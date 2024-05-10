盤點「TVB出身洗甩電視味」5大男藝人！其中4位都係影帝

電影《九龍城寨之圍城》男主角林峯放下斯文靚仔路線，飾演難民「陳洛軍」，一改過往形象脫胎換骨，成功憑演技洗甩20年的電視味，獲網民一致的好評！歷年有多位電視出身的男藝人都憑演技「成功洗甩電視味」。以下就為大家盤點5大洗甩電視味的TVB出身男藝人，其中4位都獲封為影帝！

