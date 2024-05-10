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盤點「TVB出身洗甩電視味」5大男藝人！其中4位都係影帝

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Keith

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電影《九龍城寨之圍城》男主角林峯放下斯文靚仔路線，飾演難民「陳洛軍」，一改過往形象脫胎換骨，成功憑演技洗甩20年的電視味，獲網民一致的好評！歷年有多位電視出身的男藝人都憑演技「成功洗甩電視味」。以下就為大家盤點5大洗甩電視味的TVB出身男藝人，其中4位都獲封為影帝！

盤點「TVB出身洗甩電視味」5大男藝人：

56歲 林家棟（2001年離巢）

林家棟於1988參加TVB藝員訓練班而正式入行，曾經參加超過100套電視劇的演出！成功上位做一線小生的林家棟毅然放棄TVB，在2001年正式離巢，並經萬梓良介紹認識了劉德華，簽約旗下公司，開始接拍電影，不過當時劉德華突然要求林家棟息影3年，指因為「電視味太重」，無法再突破演技的問題。

TVB 好多網民宜家見到林家棟依然諗起當年《茶是故鄉濃》（圖片來源：《茶是故鄉濃》劇照）
好多網民宜家見到林家棟依然諗起當年《茶是故鄉濃》（圖片來源：《茶是故鄉濃》劇照）
TVB 林家棟離巢後有拍過《無間道》、《神探》等多套電影。（圖片來源：《無間道》截圖）
林家棟離巢後有拍過《無間道》、《神探》等多套電影。（圖片來源：《無間道》截圖）

經過3年後，林家棟依然只飾演小角色，直至2007年獲杜琪峯提拔，參演多套杜琪峯執導的電影，包括《黑社會》、《鐵三角》、《神探》等，令林家棟成功洗甩電視味。成功轉型得林家棟更在2017年憑《樹大招風》奪得香港電影金像獎影帝殊榮，2022年更憑電影《殺出個黃昏》勇奪香港電影評論學會的「最佳編劇」，無論幕前幕後都做得聲生有色，獲外界一致好評。

TVB 林家棟經過16年的努力，在2017年獲得首個金像獎影帝，成功洗脫電視味。（圖片來源：TVB）
林家棟經過16年的努力，在2017年獲得首個金像獎影帝，成功洗脫電視味。（圖片來源：TVB

62歲 吳鎮宇（1992年離巢）

吳鎮宇入行42年，在1982年入讀無綫電視藝員訓練班，並在同年與同期同學梁朝偉、周星馳等人齊齊出道，在無綫期間有多套代表作，包括《生命之旅》、《蓋世豪俠》等。

TVB 吳鎮宇《蓋世豪俠》（圖片來源：TVB）
吳鎮宇《蓋世豪俠》（圖片來源：TVB
TVB 當年《蓋世豪俠》男主角為周星馳。（圖片來源：TVB）
當年《蓋世豪俠》男主角為周星馳。（圖片來源：TVB

吳鎮宇在1992年滿約離巢後，以自由身轉戰電影圈，但在電影圈早期，吳鎮宇都幾乎只飾演小角色，直到1996年，終於在劉偉強執導的《古惑仔》系列飾演「靚坤」一角成功去得突破，在1999年更憑杜琪峯執導的《鎗火》打敗梁朝偉，奪得第37屆台灣電影金馬獎最佳男主角。雖然吳鎮宇成功洗脫電視味，演技早已備受肯定，但多年來卻與金像獎影帝之位無緣，6度與影帝擦身而過。

TVB 吳鎮宇憑《古惑仔》成功轉型。（圖片來源：《古惑仔》截圖）
吳鎮宇憑《古惑仔》成功轉型。（圖片來源：《古惑仔》截圖）
TVB 在1999年更憑杜琪峯執導的《鎗火》打敗梁朝偉，奪得第37屆台灣電影金馬獎最佳男主角。（圖片來源：新傳媒資料庫）
在1999年更憑杜琪峯執導的《鎗火》打敗梁朝偉，奪得第37屆台灣電影金馬獎最佳男主角。（圖片來源：新傳媒資料庫）

59歲 張家輝（2004年離巢）

張家輝在1988年加入亞洲電視，並在1995年轉投TVB，在兩家電視台都在多套劇集中擔任主角的張家輝，其中《妙手仁心》、《騙中傳奇》、《金裝四大才子》、《天地豪情》等劇集令他知名度大增。

