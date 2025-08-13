曾志偉否認TVB劇集減產 網民心痛藝人無工開：五音不全都格硬唱歌

TVB今年上半年僅7套自家劇播出，劇集減產令不少藝人都疑似無劇可拍。曾志偉近日親自回應，否認劇集減產，不過網民依然憂心藝人生計，更狠批部分一線藝人被迫開騷搵外快，引發熱議。

曾志偉否認劇集減產

曾志偉日前出席《中年好聲音4》宣傳活動時，親自回應外界關注的TVB劇集減產傳聞。他承認近年自家製劇集看似有所減少，但實際上是因為與不同平台的合作機會增加，加上每個電視檔期的劇集播放數量並無減少，製作量自然不會下降。曾志偉強調，TVB擁有龐大的藝人陣容，未來仍會積極拍攝及發展劇集業務。

tvb 曾志偉 曾志偉出席活動時否認劇集減產，只是與不同平台的合作機會增加。（圖片來源：YouTube@MoreForms Media魔方全媒）
網民心痛藝人無工開：五音不全都要唱

不過，也有網民在社交平台發文質疑，TVB是否因財困而減少拍劇，更直言心痛不少TVB藝人「無劇可拍」。他們指出，一眾一線藝人如陳展鵬、林夏薇、張振朗、姚子羚及袁偉豪等，近期紛紛開演唱會搵外快，甚至狠批當中有幾位藝人「五音不全」卻被迫登台唱歌。

tvb 曾志偉 陳展鵬等多位TVB藝人近期頻頻開演唱會搵外快，惹來網民質疑TVB是否陷入財困，導致拍劇資源縮水。（圖片來源：微博@陳展鵬煎Pang / Threads截圖）
其他網民亦紛紛留言附和，直言希望能夠看到這班藝人拍劇而非轉戰歌壇：「陳展鵬唱歌都OK，其他嗰啲真係……張振朗同姚子羚開Show都唔練歌，唱一事無成都可以走晒音」、「佢開支咁大，基本上少廣告同收入已經年年蝕錢」等。

tvb 曾志偉 張振朗同姚子羚早前在演唱會中演唱《一事難成》唱到面有難色。（圖片來源：小紅書@Charlie截圖）
tvb 曾志偉 林夏薇都要開音樂會（圖片來源：IG@rosinalam）
TVB藝人轉行開演唱會 頻拍大灣區節目

TVB藝人近年除了紛紛轉行開演唱會搵外快，亦頻頻亮相大灣區節目，其中最令網民「尷尬癌」發作的，非由吳卓羲與林曉峰擔任主持的直播互動節目《今晚好犀利》莫屬。節目中，大批TVB藝人輪流上陣唱歌跳舞，但往往表現生硬尷尬，令觀眾看得一頭霧水。

tvb 曾志偉 陳豪同太太陳茵媺上節目都因為濾鏡開太大而變曬樣，當時仲大唱《一生中最愛》，場面非常尷尬！（圖片來源：《今晚好犀利》截圖）
tvb 曾志偉 黃宗澤就邊做引體上升邊唱歌。（圖片來源：微博圖片）
吳卓羲率領視帝組「TVB港劇男團」跳《晚安大小姐》

抖音直播中，吳卓羲率領王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢等5位TVB的資深演員組成了一支臨時的舞蹈團隊。直播開始不久，他們便開始跳起了近期在網絡上大火的《晚安大小姐》舞蹈。吳卓羲作為前職業舞者帶領著隊伍，舞技自然不在話下。然而，當鏡頭轉到後排的歐陽震華和郭晉安時，舞步唔同步之餘，更出現錯誤的動作，表情都非常木然，惹來網民熱議！

tvb 曾志偉 「HAOXILI」即係好犀利嘅意思。（圖片來源：小紅書圖片）
tvb 曾志偉 吳卓羲率領王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢等5位TVB的資深演員組成了一支臨時的舞蹈團隊。（圖片來源：小紅書圖片）
tvb 曾志偉 播開始不久，他們便開始跳起了近期在網絡上大火的《晚安大小姐》舞蹈。（圖片來源：小紅書圖片）
tvb 曾志偉 仲有輪流chok樣環節！（圖片來源：小紅書圖片）
tvb 曾志偉 （圖片來源：小紅書圖片）
tvb 曾志偉 （圖片來源：小紅書圖片）
tvb 曾志偉 （圖片來源：小紅書圖片）
tvb 曾志偉 （圖片來源：小紅書圖片）
tvb 曾志偉 （圖片來源：小紅書圖片）
tvb 曾志偉 （圖片來源：小紅書圖片）
網友熱議：加埋306歲、虐待老人

這段舞蹈影片迅速在網上瘋傳，掀起熱烈討論和大量瀏覽。不少網民笑稱六位男藝人加起來已經超過300歲，更直言畫面尷尬得讓人難以直視，社交平台上充斥著如「全都是老人家」、「尷尬得看不下去」、「點解要虐待老人」等留言。

不過，也有不少網友對吳卓羲的外貌與狀態表示讚賞，認為他保養得宜，依然非常有型：「吳卓羲真係仲好靚仔」。同時，有眼利的網民發現歐陽震華似乎明顯消瘦，紛紛留言關心其健康狀況。此外，亦有網民認為郭晉安醫美過度，臉上毫無皺紋：「個樣老咗 但係皮膚好光滑 頭髮又染到好黑 然後有皺紋但係唔笑嗰時又冇」、「很多藝人不能接受「優雅地老去」這概念，五、六十歲還想演三、四十歲的角色」。

tvb 曾志偉 （圖片來源：Threads截圖）
郭晉安領兩視帝合唱《17歲》

由吳卓羲與林曉峰主持的內地綜藝節目《今晚好犀利》，早前邀請三大視帝王浩信、郭晉安及歐陽震華擔任嘉賓，合唱劉德華的經典歌曲《17歲》。節目一邊播出三人過往主演劇集的經典片段，一邊由他們現場演唱，原意是製造滿滿回憶殺，但最終效果卻未如理想。三位視帝不但對嘴明顯，連表情也顯得生硬，不少觀眾直言看得尷尬，引發熱議。

tvb 曾志偉 （圖片來源：節目截圖）
tvb 曾志偉 （圖片來源：節目截圖）
tvb 曾志偉 （圖片來源：節目截圖）
網民反應麻麻：十七歲定七十歲

網民反應普遍負面，不少人批評三位視帝「齊齊咪咀，口形又唔對」，令演出顯得格外尷尬。當中郭晉安更成為火力集中對象，有人直言他「睇落最老」，甚至狠批他「好似戴住假牙唱歌」。評論區更湧現不少辛辣留言，例如：「咩嘢節目嚟？郭生個樣成個科學怪人咁」、「三個加埋都差唔多170歲」、「明明七十歲」、「坐係度唱怪怪，好似四朵金花」等。

tvb 曾志偉 （圖片來源：節目截圖）
tvb 曾志偉 （圖片來源：節目截圖）
吳卓羲大唱《活著VIVA》睇到網民超尷尬

早前，吳卓羲與林曉峰更聯同高鈞賢合唱謝霆鋒的經典作品《活著VIVA》，場面一度令人尷尬，網民更笑言「尷尬癌都發作」。

tvb 曾志偉 （圖片來源：Threads截圖）
tvb 曾志偉 連胡杏兒、鐘嘉欣、楊茜堯和胡定欣都上過此節目。（圖片來源：小紅書圖片）
