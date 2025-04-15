內地網民不滿TVB又播配音劇 直接點名樂易玲︰再播話會失去市場

TVB 9點半時段內地劇集《大奉打更人》上周播完，緊接將播出另一套內地劇《慶餘年2》。雖然TVB強調《慶餘年2》由原班人馬打造、微博話題閱讀量超過550億，並加入6大新角色，但由去年開始連續多套內地劇佔據黃金時段，仍引發網民不滿。