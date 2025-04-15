內地網民不滿TVB又播配音劇 直接點名樂易玲︰再播話會失去市場
廣東網民直接點名高層樂易玲：港劇才是TVB優勢
有小紅書用戶發文，直接標記TVB高層樂易玲，表示：「相信很多廣東人看TVB就是因為喜歡港劇，麻煩TVB在9點半時段不要再播外購劇了，如果再播的話TVB真的會失去廣東市場了！」該言論引發熱議，不少廣東網民附和，認為TVB應堅持製作港劇以維持競爭力。
觀眾意見兩極：外購劇質素參差 重播舊劇成選項？
近年TVB播過的內地劇，播放時數確係一年多過一年，例如2023年《夢華錄》由劉亦菲、陳曉、柳岩、林允、徐海喬和代旭等主演，可算是內地超強卡士的陣容，以全劇平均直播收視計算，也只有16-17點左右，收視強差人意！
對於TVB播出內地劇，觀眾反應不一。有人批評：「10個睇TVB 10個都唔鍾意睇內地劇，睇內地劇使鬼睇TVB咩？」也有觀眾認為外購劇質素勝過TVB自製劇，例如《大奉打更人》比同期播出的《奪命提示》更受歡迎。另有建議指，與其播外購劇，不如重播經典港劇，但隨即有人反駁，指亞視末期正是因重播舊劇而失去市場。
TVB外購劇數量激增 趨勢明顯
數據顯示，TVB近年黃金時段外購內地劇數量大幅增加：2021年僅1套，2022年3套，而2023至2024年已播5套。今年至今更已播出3套（《麻辣商驕》、《太陽星辰》、《大奉打更人》），反映TVB節目策略轉變。
網民熱議：TVB應堅守港劇特色？
支持外購劇派：「Tvb係港人電視台，很多長者需要看有配音的外購劇，不喜歡可以去網上或轉他台，不要剝削某些人的權利。」
懷舊派：「寧願佢重播《創世紀》、《男親女愛》、《九五之尊》呢D好過播大陸劇！」
批評TVB製作：「viutv拍嘅劇好好睇，近來有套《老是常出現》，時常有新題材，唔似TVB好悶，無新意。」
市場現實派：「其實TVB已經冇人拍劇，講真大陸劇我都係睇Netflix、愛奇藝……TVB呢個模式真係等執。」
配音問題：「上次《繁花》以為會配廣東話，點知原裝國語同上海話，要聽國語的話，早就喺網度睇咗啦！」
網民普遍認為，TVB若無法在自製劇和外購劇之間取得平衡，恐步亞視後塵，失去核心觀眾。