張可頤的角色
隨著張可頤辭演的消息傳出，有傳聞指出，另一位視後宣萱可能會接替她的位置。有目擊者稱，在劇組位於佛山的酒店看到了宣萱的身影，引發了外界對她是否將加入《巨塔之后》的猜測。如果宣萱真的接棒，這將是她繼多部成功作品後的又一重磅回歸。
張可頤傳演醫療版《新聞女王》 強大陣容曝光
據悉，張可頤將參與TVB今年的大型電視劇《巨塔之后》的拍攝，並擔任女主角。新劇是一部醫療題材劇，預計下個月開始正式拍攝，計劃於8月殺青。除了在香港進行拍攝外，劇組還將前往深圳和歐洲進行取景。根據網上流傳的名單，該劇由鍾澍佳擔任監制，張可頤擔任女主角，其他主要演員包括陳煒、劉佩玥、陳展鵬、吳若希、張頴康、馮皓揚、蔣家旻等，而馬國明同蕭正楠將客串演出。
張可頤今年2月曾於微博撰文寫道：「我很想演一個有本事讓病者、讓世界能鬆弛神經、哈哈大笑的仁者醫生，有可能嗎？有劇本的請拿來跟我相個親好嗎？」可能暗示會拍醫療劇。
張可頤《金枝慾孽》未拎視后勁可惜
張可頤於1994年參加香港小姐競選，並在準決賽中獲得「最具演藝潛質獎」。她在2003年憑藉《九五至尊》中的角色獲得萬千星輝賀臺慶「本年度我最喜愛的女主角」，成為她的代表作之一。2004年，她因在《金枝慾孽》中的出色表現而人氣飆升，但未能入圍該年度的「最佳女主角」最後五強，引起網民強烈不滿。張可頤對上一次拍無綫劇，已經是12年的《天梯》。
張可頤曾被列入「叛將黑名單」
2012年，張可頤的合約結束後，她離開TVB加入了王維基的香港電視網絡，成為該台的「一姐」。不過，由於政府未向香港電視網絡發放牌照，導致她與其他藝人一同面臨「失業」的局面。當時有傳出高層列出了「叛將黑名單」，張可頤的名字在列，這使得她重返TVB的可能性變得微乎其微。
張可頤大病後享受生活公認好戲之人
試過在事業高峰期患上甲狀腺功能亢奮，要停工兩年養病的張可頤，康復後更珍惜健康，近年減產享受生活，在新冠肺炎疫情下，亦開始為復出做足準備，除了勤做運動及行山保持體態健美，亦愛偷閒鑽研廚藝。
千禧年無綫五大花旦之一的張可頤，當年拍下不少經典作品，與死敵宣萱97年因拍《難兄難弟》傳不和，不過兩人飾演的邵芳芳及程寶珠角色，至今仍令人拍案叫絕。張可頤03年更憑《九五至尊》呂四娘一角封無綫視后，又有份參與神劇《金枝慾孽》演安茜一角。