傅嘉莉

傅嘉莉劉佩玥劉穎鏇「胸猛」出擊最吸睛！TVB十大性感女星逐個捉

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB小花眾多，要上位唔容易，近年有不少女星都選擇展現出性感一面，來吸引觀眾目光，傅嘉莉近日在《廉政狙擊》中，就一集連換五套戰衣，向觀眾大派福利，成功引起網民熱議，而另一部劇集《隱形戰隊》中，劉佩玥和劉穎鏇亦同樣性感出擊，令畫面非常養眼！

細數近年TVB十大性感女星：

1. 傅嘉莉瞓身代表作

現年38歲的傅嘉莉入行20年，一直欠缺代表作，今次她在《廉政狙擊》中就搏到盡，雖然只是演出其中一單案件的角色尹在詩，但憑著一集連換五套性感戰衣的瞓身演出，即使只出場四集，也成為劇中最性感代表，令觀眾睇到嘩嘩聲！

傅嘉莉 廉政狙擊 Kelly登場呢件開胸戰衣好有「睇頭」。
對於傅嘉莉呢件開胸戰衣，網民直言「不能直視」。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 傅嘉莉第2號戰衣。
傅嘉莉第2號戰衣。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 傅嘉莉第3號戰衣。
傅嘉莉第3號戰衣。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 傅嘉莉第4號戰衣。
傅嘉莉第4號戰衣。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 傅嘉莉第5號戰衣。
傅嘉莉套套戰衣都咁性感。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 這場解衫鈕戲，傅嘉莉的演出充滿委屈感。
被逼解衫鈕一幕，更充滿誘惑感。（圖片來源：TVB提供）

2. 劉佩玥 港版羅拉

33歲劉佩玥近日在《隱形戰隊》擔任女主角之一，劇中她著低胸背心揸槍造型十足港版羅拉，日前一集她坐上馬國明大髀來一招「美女色誘」，展露出逼爆的事業線，讓觀眾大飽眼福，她更向傳媒表示今次搏盡豁出去，指她在劇中的性感場面唔止得一幕，將會陸續有來！

傅嘉莉 隱形戰隊 劉佩玥 造型性感。
劉佩玥在《隱形戰隊》造型性感。（圖片來源：TVB提供）
傅嘉莉 被劉佩玥色誘的馬國明，笑言會阻止女友湯洛雯睇呢幕！
被劉佩玥色誘的馬國明，笑言會阻止女友湯洛雯睇呢幕！（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
傅嘉莉 劉佩玥本身上圍好有料，所以只係著小背心，已經製造出逼爆的效果。
劉佩玥本身上圍好有料，所以只係著小背心，已經製造出逼爆的效果。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
傅嘉莉 馬國明視角更加誘人！
馬國明視角更加誘人！（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
傅嘉莉 網民都話睇到噴鼻血！
網民都話睇到噴鼻血！（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

3. 劉穎鏇 新一代性感打女

現年25歲的劉穎鏇繼早前在《超能使者》著三點式泳衣演出後，今次在《隱形戰隊》再有性感演出，包括穿著露腰的貼身背心，一副「美女戰士」的打扮提槍奔跑，令豐滿的上圍隨著跑步的姿勢上下擺動，引人遐想，因此獲封為新一代「性感打女」！

傅嘉莉 劉穎鏇的貼身小背心造型。
劉穎鏇的貼身小背心造型。（圖片來源：TVB提供）
傅嘉莉 之後劉穎鏇和劉佩玥更會有著泳衣色誘二世祖的戲份。
之後劉穎鏇和劉佩玥更會有著泳衣色誘二世祖的戲份，為這部劇集劉穎鏇狂操到體脂得返10%，身前可見到結實的六嚿腹肌。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
傅嘉莉 劉穎鏇繑實馬國明出場。
劉穎鏇繑實馬國明出場。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
傅嘉莉 又騷埋長腿。
又騷埋長腿。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
傅嘉莉 劉穎鏇 劉潁鏇 水著 大家覺得如何？
劉穎鏇早前在《超能使者》已展現過「最強Body」。（圖片來源：TVB提供）
傅嘉莉 挑戰性感極限！
挑戰性感極限！（圖片來源：TVB提供）

4. 陳楨怡 被SM成焦點

在《廉政狙擊》慘被高鈞賢綑綁性虐的26歲陳楨怡，雖然劇中衣著唔算性感，但被SM綑綁一幕意識超大膽，引人遐想，極速成為網民的焦點。

傅嘉莉 廉政狙擊 陳楨怡 陳楨怡俾高鈞賢五花大綁意玩SM虐待
陳楨怡劇中被高鈞賢五花大綁意玩SM虐待。（圖片來源：TVB《廉政狙擊》截圖）
傅嘉莉 陳楨怡是2020年港姐亞軍，但受一腳踏七船醜聞影響，一度要潛水北上工作避風頭
陳楨怡是2020年港姐亞軍，但受一腳踏七船醜聞影響，一度要潛水北上工作避風頭（圖片來源：[email protected]_harto）

5. 葉蒨文 連環騷Quali

在處境劇《愛回家》飾演「島大女神Candy」一角成功入屋的30歲葉蒨文，近年在《超能使者》、《鐵拳英雄》、《使徒行者3》等劇中，都不乏性感演出。

傅嘉莉 有種好男人 葉蒨文 葉蒨文 超能使者 超能使者 葉蒨文在《超能使者》飾演模特兒Icy。
葉蒨文在《超能使者》飾演遭經理人脅逼「賣肉」的模特兒Icy。（圖片來源：TVB提供）
傅嘉莉 有種好男人 葉蒨文 超能使者 鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
在《鐵拳英雄》，葉蒨文有穿著性感睡衣，被軍官凌辱的戲份。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》截圖）
傅嘉莉 在《使徒行者3》中，葉蒨文就著底裙落水，濕身色誘袁偉豪。
在《使徒行者3》中，葉蒨文就著底裙落水，濕身色誘袁偉豪。（圖片來源：TVB《使徒行者3》截圖）

