傅嘉莉劉佩玥劉穎鏇「胸猛」出擊最吸睛！TVB十大性感女星逐個捉

TVB小花眾多，要上位唔容易，近年有不少女星都選擇展現出性感一面，來吸引觀眾目光，傅嘉莉近日在《廉政狙擊》中，就一集連換五套戰衣，向觀眾大派福利，成功引起網民熱議，而另一部劇集《隱形戰隊》中，劉佩玥和劉穎鏇亦同樣性感出擊，令畫面非常養眼！
細數近年TVB十大性感女星：
1. 傅嘉莉瞓身代表作
現年38歲的傅嘉莉入行20年，一直欠缺代表作，今次她在《廉政狙擊》中就搏到盡，雖然只是演出其中一單案件的角色尹在詩，但憑著一集連換五套性感戰衣的瞓身演出，即使只出場四集，也成為劇中最性感代表，令觀眾睇到嘩嘩聲！
2. 劉佩玥 港版羅拉
33歲劉佩玥近日在《隱形戰隊》擔任女主角之一，劇中她著低胸背心揸槍造型十足港版羅拉，日前一集她坐上馬國明大髀來一招「美女色誘」，展露出逼爆的事業線，讓觀眾大飽眼福，她更向傳媒表示今次搏盡豁出去，指她在劇中的性感場面唔止得一幕，將會陸續有來！
3. 劉穎鏇 新一代性感打女
現年25歲的劉穎鏇繼早前在《超能使者》著三點式泳衣演出後，今次在《隱形戰隊》再有性感演出，包括穿著露腰的貼身背心，一副「美女戰士」的打扮提槍奔跑，令豐滿的上圍隨著跑步的姿勢上下擺動，引人遐想，因此獲封為新一代「性感打女」！
4. 陳楨怡 被SM成焦點
在《廉政狙擊》慘被高鈞賢綑綁性虐的26歲陳楨怡，雖然劇中衣著唔算性感，但被SM綑綁一幕意識超大膽，引人遐想，極速成為網民的焦點。
5. 葉蒨文 連環騷Quali
在處境劇《愛回家》飾演「島大女神Candy」一角成功入屋的30歲葉蒨文，近年在《超能使者》、《鐵拳英雄》、《使徒行者3》等劇中，都不乏性感演出。
6. 黃嘉雯 最強小三
2019年港姐冠軍黃嘉雯現年29歲，早前在人氣劇《下流上車族》中，除了玩噴水喉濕身外，又著三點式同林每驄外出散心，被封「最強小三」。
7.伍樂怡孭邪惡斜孭袋
30歲伍樂怡早前在《超能使者》中，有多種性感造型，包括穿著小白Tee，及孭著邪惡斜孭袋等，成功搶Fo。
8. 陳自瑤女人味濃
41歲人妻陳自瑤Yoyo年紀愈大愈有女人味，近年她在《有種好男人》和《那些我愛過的人》等劇中，都毫不吝嗇展現火辣身形。
9. 姚子羚難得性感
42歲姚子羚早前在《鐵拳英雄》中難得性感，有多個著緊身衣谷胸造型，在打鬥時更大晒長腿。
10. 羅霖 凍齡美魔女
出名係凍齡美魔女的羅霖近日在《廉政狙擊》中飾演黃智贀老婆，又同蔡康年有床戲，Fit爆身形真係睇唔出已經58歲！
常見問題
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