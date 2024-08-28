傳《愛回家》下月將「停廠」 TVB下半年攻大灣區投資10套合拍劇
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TVB皇牌劇《愛回家之開心速遞》自2014年首播以來，不僅在觀眾中獲得了廣泛的喜愛，而且因為植入廣告的策略，使其在電視台中也占有重要的位置。不過，最近TVB主席許濤召集所有合約演員進行了一次「祕密會議」，討論了公司的未來發展和劇集的安排，並透露《愛回家》將於下月暫時停止製作。
傳《愛回家》下月將「停廠」暫緩拍攝
從最初每周五集到後來因為收視率高企而調整為每周七集，《愛回家》的製作量顯著增加，對演員和幕後團隊來說是一個巨大的挑戰。去年曾經傳出無綫為了開源節流止血，除了處境劇《愛．回家之開心速遞》及綜藝節目之外，其餘劇集將會停廠，移至內地搭景拍攝。
「大執劇本」提高質素
《愛回家》目前已播出至第2359集。由於之前奧運期間的暫停，劇組已經積累了一定量的「存貨」。據知，這次的暫停製作是為了在劇本和場景上提高質素，追求更高的完善度，並為演員們提供了一個短暫的休息機會，讓他們可以從過去七年的繁忙工作中獲得喘息。有指《愛回家》預計在9月中或下旬重新開始製作。
亦有網民猜測「大執劇本」可能是古佩玲戲份太多有關，因為過去唔少內地網民在小紅書留言請求樂易玲「救救《愛回家》」，非常不滿古佩玲：「樂小姐，能不能把愛回家裡的膠面請走啊？有她都不想看了」「救救愛回家吧，多年老粉都快脫粉了」「樂小姐，你點解要俾神婆企C位啊？現在整部劇都圍著她轉了」等。
宣佈將投資10套合拍劇
許濤在會議中提到，TVB將投資拍攝10部合拍劇，包括《新聞女王2》、《巨塔之後》和《刑偵12》等，這些都是與內地合作的重點項目。此外，TVB也計劃加強與內地媒體的合作，把握中港合作的機會，推動內部改革。
《新聞女王2》有播出時間表？
熱播劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》早前一集焦點，是在星柏尋妻期間，鏡頭穿插了大阪的夜景做過場，豈料相關畫面竟閃現《新聞女王2》的大型廣告牌，預告了《新聞女王2》將於2025年冬季殺到，疑似曝光了新劇播出時間表。
《新聞女王2》加入新成員
續集《新聞女王2》預計將於明年初開鏡，並將有新成員加入，包括黃宗澤。監製鍾澍佳在微博上透露，《新聞女王2》的劇本大綱已基本完成，但他也提到新角色的選角工作仍在進行中，並向網友徵求意見。
圖片來源：TVB