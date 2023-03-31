李佳芯慘輸最靚花旦選舉 十大美人以Young取勝

TVB小生花旦不斷有人離巢，同時又不斷有新人補上，不過想不到，原來觀眾的口味轉變也十分之快。最近有網民於討論區發起「2023年最靚TVB花旦」選舉，23人提名名單包括林夏薇、胡定欣、蔡思貝、李佳芯、黃智雯、陳嘉慧、王敏奕、蔡潔、何依婷、馮盈盈、江嘉敏、郭柏妍、張曦雯、湯洛雯、傅嘉莉、陳瀅、高海寧、劉佩玥、陳曉華、鄧佩儀、劉穎鏇、游嘉欣、姚子羚。