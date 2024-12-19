《戀上西沙》炎明熹上山下海拍攝音樂特輯 Gigi拍攝期間笑料百出

由林肯監製的炎明熹音樂特輯《新鴻基地產西沙 GO PARK呈獻：戀上西沙》，將於本周六（21日）晚9點半翡翠台播映，主要演員有炎明熹（Gigi）、李爾晨、海俊傑、張美妮、林子超及麥玲玲，另黎諾懿、「東張女神」何沛珈則以客串性質演出。

