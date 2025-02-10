TVB新戀綜5女神名單曝光 網民睇見呢位即like爆！
TVB新戀綜5女神名單曝光
近日網上流傳TVB預計將於今年6-8月播出名為《女神戀愛現場》嘅戀愛真人實境節目，節目更將邀請有「金牌媒人」之稱嘅林盛斌（Bob）為5位圈中女神覓得另一半。
而流傳嘅照片中亦提及翡翠台過往周末黃金時段，女神級藝人參與的綜藝節目深受廣大觀眾喜愛，因此將擬定邀請「歌唱女神」戴祖儀、「東張女神」梁敏巧、「扮嘢女神」關嘉敏、「愛回家女神」葉蒨文以及「愛回家女神」李芷晴參與。
網民睇見呢位即like爆
對於流出嘅擬定女神名單，雖然暫時仍有變數，但係唔少網民對「愛回家女神」葉蒨文將參與戀綜大感興奮：「想與Candy配對請問要怎麼參加？」、「光是葉蒨文就已經要看了」、「Candy！TVB最索女神！！」、「Candy之前話要上的戀綜原來就是這個啊」不過亦有網民爆笑表示：「更想看朱敏瀚張振朗阮浩棕那三對」
即睇更多女神介紹！
「歌唱女神」戴祖儀
現年29歲嘅戴祖儀（Joey）2016年修畢英國萊斯特大學法律系，不過回港實習後發現唔適合做律師，因此就轉戰成為街頭藝人，直至2018年獲何哲圖賞識，加盟成為旗下歌手。戴祖儀近年參與唔少劇集，雙棲發展成功取得不俗人氣！
「東張女神」梁敏巧
現年29歲嘅梁敏巧（Maggie）參加《2019年度香港小姐競選》後入行，並於2021年開始擔任《東張西望》嘅外景主持，並憑住姣好身材令唔少網民印象深刻，就連早前嘅話題人物「Babyface」都曾揚言要追到Maggie到手！
「扮嘢女神」關嘉敏
現年30歲嘅關嘉敏（Carman）參為五人女子組合Bingo嘅隊長，並憑住參與ViuTV節目《全民造星III》為人熟知。關嘉敏隨後於2021年簽約TVB，並先後參演唔少劇集，不過最令大家印象深刻，就莫過於在《福祿壽訓練學院》中神級模仿譚輝智嘅表演！
「愛回家女神」葉蒨文
32歲葉蒨文（Sophie）2016年參選港姐後入行，並於2017年於《愛·回家之開心速遞》中飾演「島大女神」Candy一角成功入屋。葉蒨文更憑住靚樣同極出眾身材獲網民封為「TVB最索女藝人」，係近期《愛回家》嘅人氣女神之一！
「愛回家女神」李芷晴
31歲李芷晴（Stephanie）2018年參選港姐後入行，並先後於《愛·回家之開心速遞》中飾演島大學學生「Fanny」，以及接龍員工「Elaine」一角備受關注。成功入屋嘅李芷晴亦不時在社交平台大派靚相福利，係網民喜愛嘅新一代女神之一！