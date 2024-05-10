盤點「TVB出身洗甩電視味」5大男藝人！其中4位都係影帝
盤點「TVB出身洗甩電視味」5大男藝人：
56歲 林家棟（2001年離巢）
林家棟於1988參加TVB藝員訓練班而正式入行，曾經參加超過100套電視劇的演出！成功上位做一線小生的林家棟毅然放棄TVB，在2001年正式離巢，並經萬梓良介紹認識了劉德華，簽約旗下公司，開始接拍電影，不過當時劉德華突然要求林家棟息影3年，指因為「電視味太重」，無法再突破演技的問題。
經過3年後，林家棟依然只飾演小角色，直至2007年獲杜琪峯提拔，參演多套杜琪峯執導的電影，包括《黑社會》、《鐵三角》、《神探》等，令林家棟成功洗甩電視味。成功轉型得林家棟更在2017年憑《樹大招風》奪得香港電影金像獎影帝殊榮，2022年更憑電影《殺出個黃昏》勇奪香港電影評論學會的「最佳編劇」，無論幕前幕後都做得聲生有色，獲外界一致好評。
62歲 吳鎮宇（1992年離巢）
吳鎮宇入行42年，在1982年入讀無綫電視藝員訓練班，並在同年與同期同學梁朝偉、周星馳等人齊齊出道，在無綫期間有多套代表作，包括《生命之旅》、《蓋世豪俠》等。
吳鎮宇在1992年滿約離巢後，以自由身轉戰電影圈，但在電影圈早期，吳鎮宇都幾乎只飾演小角色，直到1996年，終於在劉偉強執導的《古惑仔》系列飾演「靚坤」一角成功去得突破，在1999年更憑杜琪峯執導的《鎗火》打敗梁朝偉，奪得第37屆台灣電影金馬獎最佳男主角。雖然吳鎮宇成功洗脫電視味，演技早已備受肯定，但多年來卻與金像獎影帝之位無緣，6度與影帝擦身而過。
59歲 張家輝（2004年離巢）
張家輝在1988年加入亞洲電視，並在1995年轉投TVB，在兩家電視台都在多套劇集中擔任主角的張家輝，其中《妙手仁心》、《騙中傳奇》、《金裝四大才子》、《天地豪情》等劇集令他知名度大增。
張家輝雖然在2004年才正式離巢，結束與TVB 9年的賓主關係，但事實上，張家輝早在1990年開始接拍電影，在1998年開始與王晶拍住上，合作拍攝多套搞笑賭片，包括《賭俠1999》、《千王之王2000》等。在2002年開始，張家輝開始轉型，減拍喜劇電影，並在2005年開始與杜琪峯合作，出演《黑社會》系列、《放·逐》等，最後更兩度憑林超賢導演作品《証人》和《激戰》，獲得第28屆和第33屆香港電影金像獎的殊榮。
53歲 古天樂（2001年離巢）
古天樂在1994年在TVB《婚姻物語》首次擔任男主角，之後在TVB都順風順水，在《神鵰俠侶》、《美味天王》、《刑事偵緝檔案IV》和《烈火雄心》等經典作品中都擔任男主角，其中《創世紀II天地有情》「張自力」和《尋秦記》「項少龍」就最深受觀眾歡迎。
雖然古天樂2001年才正式離巢，但在1994年已經開始接拍電影，並在1997年透過飾演南燕編導的《陰陽路》，成功在電影界獲得矚目。其後憑杜琪峯執導的《黑社會》系列、《鐵三角》、《毒戰》等電影成功完美擺脫電視味，最後憑《殺破狼·貪狼》榮獲第37屆香港電影金像獎最佳男主角寶座。
44歲 林峯（2014年離巢）
林峯在1999年開始加入TVB，在《尋秦記》飾演秦始皇贏政一角開始收到外界矚目，隨即受到TVB力捧，在《溏心風暴系列》、《談情說案》、《花花世界花家姐》、《雷霆掃毒》、《使徒行者系列》等經典劇集擔任男主角。
不過在林峯3度奪得「亞太區最受歡迎男歌手」後，人氣開始大跌，林峯亦開始轉戰內地和電影圈，並在2014年正式離巢，改簽到古天樂旗下。今次林峯在《九龍城寨之圍城》中飾演難民「陳洛軍」一角，脫胎換骨，成功憑演技撇除20年的電視味，獲網民一致的好評。