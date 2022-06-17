TVB新聞女神曾曉婷激罕晒泳衣照 撞樣何依婷私下原來好玩得
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無綫新聞部盛產「小花」，只要樣子甜美表現專業淡定，即刻可以上位做「新聞女神」，TVB財經台主持曾曉婷（Janet）被網民封為「翻版何伊婷」，近日大方晒泳衣相，網民紛紛留言激讚。
TVB新聞部小花撞樣何伊婷成「新聞女神」
TVB新聞部財經台主持曉婷Janet入行5年，憑甜美樣貌與淡定表現上位，主持《看出個未來》和《家居．築則》等節目，早前有網民覺得她酷似2017年港姐亞軍何伊依婷而備受關注。曾曉婷非常識玩，經營IG已過萬followers，加上不時大方分享生活照，與電視上的她相比更加活潑，加上經常派福利深得網民歡心。
曾曉婷浸大傳理系畢業 靚樣純天然
曾曉婷2015年畢業於浸大傳理系的廣播新聞專業，翻看她求學時的照片可以靚樣純天然。曾曉婷及後曾到有線電視新聞部實習，拍攝過不同專題有大頭，後來到TVB擔任職主持和記者，入行接近5年，表現專業淡定即使是仍在實習時「拍扒」都已經有功架，有樣貌有實力是財經台的上位小花之一。
曾曉婷現主持《家局築則》
曾曉婷post泳衣相網民激動
曾曉婷咁識做派福利深得網民鍾意，泳衣相一出網民紛紛留言，除了大批心心眼之外，更有人話：「看見你的靚相就有晴天啦」、「為夏天帶來美女」，又大讚索爆好身材。