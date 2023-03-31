李佳芯慘輸最靚花旦選舉 十大美人以Young取勝
十大美人以Young取勝
雖然未能囊括全台所有曾擔演第一女主角的女演員，但已盡量包含各領域當家女藝員。投票昨晚正式結束，結果出人意表地，新面孔比舊人更具人氣，而一眾近年剛冒起的花旦，也大都能躋身十強之列，看來TVB要開始留意觀眾口味的轉變。以下就盤點一下網民票選頭十位最靚TVB花旦，手頭上有甚麼劇集、節目即將登場吧！
第10位 劉佩玥 大馬視后與陳山聰組完美CP
因最近播出的劇集《隱形戰隊》而人氣持續高企、33歲的劉佩玥（Moon），去年憑《美麗戰場》贏得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。2013年港姐季軍入行的阿Moon，憑2016年劇集《幕後玩家》被封為最強小三開始，年年都有劇出，2017年《降魔的》的啤啤首度入圍「最受歡迎電視女角色」，2018年《跳躍生命線》首度做女主角並獲提名，2020年《降魔的2.0》更入圍「飛躍進步女藝員」最後五強。2021年的《逆天奇案》與張頴康合演的反派夫婦受到網民注目，同年則憑《換命真相》入選最佳女配角五強。
今年除了《隱形戰隊》做打女之外，Moon預計還會有懸疑劇《隱門》出街，另外仍在拍攝劇集《奪命提示》，再度與陳山聰演一對，至於《逆天奇案2》則正在籌備當中，Moon會再演Rachel一角。
第9位 陳曉華 拍完劇外遊即爆緋聞
2018年港姐冠軍陳曉華（Hera），近日因與羅天宇同時期身處日本旅行，而傳出緋聞，Hera是剛好完成劇集《異空感應》的拍攝工作，而抽空去旅行，由於Hera早前為羅天宇的節目《咔嚓咔嚓》擔任嘉賓，而被指二人交情匪淺，因此被網民發現二人都在日本，雖然一個在東京，一個在大阪，仍被指二人暗暗地拍拖。
現年28歲的Hera於2022年首次於劇集《異搜店》飾演女主角，之後更一連出了六個劇集，包括《食腦喪Ｂ》、《廉政行動2022》、《回歸光影頌: 曙光》、《回歸》、《美麗戰場》及《法證先鋒V》，全部都有戲可演，其中更憑《異搜店》、《回歸光影頌：曙光》、《美麗戰場》首獲「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」提名。
第8位 劉穎鏇 靠性感搶眼球
近日憑劇集《隱形戰隊》七彩背心刑風一角成功搶盡眼球的劉穎鏇（Tiffany ），同樣是選美出身，2016年參選港姐贏得亞軍兼最上鏡小姐。前後在多套劇集以性感出位，當中包括《兄弟》的性感打女；《踩過界II》的震撼強姦劇情；《超能使者》浴室半裸曬美背；《鐵拳英雄》以蕾絲上衣亮相等，全部都有性感演出。
網民都戥現年25歲的Tiffany不值，認為她除了性感，仍可以有更多發揮。不過大家可以放心，今年Tiffany仍有靈異愛情劇《靈戲逼人》準備播出，至於飾演臥底的警匪劇集《奪命提示》則正在拍攝中，預料會有更多不同演出。
第7位 張曦雯 捱出頭靠自己
張曦雯（Kelly）是2012年國際中華小姐冠軍，是捱了最多年才開始拍劇的Top 10最靚花旦代表，她自2013年做明珠台主持，至2016年才首次拍劇，其間因不滿自己表現，竟選擇2019年請假回洛杉磯進修演技，同年即憑《白色強人》飾演神經外科醫生阿Yan而勇奪「飛躍進步女藝員」獎！
32歲的Kelly今年將會有擔演第二女主角的《破毒強人》播出，另外剛拍完的《再見．枕邊人》則會首次飾演後母角色，並再度與馬德鐘合作。TVB重頭劇集《家族榮耀》的續篇《家族繼承者》預計亦會有Kelly演出，她早前透露要飛到大馬開工，變相暗示有份演出。
第6位 鄧佩儀 回加進修避雪藏
憑2013年代表溫哥華參加國際中華小姐奪冠、現年30歲的鄧佩儀（Gloria），自2014年首個劇集《點金勝手》開始，已是演技與美貌並重的代表，她憑《鐵探》及《金宵大廈》入圍2019年「飛躍進步女藝員」，並以《鐵探》的臥底鄺詠莎入圍「最佳女配角」最後五強。2020年Gloria再憑《機場特警》及《降魔的2.0》入圍「飛躍進步女藝員」，《機場特警》飾演阿銀更首獲「最受歡迎電視女角色」提名。
