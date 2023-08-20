TVB新晉小生徐文浩疑似與女子車Cam親密相流出 隨時變「安心2.0」

現年28歲無綫（TVB）新晉小生徐文浩（Fred）2018年加入TVB，入行5年憑高大靚仔樣得到唔少機會，早前仲喺《獎門人》擔任長老，可見TVB對佢期望非常高。不過今天竟流出一條疑似徐文浩和年輕女子在車上親密互動的照片…