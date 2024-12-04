TVB最佳男配角預測5強熱門心水「最強綠葉對決老戲骨」林景程呼聲勁高
TVB最佳男配角預測5強熱門心水「最強綠葉對決老戲骨」林景程呼聲勁高目錄
最佳男配角先講《黑色月光》有6位候選人入圍，包括林景程、郭鋒、何廣沛、尹揚明、楊明、馬貫東，畢竟收視好，奪獎機會自然高，但男配角獎方面，仲有好戲之人姜大衛，競爭好激烈！
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1.馬貫東密密做備受力捧
馬貫東今年有3劇在手，分別係《黑色月光》、《你不是她》、《旁觀者》，其中馬貫東在《黑色月光》飾演莊基俊「跟班」Barry，雖然「自度扮狗」但係今年聲勢不及去年《破毒強人》，但係未得獎已獲提拔做男一（3劇在手《死有對證》首擔正 ），明顯備受力捧，就算今年冇獎，下年都可以入圍視帝！
2.林盛斌BOB搞笑搶鏡
《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》），不少新加盟角色都好搶鏡！其中一位就係以超搞笑Style、每次亮相均將「爆Bud」掛在嘴邊的法證部高級化驗師陶總（林盛斌飾），陶總與余星柏（黃宗澤飾）一滑稽一嚴肅的化學作用，令不少網民捧腹叫好，有望成5強黑馬！
3.姜大衛有望男配殊榮「起孖」
姜大衛眾望所歸憑《白日之下》捧走金像獎最佳男配角一獎，演技出色無庸置疑。姜大衛在《萬千星輝頒獎典禮2024》記招上，亦笑指在電視劇提名多次，亦想一嘗奪得最佳男配角殊榮，唔通有機會「雙喜臨門」？
4.郭鋒《黑色月光》霸氣爺爺型到盡
《黑色月光》飾演林夏薇爺爺的郭鋒每次出場都好霸氣，郭鋒飾演老奸巨猾商人卓昊天，不但富豪造型入型入格、舉手投足、眉頭眼額亦盡是奸詐，配以霸氣又囂張的涼薄對白，激讚兼力推這位老戲骨為今屆「最佳男配角」不二之選。
5.林景程增齡化老妝演大奸角
40歲林景程在今年的台慶劇《黑色月光》中再次挑戰自我，飾演何廣沛的父親，這位大奸角要增齡至少20多年。他的出色演技贏得了觀眾和網民的讚賞。在《萬千星輝頒獎典禮2024》的提名名單中，林景程憑藉在《反黑英雄》和《黑色月光》中的表現入圍競逐「最佳男配角」，並再次挑戰「飛躍進步男藝員」。
林景程接受媒體訪問指最初當接演《黑色月光》角色時，有人質疑自己是否勝任。然而隨著劇本的進展，當走上街頭時大家開始認可自己的表現，這對我來說是非常鼓舞的。林景程又認為口碑比獎項更加重要，需要天時地利人和，演技再好也不一定能獲獎，口碑才是最真實的評判。
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳男配角提名名單
01《愛.回家之開心速遞》歐瑞偉
02《你不是她》黃庭鋒
03《你不是她》馬貫東
04《旁觀者》羅天宇
05《旁觀者》馬貫東
06《飛常日誌》朱敏瀚
07《飛常日誌》吳偉豪
08《飛常日誌》洪永城
09《飛常日誌》徐榮
10《本尊就位》韋家雄
11《狀王之王》金剛
12《狀王之王》林子聰
13《再見、枕邊人》羅天宇
14《婚後事》羅天宇
15《逆天奇案2》張頴康
16《逆天奇案2》高鈞賢
17《反黑英雄》袁偉豪
18《反黑英雄》黃子恒
19《反黑英雄》鄧智堅
20《反黑英雄》林景程
21《反黑英雄》黎澤恩
22《法證先鋒VI:倖存者的救贖》馮皓揚
23《法證先鋒VI:倖存者的救贖》林盛斌BOB
24《法證先鋒VI:倖存者的救贖》林正鋒
25《法證先鋒VI:倖存者的救贖》關楚耀
26《企業強人》姜大衛
27《巾幗梟雄之懸崖》蕭正楠
28《巾幗梟雄之懸崖》羅天宇
29《黑色月光》尹揚明
30《黑色月光》郭鋒
31《黑色月光》何廣沛
32《黑色月光》楊明
33《黑色月光》馬貫東
34《黑色月光》林景程
35《異空感應》阮浩棕
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