Gloria於2021年劇集《換命真相》首度擔演女主角，雖然被指麻煩多多辣㷫同劇演員被雪廠，但她仍成功入圍「最佳女主角」最後十強。Gloria去年中選擇回溫哥華完成學業，並修讀電影製作的課程，網民都期望能再見到她的演出，亦希望她完成學業後可以回TVB拍劇吧。
第5位 郭柏妍 超多劇拍密密做
郭柏妍（Rosita）年僅25歲，是入圍頭十位TVB最靚花旦之中最年輕的其中一位，不過Rosita卻是當中最多機會的新晉花旦。修畢碩士學位的Rosita，2020年憑港姐季軍入行，翌年已開始演出周日劇集《青年心城之撐起青春》。去年她更一次演出五個劇集，由《青春不要臉》演清純陽光妹豬開始贏得觀眾關注，其後的《雙生陌生人》雖然收視低迷，但她以金髮表演鋼管舞卻成為其中亮點之一，之後在《白色強人II》飾演驚恐症病人，與陳豪有不少對手戲，到《下流上車族》飾演芊芊，即獲網民封為新一代女神！
Rosita現時手頭上有多個劇集，包括預計今年會播出的《旁觀者》及再與陳豪合作的《破毒強人》，另外還有時裝愛情喜劇《妳不是她》以及有不少動作戲的警匪劇集《奪命提示》正在製作中，四個劇集各有不同類型的角色，希望可以看到Rosita更多不冋演出。
第4位 何依婷 憑奸角翻身再遇阿佘
2017年香港小姐亞軍入行的何依婷（Regina），於2021年劇集《天空下的仁醫》飾演坐輪椅的駐院醫生Esther，開始獲網民關注，更大讚她演技有進步。至同年在《十月初五的月光》飾演新版祝君好，卻因朱玉在前，網民不斷將她與佘詩曼比較而慘遭負評，不過Regina未有退縮，其後在《美麗戰場》首演奸角，一場奚落方力申戲更獲大讚，成功翻身。
現年29歲的何依婷有份主演的《法言人》會播出，另外早前亦公布，她會加盟拍攝TVB重頭劇集《NEWS新聞女王》，與原版君好佘詩曼同場鬥戲，令觀眾十分期待。
第3位 陳嘉慧 藝訓班出身 極速上位
2021年憑《愛上我的衰神》首當女主角的陳嘉慧（Erica）現年26歲，可謂近年上位極快的女藝人，2017年加入無綫藝員訓練班，初出道只做一些閒角，但兩年後的2019年，已開始演出一些有名有姓的角色，更在《解決師》中飾演中學生阿慧而開始獲得注意。《愛上我的衰神》雖然只是迷你劇，卻為Erica帶來「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」及「飛躍進步女藝員」提名。
去年Erica在《法證先鋒V》飾演終極案件社團連環兇殺案的奸角之一的徐雁菊，令人眼前一亮。今年Erica會有新劇《法言人》及《你好，我的大夫》播出，其中《你好，我的大夫》更是第二女主角的身份，值得期待。至於已完成拍攝的《本尊就位》就是陳嘉慧第二部擔大旗做女主角的劇集，她飾演青樓女子，會周旋於謝東閔、孔德賢及黃嘉樂之間，屬民初喜劇類型，應會有更大發揮。
第2位 李佳芯 轉戰綜藝做主持
一向被喻為TVB零死角美女的李佳芯（Ali），今次在選最靚花旦比賽中卻一開始就票數落後，雖然其後急起直追，仍然在截票前輸2個百份點票數屈居第二。網民普遍認為李佳芯開始出現疲態，年齡踏入40歲亦令其扣分不少，再加上現時TVB多劇與內地合作，網民都預期Ali難以參演重頭劇，無形中削減表現機會。
雖然今年初由李佳芯主演的劇集《有種好男人》，打破新年砲灰劇定律而收視報捷，但TVB明顯減少為她開劇。李佳芯今年只集中做綜藝節目，包括《尋找愛的根源》及《身體最誠實》兩個節目做主持，另外就只剩下MyTV Super自家劇《慾》盛傳會開拍，不過目前只得數分鐘片花睇市場反應，未知是否真的可以開劇成功。
第1位 蔡潔 憑年輕反勝正版李佳芯
一向被指是「李佳芯2.0」的蔡潔（Jacky），今次選舉中竟然一開始已一直領先，更力壓正版李佳芯成為TVB最靚花旦第一名！網民大都認為現年34歲的蔡潔比已經40歲的李佳芯後生一截，加上肯搏有身材又有樣貌，在《拳王》時已十分搶鏡，至《法政先鋒V》初做女主角更見她擔得起大旗，近日雖然在劇集《廉政風暴》中飾演胡定欣助手戲份極少，但一場反對胡定欣報復手法的戲份卻令人印象深刻。
憑參加2013《國際中華小姐選舉》入行的蔡潔，最為人熟悉是在電影《香港仔》背部全裸大戰曾志偉。近年蔡潔簽約成為邵氏藝人，多了機會接拍TVB劇集。今年仍有一重頭劇《一舞傾城》即將上架，蔡潔是主要角色之一。至於早前已拍完的《香港人在北京》，暫時就未有上映日期。
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