傳TVB高層大換血指曾志偉即將離巢 外事部深夜發聲明：純屬虛構完全沒有根據
無綫中期業績更錄得4.06億元虧蝕 傳曾志偉將離巢
曾志偉回娘家TVB2年半，擔任電視總經理（節目內容營運）一職，轉做管理層的他目的是要令TVB轉虧為盈，同時亦要令製作節目播放後收視要提升，但成果卻欠理想外。而剛公布的無綫中期業績更錄得4.06億元虧蝕，據知TVB損失嚴重。
身為總經理的曾志偉自然首當其衝，有報道指出他即將會離巢TVB，同時主席許濤亦會離職！
TVB外事部發聲明：純屬虛構，完全沒有根據。
不過一切都是傳聞，TVB外事部在凌晨兩時發出聲明：
我們注意到針對電視廣播有限公司的一篇報道，其內容包含嚴重的不實資訊。 該報道誤導性地宣稱電視廣播有限公司行政主席許濤及總經理曾志偉職位之變動。
我們在此申明澄清：報道所謂的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構， 完全沒有根據。 而事實是許濤先生與曾志偉先生將繼續帶領我們的集團營運前進。
作為一家在香港上市且依循持牌制度運作的公司，我們必須對一些可能對公眾產生影響的不實報道持嚴肅態度。我們保留對該報道及相關轉載採取法律行動之權利，以防止這種誤導性的揣測進一步擴散。
我們強烈呼籲所有媒體在報道相關信息時，必須確保其準確性和真實性，避免造成公眾的誤導和猜測。 感謝大家對我們公司的理解和支持，並希望通過本聲明消除所有不實的揣測。
TVB宣布《亞洲超星團》須延遲播出！曾志偉日前突然被爆在台灣接受開刀切除動脈瘤手術，他的女兒曾寶儀透過經理人回應傳媒，指爸爸手術很順利，裝了一個支架，但具體位置不清楚。而無綫電視企業傳訊部日前再正式發出聲明宣布選秀節目《亞洲超星團》須延遲播出，文中都有提及曾志偉總經理正在休假中。
70歲曾志偉入院割腫瘤手術需裝支架
現時70歲的曾志偉，在2021年2月9日正式以總經理身分回到TVB上班，開始進行一連串改革。上年曾被爆要用輪椅代步，不過當時曾寶儀回應指爸爸用輪椅一定是因為飲醉酒，未有對是否健康問題作出回覆。曾志偉自重返TVB後，工作一直馬不停蹄，除了行政方面，更自己親自落場主持《獎門人》節目，以70歲來說的確不容易。
而TVB外事部於19日代曾志偉發出聲明
無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉於8月19日傍晚透過公司正式回應各界的慰問與詢問。曾志偉表示，他每年都會前往台灣進行身體檢查，近期的檢查結果發現有血管擴張的情形，因此依據醫學建議進行了支架植入手術，手術後的情況良好。曾志偉表示：「一切都非常順利，所以我要感謝大家的關心。我會很快回來工作的，大家放心，再次感謝。」
TVB發聲明宣布《亞洲超星團》延遲播出
今日（22日），TVB企業傳訊部再發聲明，交代曾志偉的康復狀況：「無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉先生，上周在台灣順利進行了支架植入手術，目前康復情況十分理想，按醫生指示繼續在進行適當的休養中，我們期待曾先生能盡快重回崗位，全力推動制作業務進展。我們在此對各方的關心表示衷心的感謝。」
聲明上亦提到，曾志偉的健康問題亦導致節目上有所變動：「由於曾先生暫時無法參與任何幕前工作，特別是參與由本台獨家轉播節目《亞洲超星團》的工作，該節目原定於9月3日(周日)首播，現將會適當延遲播映。翡翠台當晚節目將作重新編排，晚上8時播映《愛．回家之開心速遞》、8時30分《施巴pH 5.5潔膚浴露呈獻:思家大戰》、9時《鄰住買特約:獎門人中秋感謝祭》、10時《中年好聲音2 Ready！Go！》、10時30分《J Music》。我們對此帶來的不便表示歉意，並感謝各界的理解和支持。」
曾志偉4月大搞70歲大壽逾200位圈中朋友一齊慶祝
4月14號正式踏入70歲生日嘅曾志偉特別安排喺尖沙嘴一間餐廳包場，同逾200位圈中朋友一齊慶祝，當中除咗同月同日生嘅黃杏秀之外，仲有超大班圈中同圈外朋友先後到場慶賀，場面熱鬧到不得了呀。
除咗大班老朋友之外，曾志偉嘅親友子女亦都有來港一齊慶祝。佢又話為等大家都玩得盡興，不醉無歸，仲要求大家盡量唔好影相，就算影完都避免擺上網呀。
踏入70歲之後，曾志偉就話心境上要學識注意身體，仲話連日慶祝晚晚都醉到不醒人事呀。而之前一晚佢又再次舉辦咗慈善素宴，同大班朋友共襄善舉，籌得善款760萬仲破曬紀錄呀。
同曾志偉拍檔搞笑出曬名嘅林敏驄呢日當然都有到賀啦，佢仲妙語如珠咁恭祝對方。而謝天華同陳小春就齊齊到場，仲有唔少賓客都齊齊估到底志偉幾點會醉呀。至於獲邀參加嘅《中年好聲音》一班參賽者亦都跟足黑白Dress Code到場，原來曾志偉係想佢哋更加了解藝人生活同認識多啲音樂界朋友呀。
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