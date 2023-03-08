傅嘉莉劉佩玥劉穎鏇「胸猛」出擊最吸睛！TVB十大性感女星逐個捉

TVB小花眾多，要上位唔容易，近年有不少女星都選擇展現出性感一面，來吸引觀眾目光，傅嘉莉近日在《廉政狙擊》中，就一集連換五套戰衣，向觀眾大派福利，成功引起網民熱議，而另一部劇集《隱形戰隊》中，劉佩玥和劉穎鏇亦同樣性感出擊，令畫面非常養眼！