TVB 張家輝當年在TVB都出演過多套經典劇集，包括《妙手仁心》。（圖片來源：TVB）
張家輝當年在TVB都出演過多套經典劇集，包括《妙手仁心》。（圖片來源：TVB）

張家輝雖然在2004年才正式離巢，結束與TVB 9年的賓主關係，但事實上，張家輝早在1990年開始接拍電影，在1998年開始與王晶拍住上，合作拍攝多套搞笑賭片，包括《賭俠1999》、《千王之王2000》等。在2002年開始，張家輝開始轉型，減拍喜劇電影，並在2005年開始與杜琪峯合作，出演《黑社會》系列、《放·逐》等，最後更兩度憑林超賢導演作品《証人》和《激戰》，獲得第28屆和第33屆香港電影金像獎的殊榮。

TVB 張家輝剛轉投電影界時都主要演喜劇為主。（圖片來源：《賭俠1999》劇照）
張家輝剛轉投電影界時都主要演喜劇為主。（圖片來源：《賭俠1999》劇照）
TVB 在2002年開始轉型，最後更兩度憑林超賢導演作品《証人》和《激戰》兩度獲得金像獎影帝殊榮。（圖片來源：《証人》劇照）
在2002年開始轉型，最後更兩度憑林超賢導演作品《証人》和《激戰》兩度獲得金像獎影帝殊榮。（圖片來源：《証人》劇照）

53歲 古天樂（2001年離巢）

古天樂在1994年在TVB《婚姻物語》首次擔任男主角，之後在TVB都順風順水，在《神鵰俠侶》、《美味天王》、《刑事偵緝檔案IV》和《烈火雄心》等經典作品中都擔任男主角，其中《創世紀II天地有情》「張自力」和《尋秦記》「項少龍」就最深受觀眾歡迎。

TVB 古天樂在TVB短短7年，但出演過多套劇集的男主角。（圖片來源：TVB）
古天樂在TVB短短7年，但出演過多套劇集的男主角。（圖片來源：TVB）

雖然古天樂2001年才正式離巢，但在1994年已經開始接拍電影，並在1997年透過飾演南燕編導的《陰陽路》，成功在電影界獲得矚目。其後憑杜琪峯執導的《黑社會》系列、《鐵三角》、《毒戰》等電影成功完美擺脫電視味，最後憑《殺破狼·貪狼》榮獲第37屆香港電影金像獎最佳男主角寶座。

TVB 在《黑社會》中演技大爆發。（圖片來源：《黑社會》劇照）
在《黑社會》中演技大爆發。（圖片來源：《黑社會》劇照）
TVB 在《門徒》中更放下型仔形象演道友。（圖片來源：《門徒》）
在《門徒》中更放下型仔形象演道友。（圖片來源：《門徒》）

44歲 林峯（2014年離巢）

林峯在1999年開始加入TVB，在《尋秦記》飾演秦始皇贏政一角開始收到外界矚目，隨即受到TVB力捧，在《溏心風暴系列》、《談情說案》、《花花世界花家姐》、《雷霆掃毒》、《使徒行者系列》等經典劇集擔任男主角。

TVB 今次林峯在《城寨》中的表現，網民都認為佢成功撇出電視味，大讚演技令人刮目相看。（圖片來源：TVB）
今次林峯在《城寨》中的表現，網民都認為佢成功撇出電視味，大讚演技令人刮目相看。（圖片來源：TVB）

不過在林峯3度奪得「亞太區最受歡迎男歌手」後，人氣開始大跌，林峯亦開始轉戰內地和電影圈，並在2014年正式離巢，改簽到古天樂旗下。今次林峯在《九龍城寨之圍城》中飾演難民「陳洛軍」一角，脫胎換骨，成功憑演技撇除20年的電視味，獲網民一致的好評。

TVB 林峯在《九龍城寨之圍城》中飾演難民「陳洛軍」一角。（圖片來源：電影劇照）
林峯在《九龍城寨之圍城》中飾演難民「陳洛軍」一角。（圖片來源：電影劇照）
TVB 網民都認為今次古天樂退守配角，令林峯有機會上位發揮。（圖片來源：電影劇照）
網民都認為今次古天樂退守配角，令林峯有機會上位發揮。（圖片來源：電影劇照）

圖片來源：TVB、電影截圖

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