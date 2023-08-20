TVB新晉小生徐文浩疑似與女子車Cam親密相流出 隨時變「安心2.0」
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現年28歲無綫（TVB）新晉小生徐文浩（Fred）2018年加入TVB，入行5年憑高大靚仔樣得到唔少機會，早前仲喺《獎門人》擔任長老，可見TVB對佢期望非常高。不過今天竟流出一條疑似徐文浩和年輕女子在車上親密互動的照片…
疑似徐文浩與女子在車Cam親密互動相流出！
今天（20日）在網上流出疑似徐文浩在車Cam上與一名年輕女子互動的照片，從相中可見該名男子與一名性感貌美女郎坐在車廂後座，二人肩並肩而座，行為舉止十分親密！另一張相則看見這名女子衣衫不整撲向男方身上，男方亦十分享受，可見二人關係匪淺！
徐文浩起初否認 睇完相後即潛水
照片流出後唔少網民指相中男子是徐文浩，有傳媒致電徐文浩求證，徐文浩第一次接聽後是否認，更叫該名致電給他的記畀，Send相片給自己觀看。惟這名記者發照片給徐文浩後，立即致電給他，已讀過後的徐文浩便沒有再接聽電話。據知徐文浩今年6月曾受訪時表示享受單身，自稱想要有私人空間而搬出自住！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@frederkkk 網上圖片