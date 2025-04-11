奪命提示｜盤點TVB花旦性感造型 走火入魔賣性感惹熱議：成日要露肉
2025年《奪命提示》8大造型出擊
《奪命提示》高顏值姊妹花劉穎鏇（Tiffany）同郭柏妍將組成女團「Double C」深入娛樂公司查案，連環換足8個養眼造型上陣，不過觀眾留言：「點解成日要露肉😳」、「真係攪唔掂！！太過火位…浮誇得製！！」、「靚，但又覺得有點格格不入!」
2023年《隱形戰隊》：劉穎鏇背心放題
劉穎鏇在2023年劇集《隱形戰隊》中飾演反恐特勤隊唯一的女隊員「刑風」，造型幾乎集集以小背心登場，目測出現近十款不同顏色，鮮艷貼身。每集幾乎都有她穿著緊身背心奔跑的畫面，極具視覺衝擊。不過不少網民批評她演技未夠班，只能靠外型吸引觀眾：「外型冇得輸，但演技真係有啲差」、「睇身材多過睇戲」。
2023年《隱形戰隊》：葉蒨文被欽點做「凌辱擔當」
劇中另一幕亦引起爭議，葉蒨文飾演的千金角色被綁在床上、嘴巴被封膠紙的畫面引發熱議。雖然設定為被綁架情節，但視覺效果極具「凌辱感」，更有網民指該角度的畫面與楊卓娜極為相似，就連楊卓娜本人也在文偉鴻的社交平台留言，笑言一度誤以為是自己。
2023年《隱形戰隊》：劉佩玥男友視覺色誘馬明
劉佩玥在《隱形戰隊》中亦有性感場面，在第二集穿上低胸裝，坐上馬國明大髀來一招「美女色誘」，性感的事業線完全露出，對白設計極為挑逗！
2022年《超能使者》劉佩玥性感戲份講明參考AV
在2022年《超能使者》中，劉佩玥有一幕被丈夫陳展鵬「幻想出軌」的畫面被指尺度驚人。雖然畫面並無真正裸露，但透過吸煙象徵性暗示「身體交纏」，監製文偉鴻事後在社交平台指想配合氛圍與鏡頭語言，帶出一種所謂「優雅的魔性」，堪稱要衝破電視極限！
2022年《超能使者》：伍樂怡、劉穎鏇、唐詩詠齊齊性感上陣
《超能使者》除了阿Moon的大膽場面之外，其他女角色都有以性感造型登場，包括伍樂怡以超緊身上衣加邪惡斜孭袋；劉穎鏇就身穿深藍色比堅尼大曬性感身材；就連唐詩詠都要穿白色背心高抄露事業線。
2016年《城寨英雄》：三大花旦聯手露事業線
2016年的《城寨英雄》都要求三位花旦唐詩詠、王君馨、姚子羚等人以超性感黑色緊身上衣上陣，服裝仲要露心口事業線。除了打手服裝之外，其他戲份都會特別加插性感場面，等三位花旦唔係騷上圍就騷長腿。
2014年《使徒行者》：臥底陳敏之、高海寧性感擔當
其實早在2014年，文偉鴻已開始要求女演員以性感造型亮相，例如當時飾演臥底的陳敏之和高海寧就被設定為「性感擔當」。不過，與近年其他女演員的性感演出相比，當時的尺度仍算相對保守。
同場加映：只得1女主角不用性感上陣
不過在文偉鴻的鏡頭下，唯一一個能夠不賣弄身材的就只得視后佘詩曼！佘詩曼在《使徒行者》中密實登場，冇一個鏡頭有賣性感，都深得觀眾喜愛。