6. 黃嘉雯 最強小三

2019年港姐冠軍黃嘉雯現年29歲，早前在人氣劇《下流上車族》中，除了玩噴水喉濕身外，又著三點式同林每驄外出散心，被封「最強小三」。

傅嘉莉 下流上車族 黃嘉雯 第17集劇情忽然暴走，林敏驄收完老婆短訊之後出現校長廁格濕身叫救命的情節。
《下流上車族》第17集劇情忽然暴走，林敏驄收完老婆短訊之後出現校長廁格濕身叫救命的情節。（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）
傅嘉莉 下流上車族 大玩濕身誘惑。
黃嘉雯劇中做林敏驄「小三」大玩著小背心濕身誘惑。（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）
傅嘉莉 之後黃嘉雯和林敏驄相約外出，卻被羅毓儀撞見。
之後黃嘉雯和林敏驄相約外出，卻被羅毓儀撞見。（圖片來源：TVB提供）
傅嘉莉 下流上車族 黃嘉雯 林敏驄欽點黃嘉雯演出，大騷身形。
林敏驄更欽點黃嘉雯演出《想你》MV，讓她大騷豐滿身形。（圖片來源：《想你》MV截圖）

7.伍樂怡孭邪惡斜孭袋

30歲伍樂怡早前在《超能使者》中，有多種性感造型，包括穿著小白Tee，及孭著邪惡斜孭袋等，成功搶Fo。

傅嘉莉 伍樂怡 生日 伍樂怡 經常著緊身小背心。
《超能使者》中伍樂怡有好多性感畫面。（圖片來源：TVB提供）
傅嘉莉 伍樂怡 唐嘉麟在後樓梯作法，要伍樂怡眯眼。
有邪惡斜孭袋造型。（圖片來源：TVB提供）
傅嘉莉 伍樂怡 眾人慶祝沈震軒出院，並在慶祝當中得知林子善和伍樂怡交往的消息，眾人感興奮
又有跌膊TubeTop造型。（圖片來源：TVB提供）

8. 陳自瑤女人味濃

41歲人妻陳自瑤Yoyo年紀愈大愈有女人味，近年她在《有種好男人》和《那些我愛過的人》等劇中，都毫不吝嗇展現火辣身形。

傅嘉莉 有種好男人 大結局 有種好男人 劇中兩大女神Ali及陳自瑤Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look
Yoyo在《有種好男人》著上婚紗展現完美身段。（圖片來源：TVB提供）
傅嘉莉 婚後事 陳自瑤 陳自瑤在《那些我愛過的人》中飾演「錢莉媛」，第一集就以火紅泳衣登場，贏盡讚賞。
在《那些我愛過的人》中，Yoyo飾演「錢莉媛」，第一集就以火紅泳衣登場，贏盡讚賞。（圖片來源：[email protected]

9. 姚子羚難得性感

42歲姚子羚早前在《鐵拳英雄》中難得性感，有多個著緊身衣谷胸造型，在打鬥時更大晒長腿。

傅嘉莉 可惜被生擒！
姚子羚在《鐵拳英雄》中飾演金福妹一角。（圖片來源：TVB提供）
傅嘉莉 鐵拳英雄｜姚子羚搣甩「花瓶」稱號 回顧入行20年上位之路
罕有露出深出事業線。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》截圖）
傅嘉莉 鐵拳英雄｜姚子羚搣甩「花瓶」稱號 回顧入行20年上位之路
仲有險被多男迷姦，又被阿哥打毒針一幕，令觀眾睇到好心疼。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》截圖）
傅嘉莉 姚子羚飾演峨嵋刺高手金福妹，是一名黑幫千金，一出場就率先露腿吸睛。
作泰妹打扮的姚子羚，露肩又晒腿。（圖片來源：TVB提供）

10. 羅霖 凍齡美魔女

出名係凍齡美魔女的羅霖近日在《廉政狙擊》中飾演黃智贀老婆，又同蔡康年有床戲，Fit爆身形真係睇唔出已經58歲！

傅嘉莉 廉政狙擊 互鬥性感 正面望依然咄咄逼人。
羅霖寶刀未老。（圖片來源：TVB提供）
傅嘉莉 廉政狙擊 互鬥性感 羅霖同樣寶刀未老。
上圍依然好澎湃。（圖片來源：TVB《廉政狙擊》截圖）
傅嘉莉 廉政狙擊 互鬥性感 後鏡露背鏡頭火辣！
仲有大露背鏡頭。（圖片來源：TVB《廉政狙擊》截圖）
傅嘉莉 同蔡康年床戲仲酥胸半露！
同蔡康年床戲仲酥胸半露！（圖片來源：TVB《廉政狙擊》截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、TVB《隱形戰隊》截圖、TVB《下流上車族》截圖、[email protected]娛樂新聞台、TVB《鐵拳英雄》截圖、TVB《使徒行者3》截圖、TVB《廉政狙擊》截圖、[email protected]_harto、《想你》MV截圖、TVB《反黑路人甲》截圖

讀者留言

熱門文章

 